Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 16 November 2026 | 17.45 WIB

3 Weton yang Bisa Kaya Mendadak di Awal Tahun, Sejak Akhir 2026 Rezeki Melimpah Datang Setiap Hari

Ilustrasi weton yang diramalkan beruntung di akhir tahun 2026 saat mulai November rezeki dalam hidupnya meningkat (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang diramalkan beruntung di akhir tahun 2026 saat mulai November rezeki dalam hidupnya meningkat (Magnific)

JawaPos.com - Perubahan nasib diramalkan akan dirasakan oleh sebagian orang di awal tahun 2027.

Menurut perhitungan primbon, ada segelintir orang yang jalan rezekinya sudah terbuka sedari pengujung tahun.

Hal-hal baik yang datang menghampiri pun memungkinkan orang yang menerimanya bisa mengalami perubahan jalan hidup.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa kaya raya di awal tahun saat sejak akhir 2026 rezeki melimpah datang setiap hari.

1. Weton Selasa Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage umumnya merupakan orang yang teliti dan pribadi yang sederhana.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini rezeki mereka akan terbuka dengan lapang sampai banyak hal baik datang.

Rezeki mereka yang utama diprediksi akan hadir dalam bentuk peluang, baik peluang kerja maupun peluang bisnis.

Selama dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, hidup lebih mapan dan stabil secara finansial pun bisa diperoleh.

2. Weton Sabtu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon biasanya merupakan pribadi yang mempunyai keteguhan hati.

Sekalipun berkali-kali menghadapi masa sulit, tetapi mereka tidak pernah mau menyerah dan bisa terus bangkit.

Menurut perhitungan, kesabaran dan tekad mereka akan jadi alasan mengapa rezeki datang menghampiri di akhir tahun 2026 ini.

Perlahan-lahan, mereka bisa memulai hidup sejahtera melalui usaha atau bisnis yang seiring berjalannya waktu juga bisa makin berkembang.

3. Weton Minggu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Legi umumnya pandai dalam membangun relasi.

Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 ini bisa jadi jalan pembuka menuju hidup makmur bersama keluarga.

Rezeki diyakini banyak datang melalui pertemanan yang dipunya dan kolega bisnis yang selalu punya sesuatu yang baru.

Bila dapat memanfaatkan momentum dan kelebihan yang dipunya, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat mereka bisa merasakan nikmatnya mendapat rezeki melimpah setiap harinya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google

Tags

wetonrezeki

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Rezekinya Konon Selalu Mengalir, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Konon Selalu Mengalir, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa Menurut Primbon Jawa

Senin, 16 November 2026 | 03.14 WIB

Dipercaya Punya Hoki Besar, 7 Weton Ini Konon Mudah Mendapatkan Keuntungan - Image
Zodiak

Dipercaya Punya Hoki Besar, 7 Weton Ini Konon Mudah Mendapatkan Keuntungan

Senin, 16 November 2026 | 02.58 WIB

Jarang Terlihat Menua, 6 Weton Ini Konon Memancarkan Aura Positif dan Awet Muda - Image
Zodiak

Jarang Terlihat Menua, 6 Weton Ini Konon Memancarkan Aura Positif dan Awet Muda

Senin, 16 November 2026 | 02.48 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore