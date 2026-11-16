3 Zodiak yang Hokinya Bagus di Akhir Bulan November, Pengujung 2026 Penuh Rezeki Nomplok

JawaPos.com - Tahun kuda api memang berjalan penuh dengan ketidakpastian hingga membuat segala sesuatunya terasa sulit.

Meski begitu, keberuntungan diprediksi akan tetap hadir walaupun keadaan terasa kurang ideal bagi banyak orang.

Malahan kehadirannya juga muncul di waktu yang tepat yakni ketika banyak orang merasa cemas seperti di tanggal tua.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hokinya bagus di akhir bulan November saat pengujung tahun 2026 penuh rezeki nomplok.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak scorpio dikatakan akan punya peruntungan bagus di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, di akhir bulan November mereka yang berzodiak satu ini akan mendapatkan banyak rezeki.

Rezeki dadakan sangat mungkin bisa diterima, baik dalam bentuk bonus uang atau promosi jabatan.

Selama dibarengi dengan usaha atau kemauan, rezeki dikatakan akan terus berada dekat dan tidak mudah untuk pergi.

2. Zodiak Pisces

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak pisces dikatakan punya rezeki nomplok di paruh kedua tahun kuda api ini.

Mulai Akhir bulan November 2026, pundi-pundi rupiah dimungkinkan datang jauh lebih lancar dibanding biasanya.

Tidak akan ada lagi hari ketika mereka harus bersabar dan menahan diri sebab tidak memiliki uang.

Astrolog meyakini, rezeki yang datang akan membalas setiap keringan dari kerja keras yang selama ini telah mereka lakukan.

3. Zodiak Libra

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak libra diramalkan akan menjalani nasib baik di akhir tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan memanen banyak rezeki yang datang dalam berbagai bentuk, salah satunya usaha yang bisa terus berkembang.

Keuntungan bisnis sedikit demi sedikit bisa mengalami kenaikan berkat ketelatenan dalam mengelola.

Astrolog meyakini, akan datang di waktu dekat momentum yang bisa membuat bisnis mereka melejit sampai diri dan keluarga mereka bisa hidup sejahtera dari hasil penjualan.