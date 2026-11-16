8 Tanggal Lahir yang Konon Ucapannya Bisa Menjadi Kenyataan, Salah Satunya Tanggal 22

JawaPos.com – Tanggal lahir kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan mengenai karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Dalam sejumlah tradisi spiritual dan penafsiran numerologi, tanggal seseorang dilahirkan dipercaya memiliki makna serta energi tersendiri. Salah satu kepercayaan yang cukup menarik perhatian adalah istilah Si Pahit Lidah. Sebutan ini merujuk pada sosok yang konon memiliki kekuatan ucapan sehingga perkataannya dipercaya dapat menjadi kenyataan, terutama ketika disampaikan dengan emosi yang kuat. Dikutip dari laman Kamus Angka Lahir, terdapat delapan tanggal lahir yang dalam kepercayaan tersebut sering dikaitkan dengan sosok Si Pahit Lidah. Mereka dipercaya memiliki karakter dan energi perkataan yang kuat sehingga dianjurkan untuk lebih berhati-hati ketika berbicara. 1. Tanggal 5 Orang yang lahir pada tanggal 5 dipercaya memiliki karakter spontan dan cenderung berbicara secara terus terang. Mereka tidak selalu menyaring perkataan terlalu lama sehingga apa yang dipikirkan sering langsung disampaikan. Sifat jujur tersebut sebenarnya bisa menjadi kelebihan. Namun, dalam situasi tertentu, cara berbicara yang terlalu lugas berpotensi membuat orang lain merasa tersinggung. Dalam kepercayaan spiritual, pemilik tanggal lahir ini dianggap mempunyai energi ucapan yang kuat. Karena itu, mereka dianjurkan untuk lebih mempertimbangkan perkataan, terutama ketika sedang marah atau kecewa. 2. Tanggal 8 Tanggal lahir 8 sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki intuisi kuat dan ketertarikan terhadap hal-hal spiritual. Mereka dipercaya mampu memahami situasi melalui kepekaan batin serta memiliki kemampuan membaca keadaan yang terkadang tidak disadari orang lain. Ketika sedang berada dalam kondisi emosional, perkataan mereka konon memiliki energi yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila digunakan untuk menyampaikan harapan dan doa positif, ucapan tersebut dipercaya membawa semangat serta keberuntungan. Oleh karena itu, pemilik tanggal 8 dianjurkan untuk menjaga pikiran dan mengendalikan emosi sebelum menyampaikan sesuatu. 3. Tanggal 11 Dalam penafsiran numerologi, angka 11 kerap dianggap memiliki hubungan dengan spiritualitas dan intuisi. Tidak mengherankan jika orang yang lahir pada tanggal ini sering dikaitkan dengan kepekaan emosional yang tinggi. Mereka dipercaya mudah menangkap perubahan suasana di lingkungan sekitar dan cukup peka terhadap perasaan orang lain. Kepercayaan mengenai Si Pahit Lidah juga mengaitkan tanggal 11 dengan kemampuan ucapan yang seolah selaras dengan kejadian tertentu. Karena dianggap memiliki sensitivitas batin yang kuat, mereka dianjurkan menjaga keseimbangan emosi serta menghindari perkataan negatif yang bisa menyakiti orang lain. 4. Tanggal 14 Pemilik tanggal lahir 14 dipercaya mempunyai kemampuan afirmasi yang cukup kuat. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu memberikan pengaruh melalui kata-kata yang disampaikan. Perkataan mereka bisa menjadi penyemangat bagi orang lain ketika berisi motivasi dan harapan positif. Namun, dalam kepercayaan spiritual, ucapan yang dilontarkan ketika sedang dipenuhi kemarahan juga dianggap memiliki energi negatif. Oleh sebab itu, orang yang lahir pada tanggal ini dianjurkan membiasakan diri berpikir sebelum berbicara. Meditasi, berdoa, dan meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dipercaya dapat membantu mereka menjaga keseimbangan batin. 5. Tanggal 17 Tanggal 17 sering dikaitkan dengan perpaduan energi spiritual dan kehidupan duniawi. Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya mempunyai keinginan kuat serta kemampuan memusatkan pikiran pada sesuatu yang ingin diwujudkan. Dalam kepercayaan tersebut, perkataan yang disampaikan dengan keyakinan dan emosi mendalam dianggap memiliki daya pengaruh besar terhadap kehidupan. Karena itu, mereka dianjurkan untuk lebih berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, terutama saat sedang kecewa atau menghadapi konflik. Membiasakan diri menggunakan kata-kata positif dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga energi dan menghindari penyesalan akibat ucapan spontan. 6. Tanggal 19 Orang yang lahir pada tanggal 19 dipercaya mempunyai karisma dan kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang cukup percaya diri ketika menyampaikan pendapat. Tidak jarang, perkataan mereka mudah mendapatkan perhatian karena disampaikan dengan penuh keyakinan. Namun, dalam mitos Si Pahit Lidah, pengaruh tersebut juga dikaitkan dengan kekuatan ucapan yang perlu dikendalikan. Ketika emosi mengambil alih, perkataan yang keluar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, menjaga ketenangan dan mempertimbangkan dampak ucapan menjadi hal yang dianggap penting bagi pemilik tanggal lahir ini. 7. Tanggal 20 Tanggal 20 dipercaya memiliki keterkaitan dengan unsur air yang melambangkan ketenangan, perasaan, dan kedalaman emosi. Orang yang lahir pada tanggal ini digambarkan sebagai pribadi yang sensitif serta memiliki intuisi cukup kuat. Mereka konon mampu merasakan perubahan suasana dan memahami kondisi emosional orang lain. Dalam kepercayaan spiritual, ucapan pemilik tanggal 20 juga dianggap mempunyai energi tersendiri, khususnya ketika disampaikan dengan perasaan mendalam. Karena itu, mereka dianjurkan untuk lebih sering mengungkapkan kata-kata yang menenangkan, memberikan dukungan, serta menghindari ucapan buruk ketika sedang tersulut emosi. 8. Tanggal 22 Tanggal 22 dikenal dalam numerologi sebagai salah satu angka yang memiliki simbolisme khusus. Pemilik tanggal lahir ini sering dikaitkan dengan kemampuan mewujudkan gagasan menjadi sesuatu yang nyata. Mereka dipercaya memiliki pemikiran terarah, tekad kuat, dan kemampuan memengaruhi keadaan melalui keyakinan yang dimiliki. Dalam mitos Si Pahit Lidah, tanggal 22 bahkan disebut sebagai tanggal lahir para pembawa realitas karena perkataannya dipercaya mempunyai energi yang kuat. Jika mampu mengendalikan pikiran dan menjaga perkataan, mereka diyakini dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar. Karakter tersebut juga dikaitkan dengan sosok yang mampu menginspirasi, memberikan motivasi, serta membantu orang lain menemukan semangat baru. Pada akhirnya, kepercayaan mengenai Si Pahit Lidah menjadi salah satu bagian menarik dari tradisi spiritual dan penafsiran tanggal lahir. Delapan tanggal tersebut memiliki gambaran karakter yang berbeda, tetapi semuanya dikaitkan dengan pentingnya menjaga perkataan. Meski demikian, tanggal lahir tidak dapat membuktikan seseorang memiliki kemampuan membuat ucapan menjadi kenyataan. Kepercayaan ini lebih tepat dipandang sebagai mitos atau penafsiran spiritual, bukan fakta ilmiah. Dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri berbicara dengan bijak tetap menjadi hal penting agar perkataan tidak menyakiti orang lain.