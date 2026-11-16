7 Alasan Mengapa Remaja Zaman Sekarang Lebih Jarang Mengambil Risiko Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik ketika kita membandingkan kehidupan remaja zaman sekarang dengan generasi sebelumnya. Dahulu, banyak remaja berani mencoba hal-hal baru tanpa terlalu banyak memikirkan konsekuensinya. Mereka berani pergi jauh dari rumah, mencoba pekerjaan yang belum pernah dilakukan, memulai usaha kecil-kecilan, berkenalan dengan orang asing, bahkan mengambil keputusan spontan yang terkadang berakhir dengan pengalaman tidak terduga.



Namun, remaja zaman sekarang terlihat memiliki kecenderungan yang berbeda. Sebagian dari mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, takut melakukan kesalahan, enggan mencoba sesuatu yang belum pasti, dan lebih nyaman berada di lingkungan yang sudah dikenal.



Fenomena ini menarik untuk dibahas dari sudut pandang psikologi. Mengapa sebagian remaja modern tampak lebih jarang mengambil risiko? Apakah mereka memang menjadi lebih penakut, atau justru tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka lebih berhati-hati?



Sebenarnya, perilaku mengambil risiko tidak hanya berkaitan dengan keberanian. Ada banyak faktor psikologis yang memengaruhinya, mulai dari pola asuh, tekanan sosial, perkembangan teknologi, kecemasan, hingga cara seseorang memandang masa depan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (15/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa sebagian remaja zaman sekarang lebih jarang mengambil risiko.



1. Takut Gagal Karena Terbiasa Dituntut untuk Selalu Berhasil



Salah satu alasan terbesar mengapa remaja zaman sekarang cenderung menghindari risiko adalah ketakutan terhadap kegagalan.



Dalam kehidupan modern, banyak remaja tumbuh di tengah lingkungan yang menempatkan keberhasilan sebagai sesuatu yang sangat penting. Nilai akademis, prestasi, popularitas, pencapaian, hingga keberhasilan masuk perguruan tinggi tertentu sering kali menjadi ukuran keberhasilan seseorang.



Tanpa disadari, kondisi tersebut dapat membuat remaja merasa bahwa setiap keputusan harus menghasilkan sesuatu yang positif.



Mereka mulai berpikir bahwa kegagalan bukan bagian normal dari proses belajar, melainkan bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak berbakat, atau tidak kompeten.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep fear of failure atau ketakutan terhadap kegagalan.



Seseorang yang memiliki ketakutan tinggi terhadap kegagalan biasanya lebih memilih menghindari tantangan daripada menghadapi kemungkinan melakukan kesalahan.



Misalnya, seorang remaja sebenarnya ingin mengikuti kompetisi menulis. Namun, ia mengurungkan niat karena takut tulisannya tidak sebagus peserta lain. Ia juga mungkin ingin memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi terus menunda karena takut kehilangan uang.



Masalahnya bukan karena ia tidak memiliki kemampuan atau keinginan. Masalahnya adalah ia terlalu fokus membayangkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.



Akibatnya, kesempatan untuk berkembang justru dilewatkan.



Padahal, kegagalan merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan psikologis. Melalui kegagalan, seseorang belajar mengelola emosi, mengevaluasi keputusan, memperbaiki strategi, dan membangun ketahanan mental.



Remaja yang tidak pernah diberi kesempatan untuk gagal secara sehat bisa tumbuh menjadi individu yang terlalu bergantung pada kepastian.



Mereka mungkin terlihat pintar dan berhati-hati, tetapi kesulitan menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.



2. Media Sosial Membuat Mereka Terlalu Takut Dinilai Orang Lain



Jika generasi sebelumnya bisa melakukan kesalahan tanpa harus memikirkan bagaimana kesalahan tersebut akan dilihat oleh ratusan orang, remaja zaman sekarang menghadapi situasi yang berbeda.



Kehidupan sosial mereka semakin terhubung dengan dunia digital.



Apa yang mereka lakukan, katakan, kenakan, bahkan keputusan yang mereka ambil berpotensi menjadi bahan penilaian orang lain melalui media sosial.



Inilah yang membuat risiko sosial terasa jauh lebih besar.



Dalam psikologi sosial, terdapat konsep social evaluation atau evaluasi sosial, yaitu kecenderungan seseorang untuk memperhatikan bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain.



Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sosialnya. Terlebih pada masa remaja, ketika identitas diri dan rasa memiliki terhadap kelompok sedang berkembang.



Masalah muncul ketika kebutuhan untuk diterima tersebut menjadi terlalu dominan.



Seorang remaja mungkin ingin mengunggah karya kreatifnya, tetapi takut mendapatkan komentar negatif. Ada pula yang ingin mengungkapkan pendapat berbeda, tetapi khawatir dianggap aneh atau tidak populer.



Bahkan, beberapa remaja mungkin menghindari aktivitas tertentu hanya karena takut terlihat gagal di depan teman-temannya.



Media sosial juga menciptakan kondisi ketika kesalahan terasa lebih permanen. Foto, video, dan komentar yang diunggah dapat disimpan, disebarkan, atau muncul kembali di kemudian hari.



Akibatnya, sebagian remaja menjadi lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri.



Mereka tidak hanya memikirkan apakah sesuatu itu benar atau salah, tetapi juga bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap tindakan mereka.



Pada akhirnya, keinginan untuk menjaga citra diri dapat mengalahkan keinginan untuk mencoba hal baru.



3. Pola Asuh yang Terlalu Protektif Membatasi Kesempatan untuk Mandiri



Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberanian seseorang dalam mengambil risiko.



Banyak orang tua masa kini berusaha memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak mereka. Mereka ingin anaknya terhindar dari bahaya, kesalahan, kekecewaan, dan pengalaman buruk.



Niat tersebut tentu baik. Namun, perlindungan yang terlalu berlebihan justru dapat menghambat perkembangan kemandirian.



Dalam psikologi perkembangan, terdapat istilah overprotective parenting, yaitu pola pengasuhan ketika orang tua terlalu banyak mengontrol, membatasi, atau mengambil alih keputusan anak demi melindunginya.



Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.



Seorang anak tidak diperbolehkan pergi sendiri karena dianggap terlalu berbahaya. Ketika menghadapi masalah dengan teman, orang tua langsung turun tangan menyelesaikannya. Ketika anak ingin mencoba kegiatan baru, orang tua justru lebih dahulu membayangkan semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.



Jika berlangsung terus-menerus, anak dapat kehilangan kesempatan untuk belajar menghadapi tantangan secara mandiri.



Ia mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia merupakan tempat yang berbahaya dan setiap keputusan membutuhkan persetujuan orang lain.



Kondisi ini dapat berkaitan dengan rendahnya self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk menghadapi situasi dan menyelesaikan tugas tertentu.



Remaja dengan self-efficacy rendah cenderung meragukan kemampuan dirinya ketika menghadapi sesuatu yang belum pernah dilakukan.



Mereka lebih sering bertanya, "Bagaimana kalau aku tidak mampu?" dibandingkan "Bagaimana caranya agar aku bisa?"



Padahal, keberanian tidak muncul begitu saja. Keberanian berkembang melalui pengalaman nyata, termasuk pengalaman menghadapi kesulitan dan menyelesaikan masalah tanpa selalu bergantung pada orang lain.



Anak membutuhkan perlindungan, tetapi mereka juga membutuhkan ruang untuk belajar mengambil keputusan.



4. Terlalu Banyak Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Salah satu perubahan besar dalam kehidupan remaja modern adalah kemudahan untuk melihat pencapaian orang lain.



Melalui media sosial, seseorang dapat menyaksikan teman sebayanya mendapatkan beasiswa, memenangkan kompetisi, bepergian ke berbagai negara, membangun bisnis, atau memiliki kehidupan yang terlihat sempurna.



Tanpa disadari, hal tersebut dapat memunculkan kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger.



Teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Sebenarnya, perbandingan sosial tidak selalu buruk. Melihat keberhasilan orang lain dapat memberikan motivasi dan inspirasi.



Namun, masalah muncul ketika seseorang terus-menerus merasa tertinggal.



Misalnya, seorang remaja ingin memulai usaha kecil. Akan tetapi, setelah melihat banyak pengusaha muda yang sukses di internet, ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup.



Ia mulai membandingkan modal, penampilan, pendidikan, koneksi, dan pencapaiannya dengan orang lain.



Akhirnya, ia memilih tidak mencoba karena merasa belum berada pada level yang sama.



Padahal, apa yang terlihat di media sosial sering kali hanya menampilkan hasil akhir, bukan seluruh proses panjang yang dilalui seseorang.



Orang lain mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai keberhasilannya, tetapi yang terlihat hanya pencapaian dalam beberapa detik.



Ketika remaja terlalu sering membandingkan dirinya dengan standar orang lain, rasa percaya diri dapat menurun.



Mereka menjadi lebih takut mengambil risiko karena merasa harus memiliki kemampuan sempurna sebelum memulai sesuatu.



Padahal, tidak ada seseorang yang benar-benar siap menghadapi semua tantangan sejak awal.



5. Terbiasa dengan Kenyamanan dan Kurang Mendapatkan Pengalaman di Dunia Nyata



Teknologi telah membuat kehidupan menjadi jauh lebih mudah.



Remaja sekarang dapat belajar, berkomunikasi, berbelanja, mencari hiburan, dan mendapatkan informasi hanya melalui sebuah perangkat.



Banyak aktivitas yang dahulu membutuhkan usaha fisik dan interaksi langsung kini dapat dilakukan dari rumah.



Kemudahan ini tentu memiliki manfaat besar. Namun, jika kehidupan sehari-hari terlalu didominasi oleh aktivitas digital, kesempatan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata bisa berkurang.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep avoidance behavior, yaitu kecenderungan seseorang menghindari situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, atau ketakutan.



Ketika seseorang terus-menerus menghindari situasi yang membuatnya tidak nyaman, ia kehilangan kesempatan untuk membiasakan diri menghadapi situasi tersebut.



Sebagai contoh, seorang remaja yang selalu berkomunikasi melalui pesan singkat mungkin merasa gugup ketika harus berbicara langsung dengan orang baru.



Seseorang yang terbiasa mendapatkan hiburan instan mungkin merasa kesulitan ketika harus menjalani aktivitas yang membutuhkan kesabaran dan proses panjang.



Demikian pula, remaja yang jarang melakukan aktivitas mandiri mungkin merasa takut ketika harus bepergian sendiri, bernegosiasi, atau menyelesaikan masalah di luar rumah.



Hal ini bukan berarti teknologi secara otomatis membuat remaja menjadi tidak berani.



Persoalannya adalah keseimbangan pengalaman.



Kemampuan menghadapi ketidakpastian berkembang melalui latihan. Seseorang perlu mengalami situasi yang menantang agar dapat belajar bahwa ketidaknyamanan tidak selalu berarti bahaya.



Semakin sering seseorang berhasil menghadapi tantangan kecil, semakin besar pula keyakinannya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.



6. Tingkat Kecemasan dan Kekhawatiran terhadap Masa Depan Semakin Menonjol



Remaja zaman sekarang hidup dalam dunia yang menawarkan banyak peluang, tetapi juga menghadirkan berbagai ketidakpastian.



Persaingan pendidikan semakin ketat, tuntutan pekerjaan semakin kompleks, biaya hidup menjadi perhatian, dan perubahan teknologi berlangsung dengan sangat cepat.



Di tengah kondisi tersebut, sebagian remaja merasa harus memikirkan masa depan sejak usia yang relatif muda.



Mereka khawatir salah memilih jurusan, salah menentukan karier, gagal mendapatkan pekerjaan, atau tertinggal dibandingkan teman-teman sebayanya.



Dalam psikologi, kecenderungan memikirkan kemungkinan buruk secara berulang dikenal sebagai worry atau kekhawatiran berlebihan.



Jika seseorang terus-menerus membayangkan konsekuensi negatif, ia dapat mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.



Contohnya, seorang remaja ingin memilih jurusan kuliah sesuai minatnya. Namun, ia terus memikirkan kemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus.



Ia juga mempertimbangkan pendapat keluarga, kondisi ekonomi, persaingan kerja, dan berbagai kemungkinan lainnya.



Semakin banyak hal yang dipikirkan, semakin sulit baginya menentukan pilihan.



Fenomena ini juga dapat berkaitan dengan analysis paralysis, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu banyak menganalisis pilihan sampai akhirnya tidak melakukan tindakan apa pun.



Akibatnya, mereka lebih memilih jalan yang dianggap aman daripada mencoba sesuatu yang memiliki ketidakpastian.



Namun, penting dipahami bahwa kehati-hatian tidak selalu merupakan kelemahan. Mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang sehat.



Yang menjadi masalah adalah ketika kecemasan mengambil alih seluruh proses pengambilan keputusan sehingga seseorang tidak lagi berani bergerak.



7. Kurangnya Pengalaman Menghadapi Ketidakpastian dan Menyelesaikan Masalah Sendiri



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kurangnya pengalaman menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.



Keberanian mengambil risiko sebenarnya bukan sekadar sifat bawaan. Kemampuan tersebut juga dapat berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran.



Remaja yang terbiasa menghadapi tantangan biasanya memiliki lebih banyak pengalaman untuk memahami bagaimana cara mengatasi masalah.



Sebaliknya, remaja yang jarang diberikan kesempatan mengambil keputusan sendiri mungkin merasa kesulitan ketika menghadapi situasi baru.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep resilience atau ketahanan psikologis.



Resilience merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit ketika menghadapi tekanan, kesulitan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan.



Kemampuan ini tidak berarti seseorang tidak pernah merasa takut. Justru, orang yang tangguh tetap bisa merasakan ketakutan, tetapi mampu mengelola perasaan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan.



Misalnya, seorang remaja yang pernah mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi mungkin akan merasa kecewa.



Namun, jika ia mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi kesalahan dan mencoba kembali, pengalaman tersebut dapat membangun ketahanan mentalnya.



Sebaliknya, jika setiap kegagalan selalu dihindari atau langsung diselesaikan oleh orang lain, ia mungkin tidak memiliki cukup kesempatan untuk belajar menghadapi kesulitan.



Hal ini dapat membuat risiko kecil terasa sangat menakutkan.



Padahal, kehidupan dewasa penuh dengan situasi yang tidak memiliki jawaban pasti. Seseorang perlu belajar mengambil keputusan meskipun tidak mengetahui seluruh konsekuensinya.



Semakin banyak pengalaman menghadapi ketidakpastian, semakin baik pula kemampuan seseorang dalam mengelola risiko.



Apakah Remaja Zaman Sekarang Memang Lebih Penakut?



Setelah melihat berbagai faktor tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah remaja zaman sekarang benar-benar lebih penakut dibandingkan generasi sebelumnya?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Kita perlu membedakan antara keberanian mengambil risiko, perilaku impulsif, dan kemampuan membuat keputusan yang matang.



Pada masa remaja, otak masih mengalami perkembangan, khususnya bagian-bagian yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan.



Sistem penghargaan dan emosi juga memiliki peran penting dalam cara remaja merespons tantangan.



Karena itu, perilaku mengambil risiko pada remaja dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perkembangan biologis, pengalaman hidup, lingkungan keluarga, teman sebaya, dan kondisi sosial.



Selain itu, tidak semua risiko memiliki manfaat.



Mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, mencoba zat berbahaya, atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri bukanlah bentuk keberanian yang perlu ditiru.



Risiko yang sehat justru merupakan keberanian untuk melakukan sesuatu yang memiliki potensi perkembangan positif meskipun hasilnya belum pasti.



Contohnya:



Berani mencoba pekerjaan atau proyek baru.



Berani berbicara di depan umum.



Berani menyampaikan pendapat yang berbeda secara sopan.



Berani memulai usaha meskipun masih dalam skala kecil.



Berani bertemu orang baru dan membangun relasi.



Berani mencoba bidang yang belum pernah dipelajari.



Berani menerima kemungkinan gagal dan belajar dari pengalaman.



Dengan kata lain, yang dibutuhkan remaja bukanlah keberanian untuk melakukan tindakan nekat, melainkan kemampuan mengambil risiko secara sadar dan bertanggung jawab.



Bagaimana Cara Membangun Keberanian Mengambil Risiko?



Kabar baiknya, keberanian bukan sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian sejak lahir.



Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana.



1. Mulai dari tantangan kecil



Jangan langsung memaksakan diri melakukan sesuatu yang sangat menakutkan. Mulailah dengan tantangan yang masih bisa dikelola, seperti berbicara dengan orang baru, mengikuti kegiatan, atau mencoba keterampilan baru.



2. Ubah cara memandang kegagalan



Jangan menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa diri sendiri tidak mampu. Jadikan kegagalan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki strategi.



3. Kurangi kebiasaan membandingkan diri



Fokuslah pada perkembangan pribadi. Setiap orang memiliki kondisi, kemampuan, dan perjalanan hidup yang berbeda.



4. Belajar mengambil keputusan sendiri



Mulailah dengan keputusan sederhana. Misalnya, mengatur jadwal, menentukan kegiatan, mengelola uang saku, dan menyelesaikan masalah sehari-hari.



5. Biasakan menghadapi ketidaknyamanan



Tidak semua hal yang membuat kita gugup merupakan sesuatu yang berbahaya. Terkadang, rasa tidak nyaman justru menjadi tanda bahwa kita sedang mempelajari sesuatu yang baru.



6. Bangun lingkungan yang mendukung



Keluarga, teman, dan guru perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan remaja mencoba sesuatu tanpa takut langsung dihakimi ketika melakukan kesalahan.



7. Belajar menilai risiko secara realistis



Sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan manfaat, kemungkinan kerugian, dan cara mengurangi bahaya. Keberanian yang baik tetap membutuhkan pertimbangan rasional.



Kesimpulan



Remaja zaman sekarang yang terlihat lebih jarang mengambil risiko tidak selalu berarti mereka kehilangan keberanian. Ada banyak perubahan dalam lingkungan sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan.



Ketakutan terhadap kegagalan, tekanan media sosial, pola asuh yang terlalu protektif, kebiasaan membandingkan diri, kenyamanan digital, kecemasan terhadap masa depan, dan kurangnya pengalaman menghadapi ketidakpastian merupakan beberapa faktor yang dapat berperan.



Namun, penting untuk tidak menggeneralisasi seluruh generasi. Banyak remaja masa kini justru berani mengambil risiko dalam bidang teknologi, kreativitas, pendidikan, bisnis, dan perubahan sosial.



Hal terpenting adalah memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut.



Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun ada ketidakpastian, selama risiko yang diambil sudah dipertimbangkan dengan baik.



Sebab, seseorang tidak akan pernah benar-benar mengetahui batas kemampuannya jika selalu memilih berada di tempat yang paling nyaman.



