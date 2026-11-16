Sulit Jatuh Miskin! 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Aura Kekayaan Sejak Lahir

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih sering dijadikan salah satu acuan untuk mengenali karakter, kepribadian, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari lahir dan pasaran Jawa tersebut telah diwariskan secara turun-temurun.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, setiap weton mempunyai nilai dan karakteristik tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan kepemimpinan, kecerdasan, keberanian, hingga keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Menariknya, beberapa kombinasi weton dipercaya mempunyai peruntungan finansial yang cukup kuat. Pemiliknya digambarkan memiliki kemampuan menemukan peluang, membangun usaha, serta mempertahankan kestabilan ekonomi meskipun harus melewati berbagai kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki melimpah dan kehidupan berkecukupan. Bahkan, sejumlah di antaranya diyakini berpeluang menjadi pengusaha, pemimpin, hingga sosok terpandang di lingkungan masyarakat.

1. Minggu Kliwon – Memiliki Karisma dan Naluri Bisnis Kuat

Minggu Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai daya tarik serta jiwa kepemimpinan alami. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi dan kemampuan memengaruhi orang lain.

Dalam urusan pekerjaan, mereka diyakini cukup piawai melihat kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan. Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang membuat pemilik weton ini dianggap berpotensi meraih kesuksesan.

Beberapa bidang yang dinilai cocok dengan karakter Minggu Kliwon antara lain perdagangan, pengembangan usaha, investasi, hingga pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memimpin.

Ketika menghadapi kegagalan, mereka dipercaya tidak mudah larut dalam keadaan. Justru, pengalaman tersebut dapat menjadi dorongan untuk menyusun strategi baru dan kembali memperjuangkan target finansialnya.

2. Kamis Wage – Tekun Membangun Kekayaan Secara Bertahap

Pemilik weton Kamis Wage dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai pribadi yang cenderung tekun, sederhana, dan memiliki perhitungan dalam menjalani kehidupan.

Mereka tidak selalu mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebaliknya, proses mengumpulkan hasil sedikit demi sedikit dianggap sebagai cara yang lebih aman untuk membangun kemapanan finansial.

Sifat hemat dan kemampuan mengendalikan pengeluaran menjadi kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka juga dipercaya mempunyai ketekunan dalam mengembangkan pekerjaan maupun usaha yang sedang dijalankan.

Dengan kebiasaan tersebut, Kamis Wage digambarkan berpeluang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Kekayaan yang dibangun melalui proses panjang pun dipercaya dapat memberikan kehidupan lebih nyaman di kemudian hari.

3. Selasa Pon – Berani Menghadapi Tantangan dan Pandai Bernegosiasi

Selasa Pon dipercaya mempunyai karakter kuat, berani, serta tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi persoalan.

Orang dengan weton ini sering digambarkan menyukai tantangan dan memiliki kemauan besar untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Mereka juga dianggap tidak mudah menyerah ketika rencana yang disusun belum memberikan hasil sesuai harapan.

Dalam hal keuangan, kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi menjadi salah satu keunggulan yang dilekatkan pada Selasa Pon. Karakter tersebut dinilai mendukung mereka untuk menjalankan usaha sendiri maupun mengembangkan bisnis yang lebih besar.

Namun, keberanian mengambil risiko tetap perlu disertai pertimbangan matang. Kemauan belajar dan kemampuan membaca situasi menjadi bekal penting agar peluang yang datang tidak terbuang sia-sia.

4. Jumat Legi – Mudah Mendapatkan Kepercayaan dan Dukungan

Jumat Legi sering dikaitkan dengan karakter ramah, mudah bergaul, dan mempunyai hubungan sosial yang cukup baik.

Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi dengannya. Sikap terbuka dan kemampuannya menjaga hubungan baik menjadi modal untuk membangun jaringan pertemanan maupun pekerjaan.

Dalam kehidupan ekonomi, hubungan sosial tersebut diyakini dapat membuka berbagai kesempatan baru. Mulai dari memperoleh informasi bisnis, mendapatkan rekan kerja yang tepat, hingga menjalin kerja sama yang menguntungkan.

Tidak mengherankan jika Jumat Legi kerap digambarkan berpotensi menjadi sosok yang berpengaruh di lingkungan sekitarnya. Keberhasilan yang diraih pun dipercaya dapat berjalan beriringan dengan sikap rendah hati dan kepedulian terhadap orang lain.

5. Rabu Kliwon – Cermat Mengatur Keuangan dan Peluang

Rabu Kliwon termasuk weton yang dipercaya memiliki kemampuan berpikir cukup baik serta kecermatan dalam mempertimbangkan berbagai keputusan.

Karakter tersebut membuat pemiliknya sering digambarkan tidak mudah tergesa-gesa ketika menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka dipercaya mampu mengatur pemasukan serta pengeluaran dengan lebih terencana. Selain itu, ketelitian dalam menilai peluang dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi.

Rabu Kliwon juga dikaitkan dengan kemampuan menyusun strategi jangka panjang. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga berusaha mempertahankan hasil yang sudah diperoleh agar dapat berkembang menjadi aset bernilai.

6. Sabtu Pon – Pekerja Keras yang Tidak Mudah Menyerah

Sabtu Pon sering digambarkan sebagai weton dengan karakter tegas, kuat, dan mempunyai semangat juang tinggi.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mampu menghadapi tekanan tanpa mudah kehilangan tujuan. Mereka cenderung mengandalkan ketekunan dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam urusan mencari penghasilan, Sabtu Pon dianggap mempunyai daya tahan yang baik ketika harus melewati proses panjang. Mereka juga digambarkan berani mengambil risiko selama sudah mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi.

Peruntungan finansial weton ini dipercaya semakin terlihat ketika memasuki usia yang lebih matang. Hasil dari berbagai perjuangan yang dilakukan sebelumnya berpotensi memberikan kehidupan lebih mapan.

7. Jumat Kliwon – Mengandalkan Intuisi dan Kepekaan Membaca Peluang

Jumat Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam urusan peruntungan dan rezeki.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan intuisi, kepekaan, serta kemampuan memahami keadaan di sekitarnya.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu pemiliknya ketika harus menentukan pilihan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Mereka digambarkan cukup peka terhadap perubahan situasi sehingga berpeluang menemukan kesempatan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Bidang kreatif, perdagangan, maupun usaha mandiri dinilai dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan karakter Jumat Kliwon.