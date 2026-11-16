Kerap Dinilai Keliru, 5 Shio Ini Ternyata Memiliki Karakter yang Tidak Banyak Diketahui

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok mengenal 12 shio yang masing-masing dipercaya memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Beberapa di antaranya sering dikaitkan dengan sifat tertentu, seperti Macan yang berani, Kelinci yang lembut, hingga Naga yang dikenal kuat dan penuh percaya diri.

Namun, tidak semua karakter seseorang bisa dinilai hanya berdasarkan gambaran umum shionya. Ada sejumlah shio yang justru kerap mendapatkan penilaian kurang tepat karena sifat aslinya tidak selalu terlihat dari luar.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang sering disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya akibat karakter dan cara mereka mengekspresikan diri. Padahal, di balik kesan yang muncul, masing-masing memiliki kelebihan serta sisi kepribadian yang menarik untuk dipahami.

1. Shio Kambing Dalam astrologi Tiongkok, pemilik shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang pemalu, sensitif, dan kurang berani mengambil tindakan. Karakter tersebut membuat mereka terkadang dianggap terlalu pasif ketika menghadapi situasi tertentu.

Padahal, shio Kambing dipercaya memiliki kepekaan emosional yang cukup tinggi. Mereka cenderung memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan dan tidak terburu-buru dalam bertindak.

Kepekaan tersebut juga membuat mereka lebih mudah memahami perasaan orang lain. Ketika menghadapi tekanan, mereka mungkin membutuhkan waktu untuk mengolah emosi sebelum menentukan langkah berikutnya.

Hal ini bukan berarti mereka tidak mampu menghadapi kesulitan. Mereka hanya memiliki cara tersendiri dalam memahami dan menyelesaikan persoalan.

2. Shio Ular Shio Ular sering mendapatkan stereotip negatif karena dikaitkan dengan sifat licik, tertutup, bahkan manipulatif. Kepribadian mereka yang cenderung misterius terkadang membuat orang lain sulit memahami apa yang sebenarnya sedang dipikirkan.

Namun, menurut gambaran astrologi Tiongkok, shio Ular justru dikenal memiliki pemikiran yang tajam, bijaksana, dan penuh pertimbangan.

Mereka tidak selalu nyaman memperlihatkan kehidupan pribadi atau mengungkapkan perasaan kepada banyak orang. Sikap tersebut sering kali muncul karena mereka menghargai privasi dan lebih suka mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, pemilik shio ini digambarkan sebagai sosok yang senang menganalisis sesuatu secara mendalam. Mereka cenderung menyusun rencana dengan matang sehingga tidak mudah bertindak hanya berdasarkan dorongan sesaat.

3. Shio Babi Sebagian orang mungkin menganggap shio Babi sebagai pribadi yang terlalu santai, manja, atau kurang memiliki semangat untuk bekerja keras.

Anggapan tersebut muncul karena mereka sering dikaitkan dengan kenyamanan dan kesenangan hidup. Padahal, menikmati waktu istirahat tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak memiliki ambisi.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio Babi justru dikenal sebagai sosok yang menyukai kehidupan seimbang. Mereka memahami pentingnya menikmati hasil kerja sekaligus memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Tidak hanya itu, shio Babi juga sering digambarkan memiliki hati yang tulus, ramah, dan senang membantu orang lain.

Sifat dermawan serta kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar menjadi salah satu karakter positif yang terkadang tidak terlihat karena orang lebih dahulu menilai mereka dari gaya hidupnya.

4. Shio Kelinci Pemilik shio Kelinci kerap dianggap terlalu lembut, mudah takut, dan cenderung menghindari perselisihan. Mereka memang dikenal tidak menyukai pertengkaran atau suasana yang dipenuhi ketegangan.

Namun, sikap tersebut bukan berarti mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Dalam astrologi Tiongkok, shio Kelinci justru digambarkan sebagai pribadi yang mampu memahami situasi emosional dengan baik.

Mereka biasanya mempertimbangkan dampak perkataan dan tindakan sebelum mengambil keputusan. Karena itu, mereka lebih memilih menyelesaikan perbedaan melalui pendekatan yang tenang daripada memperbesar konflik.

Selain itu, shio Kelinci dipercaya memiliki intuisi yang kuat dan cukup peka terhadap perubahan suasana hati orang-orang di sekitarnya.

Mereka menyukai keharmonisan dalam hubungan, tetapi bukan berarti akan terus menerima perlakuan yang tidak menghargai dirinya.

5. Shio Anjing Shio Anjing identik dengan kesetiaan dan rasa tanggung jawab. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang dapat dipercaya serta memiliki komitmen kuat terhadap orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya.

Namun, ada sisi lain yang terkadang membuat mereka disalahpahami. Pemilik shio Anjing dipercaya memiliki prinsip dan rasa keadilan yang kuat sehingga tidak mudah menerima tindakan yang dianggap tidak benar.

Ketika melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya, mereka cenderung menyampaikan pendapat secara tegas.

Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat terlalu serius, kaku, atau mudah menghakimi. Padahal, ketegasan itu sering kali berangkat dari keinginan untuk menjaga kejujuran dan memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar.

Mereka lebih nyaman berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kepercayaan, tanggung jawab, dan keadilan.