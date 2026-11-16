Boros Bukan Berarti Miskin, 3 Shio Ini Punya Banyak Jalan untuk Mendapatkan Uang

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda dalam menggunakan uang. Ada yang lebih suka menyimpan penghasilannya untuk masa depan, tetapi ada pula yang merasa menikmati hasil kerja keras merupakan hal penting dalam kehidupan.

Sebagian orang bahkan dikenal gemar berbelanja, memanjakan diri, hingga tidak segan mengeluarkan uang untuk membantu orang-orang terdekat. Meski terlihat boros, mereka terkadang mempunyai kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup besar.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang dalam mengelola keuangan juga sering dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki kecenderungan menikmati hidup dan mengeluarkan uang dengan mudah, tetapi tetap mempunyai kemampuan untuk mencari sumber penghasilan baru.

Dilansir dari Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang dikenal mempunyai kebiasaan boros, tetapi dipercaya tidak mudah mengalami kesulitan finansial. Sifat pekerja keras, kemurahan hati, dan kecerdikan dalam melihat peluang menjadi beberapa karakter yang dikaitkan dengan keberuntungan mereka.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud? Berikut tiga di antaranya.

1. Shio Anjing — Dermawan dan Tidak Pelit Mengeluarkan Uang Pemilik Shio Anjing dikenal mempunyai karakter setia, peduli, dan senang memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak selalu berpikir panjang ketika ingin memberikan sesuatu kepada orang yang disayangi.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat pengeluaran mereka cukup besar. Mulai dari membeli barang yang disukai, menikmati hiburan, hingga membantu kebutuhan keluarga dan teman, semuanya bisa menjadi alasan untuk mengeluarkan uang.

Namun, di balik kebiasaan tersebut, Shio Anjing dipercaya mempunyai kemampuan mencari penghasilan yang cukup baik. Mereka juga digambarkan mampu mempertimbangkan peluang yang berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Salah satu kelebihan mereka adalah tidak hanya berfokus pada kesenangan sesaat. Ketika mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha atau menginvestasikan uang, mereka juga bisa mengambil langkah yang cukup matang.

Karakter dermawan yang dimiliki membuat mereka senang berbagi, sementara kegigihan dalam bekerja menjadi modal untuk menjaga kestabilan finansial.

2. Shio Babi — Suka Kemewahan tetapi Punya Semangat Mencari Uang Shio Babi sering dikaitkan dengan kehidupan yang nyaman dan penuh kesenangan. Mereka menyukai berbagai hal yang dapat membuat hidup terasa lebih menyenangkan, termasuk menikmati makanan enak, berbelanja, dan membeli barang berkualitas.

Tidak mengherankan jika pemilik shio ini terkadang dianggap memiliki gaya hidup yang cukup konsumtif. Mereka tidak keberatan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan selama merasa mampu membiayainya.

Meski demikian, Shio Babi juga dipercaya mempunyai motivasi kuat untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan. Ketika penghasilan dirasa belum mencukupi kebutuhan, mereka cenderung berusaha mencari peluang tambahan.

Selain menyukai kenyamanan, mereka dikenal mempunyai rasa empati yang besar. Mereka tidak segan membantu orang yang sedang membutuhkan dan senang berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat.

Sikap murah hati tersebut menjadi salah satu karakter positif yang melekat pada Shio Babi. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, mereka dipercaya memiliki peluang memperoleh kehidupan berkecukupan berkat semangat bekerja dan kemampuan membangun hubungan baik.

3. Shio Kelinci — Pandai Menikmati Hidup sekaligus Memikirkan Masa Depan Shio Kelinci dikenal mempunyai selera yang cukup tinggi dalam menjalani kehidupan. Mereka menyukai kenyamanan, penampilan menarik, serta berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Karakter tersebut membuat mereka terkadang tidak ragu mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keinginan yang dianggap menyenangkan.

Walaupun demikian, pemilik Shio Kelinci dipercaya memahami bahwa kehidupan nyaman membutuhkan kondisi finansial yang kuat. Karena itu, mereka cenderung mempunyai dorongan untuk bekerja keras dan mencari kesempatan yang bisa meningkatkan penghasilan.

Sejak usia muda, mereka digambarkan cukup memahami pentingnya uang dan manfaat mempersiapkan masa depan. Mereka juga mempunyai kecenderungan mengembangkan kemampuan diri serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

Kecerdasan dalam membaca keadaan menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka tidak hanya ingin menikmati hasil kerja keras, tetapi juga berusaha membangun kehidupan yang lebih mapan.