Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki Besar

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri karena merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa. Perhitungan ini sejak dahulu digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Salah satu kepercayaan yang berkembang dalam primbon Jawa adalah adanya masa tertentu ketika seseorang dianggap berada dalam periode penuh keberuntungan. Kondisi tersebut sering dianalogikan seperti musim panen, ketika benih yang telah lama ditanam akhirnya menghasilkan buah yang melimpah. Sosok Dewi Sri pun kerap dikaitkan dengan simbol kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam tradisi Jawa.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya sedang berada dalam siklus peruntungan baik dan berpeluang menikmati peningkatan rezeki. Keberuntungan tersebut digambarkan dapat hadir melalui perkembangan karier, kemajuan bisnis, bantuan orang sekitar, hingga kesempatan finansial yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Meski begitu, keberhasilan tidak hanya bergantung pada ramalan. Kerja keras, ketekunan, kemampuan membaca peluang, dan kecermatan dalam mengambil keputusan tetap menjadi hal penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Lantas, weton apa saja yang disebut mempunyai peluang menikmati masa panen rezeki menurut primbon Jawa? Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi — Peluang Keberhasilan Terbuka dari Berbagai Arah Jumat Legi termasuk weton yang dalam penafsiran primbon Jawa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemampuan mengembangkan potensi diri. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tekun, cerdas, serta mampu melihat kesempatan di tengah berbagai keadaan.

Menjelang periode keberuntungan, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan positif dalam kehidupan finansial. Usaha yang sebelumnya berjalan biasa saja berpotensi menunjukkan kemajuan, sementara dalam pekerjaan bisa muncul kesempatan untuk memperoleh posisi maupun tanggung jawab yang lebih baik.

Relasi pertemanan dan lingkungan profesional juga diperkirakan dapat menjadi jalan datangnya peluang baru. Karena itu, menjaga hubungan baik dengan banyak orang menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan.

Potensi rezeki: Perkembangan bisnis, peningkatan karier, dan pemasukan tambahan dari kesempatan tak terduga.

2. Rabu Pon — Kesabaran dan Kebaikan Berbuah Kemakmuran Orang yang lahir dengan weton Rabu Pon digambarkan memiliki pembawaan yang tenang serta kecenderungan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mereka juga dipercaya mempunyai sisi spiritual yang kuat dan senang melakukan berbagai kebaikan.

Dalam ramalan primbon, periode ini menjadi gambaran ketika usaha dan ketekunan yang telah dilakukan sebelumnya mulai memperlihatkan hasil. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat membuka jalan menuju kesempatan yang lebih menguntungkan.

Dalam dunia pekerjaan, pemilik weton Rabu Pon diperkirakan berpeluang memperoleh kepercayaan lebih besar, termasuk kesempatan promosi atau peningkatan pendapatan. Sementara dalam urusan keuangan, mereka dikaitkan dengan potensi kestabilan yang dapat dibangun secara bertahap.

Potensi rezeki: Keuangan lebih stabil, dukungan lingkungan, dan hasil nyata dari kerja keras sebelumnya.

3. Minggu Wage — Kesempatan Besar untuk Meningkatkan Kekayaan Weton Minggu Wage dipercaya mempunyai kelebihan dalam membaca keadaan dan mempertimbangkan peluang. Pemiliknya sering digambarkan memiliki intuisi yang cukup tajam sehingga mampu mengenali kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Dalam penafsiran primbon Jawa, periode keberuntungan ini dianggap sebagai waktu yang baik untuk mengembangkan potensi ekonomi. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, usaha mandiri, maupun kerja sama bisnis disebut mempunyai peluang untuk memberikan hasil positif.

Kemampuan menentukan langkah dengan tepat juga menjadi faktor penting. Jika dapat mengelola peluang secara bijaksana, mereka berpotensi membangun kondisi keuangan yang lebih baik.

Potensi rezeki: Peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, serta kesempatan bisnis yang menguntungkan.

4. Selasa Kliwon — Kesulitan Berubah Menjadi Jalan Menuju Kesuksesan Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Meskipun perjalanan mereka terkadang diwarnai hambatan, pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat untuk bangkit dan mencoba kembali.

Dalam ramalan primbon, masa mendatang digambarkan dapat menghadirkan perubahan yang cukup mengejutkan. Kesempatan pekerjaan baru, proyek tambahan, maupun peluang usaha berpotensi datang ketika mereka sedang berusaha memperbaiki keadaan.

Hal yang sebelumnya terlihat sederhana bahkan dipercaya bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang lebih besar. Namun, mereka tetap perlu mempertimbangkan setiap keputusan agar tidak terjebak dalam risiko yang merugikan.

Potensi rezeki: Kesempatan kerja baru, perkembangan karier, dan keuntungan dari usaha yang ditekuni.

5. Kamis Pahing — Kemakmuran Berpeluang Datang Melalui Kerja Sama Kamis Pahing menjadi weton terakhir yang disebut memiliki potensi keberuntungan finansial dalam penafsiran primbon Jawa. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang pandai menjalin hubungan dan mampu menjaga komunikasi dengan lingkungan sekitar.

Kemampuan tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting untuk membuka kesempatan ekonomi. Rezeki tidak selalu datang dari usaha yang dilakukan sendirian, tetapi bisa pula melalui bantuan, kemitraan, maupun hubungan profesional yang terjalin dengan baik.

Pada periode ini, peluang kerja sama bisnis dan tawaran investasi digambarkan berpotensi membawa perubahan positif. Meski demikian, ketelitian tetap diperlukan agar setiap kesempatan yang datang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.