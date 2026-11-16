Diam-Diam Berwawasan Luas, 6 Weton Ini Dikenal Cuek tetapi Penuh Kebijaksanaan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering digunakan untuk menggambarkan watak dan kepribadian seseorang. Setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat seseorang memiliki keunikan dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, ada beberapa weton yang dikenal mempunyai pembawaan santai, tidak terlalu suka mencampuri urusan orang lain, bahkan terkadang terlihat acuh terhadap keadaan di sekitarnya. Namun, di balik sikap tersebut, mereka dipercaya menyimpan kecerdasan, pemikiran mendalam, serta wawasan yang cukup luas.

Berdasarkan penafsiran primbon Jawa yang dikutip dari akun YouTube EYANG SEMAR, terdapat enam weton yang memiliki karakter unik tersebut. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak selalu menunjukkan kemampuan melalui banyak bicara, tetapi mempunyai pemikiran matang, keteguhan prinsip, dan kemampuan memahami berbagai persoalan.

Lantas, weton apa saja yang dikenal memiliki sifat cuek tetapi menyimpan kecerdasan dan wawasan mengagumkan? Berikut enam di antaranya.

1. Senin Pon — Berprinsip Kuat dan Memiliki Mental Tangguh Menurut penafsiran primbon Jawa, orang yang lahir pada Senin Pon mempunyai karakter yang cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Mereka cenderung tidak mudah terpengaruh oleh perkataan maupun tekanan dari orang lain.

Sikapnya yang terkadang terlihat tidak peduli membuat mereka sering dianggap sebagai pribadi yang sulit ditebak. Padahal, mereka mempunyai cara berpikir sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Salah satu keunggulan yang dipercaya dimiliki weton ini adalah ketahanan mental. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi.

Meski terlihat santai, mereka sebenarnya mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Kemampuan berpikir dan sikap bertanggung jawab juga membuat Senin Pon dipercaya mempunyai potensi menjadi sosok pemimpin yang dapat diandalkan.

2. Rabu Pahing — Tenang, Bijaksana, dan Mudah Disukai Rabu Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang mempunyai pembawaan tenang. Dalam perhitungan primbon Jawa, karakter mereka sering dikaitkan dengan filosofi lakuning banyu, yaitu sifat air yang menggambarkan ketenangan dan kemampuan menyesuaikan diri.

Pemilik weton ini biasanya tidak mudah terpancing emosi. Mereka lebih suka menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin daripada memperbesar masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi.

Selain itu, mereka digambarkan mempunyai sifat ringan tangan dan senang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sikap tersebut membuat kehadiran mereka sering memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar.

Rabu Pahing juga dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan, keluasan hati, serta kemampuan memaafkan kesalahan orang lain. Kombinasi karakter tersebut menjadikan mereka sosok yang disegani sekaligus mudah menjalin hubungan sosial.

3. Sabtu Pahing — Mandiri dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Orang yang lahir pada Sabtu Pahing dipercaya mempunyai karakter pemberani dan tidak mudah tunduk pada keadaan. Mereka dikenal cukup mandiri serta mempunyai keinginan kuat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Sikap cuek yang terlihat dari luar terkadang membuat mereka tampak keras kepala. Namun, di balik kepribadian tersebut, terdapat sisi kepedulian yang cukup besar terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, mereka tidak segan memberikan pertolongan sesuai kemampuan. Mereka juga mempunyai keberanian dalam menghadapi tantangan sehingga sering dipercaya memegang tanggung jawab penting.

Dalam urusan pekerjaan, Sabtu Pahing digambarkan lebih nyaman ketika mempunyai kebebasan untuk menentukan langkah. Kemampuan memimpin dan kemandirian yang kuat membuat mereka dipercaya cocok mengembangkan usaha atau pekerjaan yang memberikan ruang untuk berinisiatif.

4. Kamis Legi — Pekerja Keras dan Tidak Suka Bergantung pada Orang Lain Kamis Legi termasuk weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dikaitkan dengan karakter mandiri dan memiliki tanggung jawab tinggi. Mereka biasanya lebih senang menyelesaikan pekerjaan menggunakan kemampuan sendiri daripada terus-menerus meminta bantuan orang lain.

Sikapnya yang terkesan acuh bukan berarti tidak mempunyai kepedulian. Mereka justru dikenal memiliki rasa tanggung jawab dan kesetiaan yang kuat, terutama terhadap orang-orang yang sudah dipercaya.

Kepribadian pekerja keras membuat pemilik weton ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka juga dipercaya mempunyai kebijaksanaan dalam bertindak dan tidak suka memamerkan kemampuan kepada orang lain.

Dalam hubungan pertemanan, Kamis Legi digambarkan sebagai sosok yang loyal dan dermawan. Mereka cenderung menghargai hubungan yang tulus serta tidak ingin menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya.

5. Jumat Legi — Berjiwa Pengayom dan Berhati Lapang Jumat Legi memiliki karakter yang dalam primbon Jawa sering dikaitkan dengan istilah sanggar waringin. Istilah tersebut menggambarkan sosok yang mampu memberikan perlindungan, keteduhan, dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kesabaran yang tinggi dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah secara mandiri daripada membuat orang lain ikut merasa terbebani.

Menariknya, sikap tenang yang mereka tunjukkan terkadang membuat orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sedang menghadapi kesulitan.

Di balik pembawaan tersebut, Jumat Legi dikenal mempunyai sifat dermawan dan mudah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mereka juga dipercaya mampu membangun hubungan baik sehingga berpotensi mendapatkan banyak teman maupun rekan kerja sama.

6. Kamis Pahing — Cerdas, Sabar, dan Memiliki Wawasan Luas Kamis Pahing menjadi weton terakhir yang dikenal mempunyai perpaduan karakter unik antara kecerdasan dan sikap tenang. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pengetahuan yang cukup luas.

Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian dalam sebuah pergaulan. Namun, ketika menyampaikan pendapat, pemikirannya sering dianggap menarik karena didukung pertimbangan yang matang.

Selain cerdas, Kamis Pahing juga digambarkan sebagai pribadi yang sabar, lembut, dan tidak keberatan mengalah demi menjaga hubungan baik. Mereka mempunyai kepedulian terhadap orang lain serta senang memberikan arahan ketika dibutuhkan.

Cita-cita yang tinggi membuat mereka dikenal memiliki semangat kerja yang kuat. Mereka juga menyukai kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan.