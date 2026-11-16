3 Weton yang Bisa Kaya Mendadak di Awal Tahun, Sejak Akhir 2026 Rezeki Melimpah Datang Setiap Hari

JawaPos.com - Perubahan nasib diramalkan akan dirasakan oleh sebagian orang di awal tahun 2027.

Menurut perhitungan primbon, ada segelintir orang yang jalan rezekinya sudah terbuka sedari pengujung tahun.

Hal-hal baik yang datang menghampiri pun memungkinkan orang yang menerimanya bisa mengalami perubahan jalan hidup.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa kaya raya di awal tahun saat sejak akhir 2026 rezeki melimpah datang setiap hari.

1. Weton Selasa Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage umumnya merupakan orang yang teliti dan pribadi yang sederhana.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini rezeki mereka akan terbuka dengan lapang sampai banyak hal baik datang.

Rezeki mereka yang utama diprediksi akan hadir dalam bentuk peluang, baik peluang kerja maupun peluang bisnis.

Selama dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, hidup lebih mapan dan stabil secara finansial pun bisa diperoleh.

2. Weton Sabtu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon biasanya merupakan pribadi yang mempunyai keteguhan hati.

Sekalipun berkali-kali menghadapi masa sulit, tetapi mereka tidak pernah mau menyerah dan bisa terus bangkit.

Menurut perhitungan, kesabaran dan tekad mereka akan jadi alasan mengapa rezeki datang menghampiri di akhir tahun 2026 ini.

Perlahan-lahan, mereka bisa memulai hidup sejahtera melalui usaha atau bisnis yang seiring berjalannya waktu juga bisa makin berkembang.

3. Weton Minggu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Legi umumnya pandai dalam membangun relasi.

Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 ini bisa jadi jalan pembuka menuju hidup makmur bersama keluarga.

Rezeki diyakini banyak datang melalui pertemanan yang dipunya dan kolega bisnis yang selalu punya sesuatu yang baru.