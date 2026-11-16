Punya Aura Emas Sejak Lahir, 5 Weton Ini Dipercaya Dikelilingi Keberuntungan dan Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dihubungkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup menarik dalam perhitungan primbon Jawa adalah Ratu Kencana. Istilah ini sering diasosiasikan dengan kemuliaan, pesona, kemakmuran, serta kehidupan yang dipenuhi keberkahan.

Orang yang dipercaya berada dalam naungan Ratu Kencana konon mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka digambarkan memiliki pembawaan yang menenangkan, karisma kuat, serta penampilan yang tetap memesona meskipun usia terus bertambah.

Selain itu, beberapa weton juga dipercaya mempunyai jalan rezeki yang cukup baik. Keberuntungan tersebut konon dapat hadir melalui hubungan sosial, pekerjaan, kemampuan memimpin, hingga peluang usaha yang tidak terduga.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keistimewaan Ratu Kencana, mulai dari pesona alami hingga potensi memperoleh kemakmuran.

Berikut lima weton yang dimaksud.

1. Selasa Wage — Pembawa Ketenangan dengan Pesona Tersembunyi Pemilik weton Selasa Wage dikenal mempunyai kepribadian yang kalem dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih nyaman menjalani kehidupan dengan sederhana tanpa perlu menunjukkan kelebihan kepada banyak orang.

Meski terlihat pendiam, kehadiran mereka sering memberikan rasa nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Sikap yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi membuat mereka kerap dipercaya untuk menjadi tempat bercerita maupun meminta nasihat.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, Selasa Wage dikaitkan dengan perlindungan Ratu Kencana yang dipercaya memberikan daya tarik batin dan ketenteraman jiwa.

Keistimewaan lainnya terletak pada kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Mereka cenderung menghindari perselisihan dan lebih suka menyelesaikan persoalan melalui jalan damai.

Untuk urusan rezeki, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang keberuntungan melalui kerja sama dan hubungan yang dilandasi rasa saling percaya. Bidang usaha keluarga, pelayanan, maupun pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dianggap sesuai dengan karakter mereka.

2. Minggu Kliwon — Memiliki Karisma yang Mudah Memikat Orang Lain Minggu Kliwon termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat. Orang yang lahir pada hari tersebut sering digambarkan memiliki kepribadian unik sehingga mudah meninggalkan kesan bagi orang yang baru mengenalnya.

Pesona mereka bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga cara berbicara, kecerdasan emosional, dan kemampuan memahami perasaan orang lain.

Dalam pandangan primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki energi Ratu Kencana yang membuat auranya terlihat menonjol. Mereka bahkan sering dianggap mampu memberikan semangat dan inspirasi kepada lingkungan sekitarnya.

Menariknya, pemilik Minggu Kliwon terkadang tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai daya tarik tersebut. Sikap alami dan pembawaan yang tidak dibuat-buat justru menjadi salah satu keunggulannya.

Kemampuan menjalin komunikasi dan membangun kedekatan dengan orang lain juga dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan, termasuk dalam pekerjaan maupun hubungan bisnis.

3. Senin Legi — Berhati Lembut dan Dipercaya Mudah Mendapat Keberkahan Weton Senin Legi sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai hati lembut, sabar, serta mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi persoalan.

Mereka bukan tipe orang yang gemar memaksakan kehendak. Sebaliknya, pemilik weton ini lebih suka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mempertimbangkan perasaan orang lain.

Menurut kepercayaan primbon Jawa, kelembutan hati tersebut menjadi salah satu alasan Senin Legi dikaitkan dengan naungan Ratu Kencana.

Mereka juga dikenal mudah bersyukur dan tidak terlalu banyak menuntut dalam menjalani kehidupan. Walaupun menghadapi berbagai kesulitan, mereka berusaha tetap tegar dan tidak mudah kehilangan harapan.

Dari sisi rezeki, Senin Legi dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemudahan melalui hubungan sosial dan pekerjaan yang memberikan manfaat kepada orang lain.

Bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, kegiatan sosial, hingga pekerjaan yang membutuhkan kepedulian terhadap sesama dianggap selaras dengan karakter mereka.

4. Rabu Kliwon — Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Karisma Kuat Berbeda dari weton sebelumnya, Rabu Kliwon dikenal memiliki karakter yang lebih tegas dan penuh tanggung jawab.

Sejak muda, mereka dipercaya mempunyai kedewasaan dalam berpikir serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan dengan cukup baik.

Mereka juga sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ketika berada dalam situasi sulit, pemilik weton ini cenderung berusaha mencari solusi daripada menyerah pada keadaan.

Dalam penafsiran primbon Jawa, Rabu Kliwon termasuk weton yang dipercaya memperoleh perlindungan Ratu Kencana. Perlindungan tersebut dikaitkan dengan kemudahan menemukan jalan keluar ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kemampuan mengambil keputusan dan membaca situasi menjadi keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Tidak mengherankan apabila mereka dipercaya mempunyai peluang keberhasilan melalui pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab besar, seperti mengelola usaha, memimpin organisasi, maupun mengatur proyek.

Rezekinya juga diyakini berpotensi berkembang melalui kemampuan mengelola orang lain dan keberanian mengambil kesempatan yang tepat.

5. Jumat Wage — Pribadi Bijaksana dengan Peluang Rezeki dari Berbagai Arah Jumat Wage dikenal sebagai weton yang memiliki karakter seimbang dalam menjalani kehidupan. Mereka digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Sikap bijaksana tersebut membuat mereka tidak mudah bertindak gegabah. Mereka lebih suka memahami keadaan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, Jumat Wage dipercaya mempunyai hubungan dengan energi Ratu Kencana yang membawa simbol kemakmuran dan keharmonisan.

Pemilik weton ini juga dikenal pandai menjaga hubungan dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. Kemampuan membangun hubungan baik menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perjalanan karier dan usaha mereka.

Dari segi finansial, Jumat Wage dipercaya memiliki kesempatan memperoleh penghasilan melalui berbagai bidang. Mereka tidak selalu bergantung pada satu sumber rezeki karena mampu melihat peluang yang tersedia di sekitarnya.