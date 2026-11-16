Tak Perlu Menunggu Lama! 7 Weton Istimewa Ini Konon Punya Nasib Baik dalam Urusan Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan kehidupan, hingga keberuntungan seseorang dalam mencari rezeki.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang dikenal memiliki kecerdasan, karisma, kemampuan membaca peluang, hingga keberuntungan dalam urusan finansial.

Menariknya, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon dianggap mempunyai kecenderungan lebih mudah menemukan jalan menuju kemapanan. Mereka digambarkan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan karier, serta membangun kehidupan yang sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan.

1. Sabtu Legi – Pandai Menemukan Kesempatan Menguntungkan

Pemilik weton Sabtu Legi dipercaya mempunyai naluri yang cukup kuat dalam melihat peluang. Mereka dikenal memiliki pemikiran cerdas dan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap cocok menjalankan usaha maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan.

Dalam urusan finansial, Sabtu Legi diyakini berpeluang membangun kemapanan melalui kecermatan dan keberanian memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Kunci keberhasilan: mengembangkan kemampuan diri dan berani mengambil peluang dengan perhitungan matang.

2. Rabu Kliwon – Berpikiran Maju dan Penuh Gagasan

Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang mempunyai perpaduan karakter kuat antara pemikiran kreatif dan kemampuan memahami keadaan.

Mereka cenderung tidak takut mencoba sesuatu yang berbeda selama memiliki keyakinan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kemampuan menghasilkan gagasan baru dipercaya menjadi salah satu kelebihan yang dapat membuka kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar.

Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton ini digambarkan berpotensi mencapai kesuksesan melalui inovasi, kreativitas, serta keberanian mengembangkan kemampuan.

Kunci keberhasilan: jangan berhenti belajar dan terus mengasah ide-ide kreatif.

3. Jumat Pon – Memiliki Jaringan Pertemanan yang Membawa Keberuntungan

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Pon termasuk weton yang mempunyai daya tarik dalam kehidupan sosial.

Mereka mudah menjalin komunikasi dan membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan. Kemampuan tersebut membuatnya berpeluang mendapatkan dukungan maupun kesempatan melalui lingkungan pertemanan.

Tidak sedikit peluang usaha dan pekerjaan yang dipercaya dapat muncul berkat hubungan baik yang selama ini mereka bangun.

Karena itu, Jumat Pon sering digambarkan mempunyai jalan rezeki yang terbuka melalui banyak kesempatan.

Kunci keberhasilan: menjaga kepercayaan, memperluas relasi, dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

4. Selasa Wage – Cerdas Mengatur Langkah dan Keuangan

Selasa Wage dipercaya memiliki kemampuan berpikir praktis serta kecermatan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mereka dikenal tidak suka mengambil keputusan secara sembarangan. Sebelum bertindak, biasanya mereka mempertimbangkan risiko dan manfaat yang mungkin diperoleh.

Karakter tersebut dianggap mendukung perjalanan karier maupun usaha mereka. Dengan perencanaan yang baik, pemilik weton ini diyakini mampu membangun kestabilan finansial sejak usia produktif.

Kunci keberhasilan: mempertahankan kedisiplinan dan mengelola keuangan secara bijaksana.

5. Kamis Kliwon – Karisma Kuat yang Mengundang Peluang

Orang yang lahir pada Kamis Kliwon dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Kepribadian tersebut membuat mereka berpotensi membangun hubungan kerja sama yang luas. Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kepercayaan menjadi salah satu modal penting untuk membuka kesempatan baru.

Selain itu, mereka digambarkan memiliki keberanian menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.

Kombinasi karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.

Kunci keberhasilan: menjaga integritas dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan besar.

6. Minggu Pahing – Kreativitas yang Berpotensi Menghasilkan Kekayaan

Minggu Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya kreativitas tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.

Mereka sering digambarkan memiliki banyak ide menarik yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

Kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri juga menjadi nilai tambah ketika harus berhadapan dengan pelanggan maupun rekan bisnis.

Dalam perhitungan primbon, karakter tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh kemajuan finansial melalui usaha yang ditekuni.

Kunci keberhasilan: berani mengembangkan potensi dan konsisten menjalankan rencana.

7. Senin Pon – Memiliki Potensi Meraih Kehidupan yang Berkecukupan

Senin Pon dipercaya mempunyai karakter yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.

Mereka dikenal memiliki pemikiran cukup tenang ketika menghadapi persoalan dan cenderung mencari solusi daripada terus memikirkan hambatan.

Dalam urusan pekerjaan, weton ini dianggap cocok menekuni bidang perdagangan, jasa, maupun usaha yang membutuhkan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Kecermatan dalam melihat kesempatan dan kemampuan menjaga kestabilan menjadi faktor yang dipercaya mendukung keberuntungan finansialnya.