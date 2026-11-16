Suka Membantu Tanpa Pamrih, 5 Weton Ini Konon Punya Pintu Rezeki yang Selalu Terbuka

JawaPos.com – Dalam kehidupan masyarakat Jawa, sikap gemar berbagi dan membantu sesama merupakan salah satu nilai luhur yang terus dijaga secara turun-temurun.

Kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi juga dari ketulusan ketika memberikan pertolongan kepada orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Ada sejumlah kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki watak penyayang, murah hati, serta senang membantu tanpa mengharapkan imbalan.

Sifat tersebut diyakini menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan dalam kehidupan. Selain memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar, orang yang ringan tangan juga berpeluang mendapatkan banyak dukungan dan hubungan sosial yang baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai karakter dermawan dan gemar menolong sesama. Menurut Primbon Jawa, mereka juga dikaitkan dengan kehidupan yang penuh kecukupan. Berikut uraiannya.

1. Jumat Wage – Pribadi Tulus yang Senang Berbagi

Pemilik weton Jumat Wage dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah berpaling ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan.

Bagi mereka, membantu orang lain bukan sekadar persoalan materi, melainkan bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan.

Karakter penyayang membuat pemilik weton ini sering menjadi tempat orang lain mencari nasihat maupun meminta bantuan. Mereka juga cenderung mengutamakan kepentingan keluarga dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Dalam urusan pekerjaan, sifat mudah bergaul dan dapat dipercaya dipercaya menjadi modal untuk membangun usaha maupun memperluas jaringan pertemanan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ketulusan Jumat Wage dalam berbagi membuat weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan memperoleh rezeki.

2. Senin Legi – Berhati Lembut dan Memiliki Kepedulian Tinggi

Senin Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki pembawaan tenang, sabar, dan mudah menunjukkan perhatian kepada orang lain.

Mereka tidak hanya peduli kepada keluarga atau teman dekat, tetapi juga bersedia membantu orang yang baru dikenal ketika memang membutuhkan pertolongan.

Sikap dermawan tersebut biasanya muncul dari rasa empati yang kuat. Mereka merasa bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari apa yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari manfaat yang bisa diberikan kepada sesama.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton ini dipercaya mampu menjaga hubungan sosial dengan baik. Ketulusan dan sikap menghargai orang lain membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan.

Primbon Jawa mengaitkan karakter tersebut dengan datangnya keberkahan, baik dalam urusan pekerjaan, keharmonisan keluarga, maupun kondisi keuangan.

3. Rabu Pahing – Cermat Mengelola Harta dan Gemar Menolong

Berbeda dari sosok yang mudah mengeluarkan uang tanpa perhitungan, pemilik weton Rabu Pahing digambarkan memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan cukup baik.

Mereka dikenal teliti ketika menentukan penggunaan harta dan tidak sembarangan mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan finansial.

Meski demikian, sikap hemat bukan berarti membuat mereka enggan berbagi. Rabu Pahing justru dipercaya memiliki kepedulian terhadap orang lain dan bersedia menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Perpaduan antara kecermatan dan kemurahan hati tersebut menjadi karakter yang menonjol dari weton ini.

Dalam kepercayaan Primbon, kebiasaan menggunakan harta untuk hal-hal bermanfaat diyakini mendatangkan keberkahan. Tidak mengherankan apabila Rabu Pahing juga sering digambarkan memiliki potensi menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya memimpin lingkungan sekitarnya.

4. Kamis Pon – Pembawa Ketenangan dan Mudah Mendapat Kepercayaan

Kamis Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pembawaan damai, penyayang, dan tidak suka menciptakan perselisihan.

Mereka cenderung berusaha membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Sikap tersebut membuat pemilik weton ini mudah membangun hubungan baik, baik dalam pertemanan maupun lingkungan pekerjaan.

Salah satu keunggulannya adalah ketulusan ketika memberikan bantuan. Mereka tidak terbiasa menghitung keuntungan yang akan diperoleh setelah melakukan kebaikan.

Dalam hubungan sosial maupun bisnis, karakter mudah dipercaya menjadi nilai tambah tersendiri. Banyaknya relasi yang terjalin dengan baik dipercaya dapat membuka kesempatan baru dalam kehidupan.

Menurut Primbon Jawa, Kamis Pon termasuk weton yang dikaitkan dengan kehidupan berkecukupan. Rezeki diyakini dapat hadir melalui berbagai kesempatan, termasuk bantuan dan kerja sama dengan orang-orang di sekitarnya.

5. Sabtu Kliwon – Peka terhadap Kesulitan dan Senang Menjaga Keharmonisan

Pemilik weton Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai kepekaan sosial yang cukup kuat. Mereka digambarkan mampu memahami suasana dan memperhatikan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut membuat mereka sering mengetahui ketika seseorang sedang menghadapi persoalan, meskipun tidak selalu disampaikan secara langsung.

Sabtu Kliwon juga dikenal memiliki kepedulian terhadap keharmonisan hubungan. Mereka lebih menyukai suasana damai dan berusaha menghindari pertengkaran yang tidak perlu.

Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, pemilik weton ini cenderung tergerak untuk memberikan pertolongan sesuai kemampuan.