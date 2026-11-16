Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 3 Shio Ini Diramal Ketiban Keberuntungan Besar

JawaPos.com – Setiap pergantian tahun kerap menghadirkan harapan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, kondisi keuangan, hingga kehidupan percintaan. Tidak sedikit orang yang tertarik mengetahui gambaran peruntungan mereka melalui ramalan astrologi.

Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio menjadi salah satu simbol yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan keberuntungan seseorang berdasarkan tahun kelahiran.

Pada 2026, beberapa shio dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati perkembangan positif dalam kehidupan. Mulai dari kesempatan meningkatkan karier, memperluas usaha, hingga memperoleh keuntungan finansial yang lebih baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peruntungan cukup istimewa sepanjang 2026. Ketiganya adalah Ayam, Naga, dan Kuda. Berikut karakter serta gambaran keberuntungan masing-masing.

1. Shio Ayam – Disiplin Membuka Jalan Menuju Kesuksesan

Shio Ayam dikenal memiliki karakter teratur, teliti, dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Mereka yang lahir di bawah lambang ini sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu memperhatikan berbagai hal sebelum menentukan keputusan.

Kemampuan membaca situasi membuat pemilik Shio Ayam dipercaya cukup piawai menentukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Mereka juga tidak mudah terburu-buru ketika menghadapi kesempatan maupun tantangan.

Dalam ramalan 2026, Shio Ayam disebut berpeluang menikmati perkembangan positif di bidang pekerjaan dan bisnis. Usaha yang selama ini dirintis diprediksi memiliki kesempatan untuk berkembang, sementara mereka yang bekerja sebagai karyawan berpeluang mendapatkan tanggung jawab maupun posisi yang lebih baik.

Selain keuntungan finansial, pencapaian tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Dengan mempertahankan kedisiplinan dan sikap profesional, pemilik Shio Ayam digambarkan berpotensi membangun kehidupan yang semakin stabil dan berkecukupan.

2. Shio Naga – Karisma dan Keberanian Mengundang Peluang Besar

Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, serta kepercayaan diri yang tinggi. Orang dengan lambang ini dipercaya memiliki ambisi besar dan tidak mudah merasa minder ketika menghadapi persaingan.

Karakter tersebut membuat mereka digambarkan berani mencoba hal baru dan memiliki semangat untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, tahun 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi Shio Naga, terutama dalam urusan finansial dan pengembangan karier.

Peluang kerja sama, tawaran bisnis, hingga kesempatan memperluas jaringan profesional diprediksi dapat membuka jalan menuju keberhasilan.

Namun, pemilik Shio Naga tetap perlu menjaga sikap ketika memperoleh pencapaian. Kerendahan hati, kemampuan bekerja sama, dan kecermatan mengambil keputusan menjadi hal penting agar keberhasilan dapat dipertahankan.

Jika mampu mengimbangi ambisi dengan pertimbangan yang matang, Shio Naga dipercaya berpeluang menikmati kemajuan dalam kehidupannya.

3. Shio Kuda – Semangat Tinggi Mengantarkan pada Banyak Kesempatan

Shio Kuda identik dengan energi besar, kebebasan, dan semangat untuk terus bergerak maju. Mereka yang lahir di bawah lambang ini biasanya digambarkan tidak betah berdiam diri dan selalu tertarik mencoba pengalaman baru.

Keinginan untuk berkembang membuat pemilik Shio Kuda sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras dan berani mengambil tantangan.

Dalam ramalan sepanjang 2026, Shio Kuda disebut memiliki peluang untuk menuai hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan. Perkembangan karier, pertumbuhan bisnis, maupun kesempatan memperoleh penghasilan tambahan menjadi beberapa gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan shio ini.

Menjelang akhir tahun, peluang yang sebelumnya hanya berupa rencana diyakini dapat mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata.

Selain mengandalkan kemampuan sendiri, dukungan dan kepercayaan dari orang lain juga dipercaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap perjalanan mereka.

Shio Kuda pun digambarkan sebagai lambang semangat pantang menyerah. Keberanian mencoba hal baru yang disertai kerja keras menjadi modal penting untuk mengejar kehidupan yang lebih mapan.