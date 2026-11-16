3 Shio yang Paling Tahan Banting, Akhir Tahun 2026 yang Sulit pun Bisa Dilalui sampai Raih Rezeki

JawaPos.com - Setiap orang tentu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk baik-buruknya nasib yang dijalani.

Seseorang yang membiasakan dirinya penuh dengan kedisiplinan tentu berkesempatan meraih jauh lebih banyak keberkahan dibanding dengan orang yang malas.

Di paruh kedua tahun kuda api yang penuh ketidakpastian ini sendiri ada segelintir orang yang bisa mendapatkan banyak uang melalui bagaimana orang bersikap.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang paling tahan banting dan diramalkan di akhir tahun 2026 yang sulit pun bisa dilalui sampai banyak rezeki.

1. Shio Naga

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio naga umumnya memiliki jiwa kepemimpinan.

Astrolog meyakini, hoki menaungi langkah kaki mereka di akhir tahun 2026 ini sehingga bisa melalui berbagai macam keadaan sulit.

Melalui usaha yang dipunya, penghidupan bisa didapatkan secara lancar sampai cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Keberlangsungan bisnis dikatakan tetap baik karena mereka bisa mengelola dan menghadapi segala dinamika yang ada.

2. Shio Kelinci

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kelinci umumnya merupakan orang yang rendah hati.

Astrolog meyakini, di akhir tahun 2026 yang keadaanya penuh ketidakpastian ini mereka bisa melalui dengan keadaan yang sebaik-baiknya.

Pundi-pundi rupiah terus mengalir bahkan terkadang muncul dari jalan yang tidak pernah disangka.

Kesederhanaan dan keramahan sikap membuat jalan rezeki hadir di banyak tempat dan jadi berkat di tengah keadaan yang sulit.

3. Shio Macan

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio macan umumnya merupakan orang yang punya etos kerja tinggi.

Astrolog meyakini, akhir tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini sendiri bisa mereka lewati dalam keadaan memperoleh rezeki melimpah.

Hoki memungkinkan mereka mendapatkan jalan rezeki yang tidak bisa dilihat atau didapatkan oleh orang lain.

Oleh karenanya mereka pun bisa mengumpulkan banyak rezeki untuk hidup mereka dan keluarganya, berkat kemauan untuk mengusahakan setiap peluang yang ada.