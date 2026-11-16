Selalu Tabah Menghadapi Cobaan, 7 Weton Ini Punya Kesabaran Luar Biasa

JawaPos.com – Kesabaran dan keikhlasan merupakan dua sifat yang tidak mudah dimiliki setiap orang. Keduanya membutuhkan kekuatan hati, keteguhan mental, serta kemampuan menerima berbagai keadaan dalam kehidupan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Perhitungan hari dan pasaran tersebut menjadi bagian dari warisan Primbon Jawa yang sejak dahulu digunakan untuk menggambarkan watak dan kepribadian seseorang.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai pembawaan sabar, tidak mudah menyerah, serta mampu menerima keadaan dengan hati lapang.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tetap berusaha meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Sikap tersebut membuat pemilik weton tertentu dianggap mempunyai ketahanan mental yang kuat.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dikenal memiliki karakter sabar dan ikhlas menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Pahing – Berpendirian Kuat dan Tidak Mudah Menyerah

Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini dikenal mempunyai prinsip hidup yang kuat. Mereka juga cenderung setia dalam menjalin hubungan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang terdekat.

Ketika menghadapi persoalan, pemilik Selasa Pahing tidak mudah kehilangan semangat. Meskipun beberapa kali mengalami kegagalan, mereka tetap berusaha mencari jalan keluar daripada terus meratapi keadaan.

Sifat suka membantu juga menjadi salah satu karakter yang melekat pada weton ini. Mereka senang memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa selalu mengharapkan imbalan.

Dengan keteguhan hati dan kemauan untuk terus belajar, pemilik Selasa Pahing dipercaya mampu melewati berbagai rintangan hingga mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing – Mandiri dan Tetap Tegar dalam Kesulitan

Weton Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tertutup dan lebih nyaman menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri.

Dalam perjalanan hidup, mereka dipercaya kerap menghadapi pengalaman yang menguji kesabaran. Tidak jarang, kekecewaan datang dari orang-orang yang sebelumnya dianggap dapat dipercaya.

Meski demikian, mereka mempunyai semangat kerja dan ketahanan mental yang cukup kuat. Pengalaman buruk tidak selalu membuat mereka menyerah, justru menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sisi lain yang menonjol adalah kepedulian terhadap sesama. Walaupun pernah mengalami kesulitan, mereka tetap memiliki keinginan untuk membantu orang lain.

Karakter mandiri dan ketekunan tersebut dipercaya menjadi modal bagi Senin Pahing untuk meraih keberhasilan.

3. Minggu Pon – Tekun Menghadapi Ujian Kehidupan

Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12, terdiri dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini identik dengan karakter pekerja keras, tekun, dan mempunyai kemauan kuat untuk mencapai tujuan.

Mereka termasuk pribadi yang tidak suka berdiam diri ketika menghadapi masalah. Berbagai kesulitan justru mendorong mereka untuk mencari cara agar keadaan menjadi lebih baik.

Walaupun terkadang dikenal keras dalam mempertahankan pendapat, pemilik Minggu Pon dipercaya memiliki daya tahan mental yang cukup tinggi.

Mereka juga tidak mudah terpuruk ketika mengalami kegagalan. Dengan kemauan untuk bangkit dan mencoba kembali, berbagai hambatan dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan.

Sifat pantang menyerah inilah yang membuat Minggu Pon digambarkan sebagai pribadi yang mampu menghadapi perjalanan hidup dengan penuh ketabahan.

4. Kamis Wage – Selalu Bersyukur dan Tidak Suka Menyalahkan Keadaan

Kamis Wage memiliki neptu 12, yang berasal dari nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai budi pekerti baik serta tanggung jawab besar dalam menjalankan pekerjaan.

Mereka sering kali bersedia mengambil tugas berat demi menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya.

Ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah, mereka cenderung memilih berpikir tenang dan mencari solusi daripada terus mengeluh.

Salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan Kamis Wage adalah kemampuannya melihat kehidupan dari sisi yang lebih luas.

Mereka berusaha mensyukuri apa yang dimiliki dan tidak selalu membandingkan nasibnya dengan orang lain.

Sikap menerima keadaan tanpa kehilangan semangat untuk berusaha menjadi gambaran keikhlasan yang dipercaya melekat pada weton ini.

5. Rabu Pon – Mengutamakan Kedamaian dan Memiliki Kesabaran Tinggi

Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki ketenangan batin dan kemampuan mengendalikan diri ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung tidak menyukai pertengkaran dan lebih memilih mengalah apabila hal tersebut dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Bukan berarti tidak mempunyai pendirian, tetapi mereka lebih mengutamakan keharmonisan daripada memperpanjang masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu, pemilik Rabu Pon dipercaya mempunyai keyakinan spiritual yang kuat. Doa dan kepasrahan kepada Tuhan menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Mereka berusaha menjalani setiap proses dengan sabar sembari tetap bekerja keras untuk mencapai harapan.

6. Sabtu Pon – Bermental Tangguh dan Mampu Bertahan dalam Cobaan

Sabtu Pon mempunyai neptu 16, yang diperoleh dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Pon sebesar 7.

Weton ini dikenal memiliki gambaran karakter yang kuat, pekerja keras, serta tidak gampang menyerah ketika keadaan sedang sulit.

Pemilik Sabtu Pon dipercaya mampu menghadapi tekanan dengan keteguhan hati. Mereka tidak mudah kehilangan arah meskipun harus melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan.

Dalam bekerja, mereka cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Ketika menemui hambatan, mereka lebih memilih memikirkan langkah berikutnya daripada terus mempersoalkan keadaan.

Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki batas dan kehidupan akan selalu mengalami perubahan.

Perpaduan antara ketekunan, kesabaran, dan keyakinan kepada Tuhan dipercaya menjadi kekuatan bagi pemilik weton Sabtu Pon untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

7. Senin Pon – Rendah Hati dan Mengutamakan Kebersamaan

Senin Pon memiliki jumlah neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai pembawaan rendah hati dan tidak terlalu suka memperbesar persoalan.

Mereka lebih memilih menjaga hubungan baik dengan orang sekitar daripada terlibat dalam pertengkaran yang tidak memberikan manfaat.

Sikap mengalah sering kali muncul karena mereka menghargai kebersamaan dan tidak ingin membuat orang lain merasa tersakiti.

Dalam urusan pekerjaan, Senin Pon dipercaya memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki kehidupan. Mereka bersedia menjalani proses panjang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, mereka cenderung tetap berusaha dan tidak mudah kehilangan harapan.