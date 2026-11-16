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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 17 November 2026 | 00.13 WIB

Peruntungan Shio Besok Selasa 17 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Kuda, cobalah untuk bersikap proaktif.

Sedangkan shio Babi dapat menemukan banyak hal yang dapat menghibur.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 17 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Atasi masalah saat muncul.

Alih-alih berasumsi masalah akan terselesaikan dengan sendirinya.

Ini terutama berlaku jika Anda sedang sibuk mempersiapkan pertemuan atau acara besar.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Semua gangguan kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi lebih besar.

Cobalah sebisa mungkin untuk tidak kehilangan kendali.

Obat terbaiknya? Temukan cara untuk menertawakannya.

Kuda - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cobalah untuk bersikap proaktif.

Meskipun Anda mungkin merasa kewalahan, pertahankan momentumnya.

Sore nanti Anda mungkin membutuhkan bantuan dari anggota keluarga atau teman.

Jangan menunggu sampai menit terakhir untuk memintanya.

Babi - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Anda dapat menemukan banyak hal yang dapat menghibur.

Rasa ingin tahu Anda mungkin akan terpicu oleh seni atau pertunjukan teater.

Jika Anda punya waktu, nikmati film atau buku.

Jawaban atas pertanyaan yang selama ini Anda renungkan mungkin akan muncul dengan sendirinya.

Macan - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Orang-orang berusaha membantu, tetapi kesombongan bisa menghalangi Anda melakukan pekerjaan terbaik jika seseorang menawarkan saran yang tidak diminta.

Pertimbangkanlah. Mungkin memang bermanfaat untuk menerapkan ide baru.

Dua kepala memang lebih baik daripada satu.

Kambing - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Anda mungkin menghadapi dilema terkait nilai-nilai sendiri.

Pada akhirnya, dengarkan intuisi Anda.

Jangan melakukan sesuatu hanya demi menyenangkan seseorang, meskipun orang itu memiliki kekuasaan dan wewenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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