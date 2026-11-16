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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 16 November 2026 | 17.55 WIB

3 Zodiak yang Bisa Wujudkan Mimpinya di November 2026, Akhir Tahun Semua Jalan Rezeki Terbuka

Ilustrasi Rezeki zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki zodiak (freepik)

JawaPos.com - Terkadang dalam hidup yang dijalani berlangsung satu atau dua hal yang terasa penuh dengan keajaiban.

Apa yang sering dianggap tidak mungkin nyatanya bisa menjadi kenyataan atau hadir dalam hidup orang yang menerimanya.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan ada beberapa orang yang bisa merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa mewujudkan mimpinya di November 2026 saat akhir tahun semua jalan rezeki terbuka.

1. Zodiak Aries

Dalam penerawangan astrolog, orang yang berzodiak aries dikatakan punya peluang besar mewujudkan mimpinya di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, di bulan November hoki akan datang membuka jalan yang selama ini tertutup bagi mereka.

Berkat terbukanya jalan ini, kesempatan untuk mengejar apa yang diinginkan pun kini jadi terbuka lebar.

Selain karena hoki, rezeki juga datang menghampiri lantaran mereka berani mencoba sesuatu yang baru, termasuk menapaki jalan yang tidak pernah diketahui.

2. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak sagitarius dikatakan akan mendapatkan hoki di November 2026 ini.

Keberuntungan diyakini akan melanggengkan setiap usaha atau jalan yang sudah mereka mulai. 

Astrolog meyakini, akan datang satu momen ketika kesuksesan itu terlihat begitu dekat hingga bisa mereka raih.

Rezeki juga memungkinkan mereka menapaki hidup dalam kemakmuran saat segala macam kebutuhan bisa terpenuhi.

3. Zodiak Aquarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius dikatakan bisa merasakan satu fase membahagiakan di pengujung tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi yang dipunya.

Harapan-harapan yang terpendam selama ini seperti mengangkat derajat orang tua dan lainnya akan jadi kenyataan berkat hoki yang memuluskan jalan. 

Adapun rezeki yang datang menghampiri dikatakan hanya akan singgah kepada orang yang mau berjuang untuk sesuatu yang mereka ingin.

Editor: Hanny Suwindari
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November 2026zodiakrezeki

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