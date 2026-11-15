Rezekinya Konon Selalu Mengalir, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, membaca kecenderungan watak, hingga menafsirkan peruntungan seseorang. Perhitungan ini menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki, keberuntungan usaha, serta kemampuan membangun kehidupan yang berkecukupan. Pemilik weton tersebut konon memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari keberanian mengambil keputusan hingga kecakapan mengatur keuangan.

Menariknya, setiap weton dipercaya mempunyai keistimewaan tersendiri dalam mencari dan mempertahankan penghasilan. Ada yang dikenal pandai melihat peluang, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hingga memiliki ketekunan tinggi dalam membangun usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki cukup baik dan berpotensi menjalani kehidupan makmur menurut Primbon Jawa. Berikut daftar dan karakter yang dikaitkan dengan masing-masing weton.

1. Minggu Kliwon, Dipercaya Memiliki Karisma Pembuka Pintu Rezeki

Minggu Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan karakter berwibawa dan memiliki daya tarik tersendiri. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai kemampuan memimpin serta cukup percaya diri ketika menghadapi tantangan.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, mereka digambarkan pandai membaca kesempatan yang muncul di sekitarnya. Keberanian mengambil keputusan juga dianggap menjadi salah satu modal untuk mengembangkan usaha.

Beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan Minggu Kliwon antara lain:

Mampu melihat peluang yang belum tentu disadari orang lain.

Berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan risiko.

Memiliki kemampuan komunikasi dan memengaruhi orang lain. Karakter tersebut membuat Minggu Kliwon kerap dikaitkan dengan bidang perdagangan, bisnis, maupun pekerjaan yang membutuhkan jiwa kepemimpinan.

2. Kamis Wage, Tekun Membangun Kekayaan secara Bertahap

Pemilik weton Kamis Wage dalam kepercayaan Primbon Jawa sering digambarkan sebagai pribadi yang tekun, cermat, dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang.

Mereka dipercaya lebih menyukai proses panjang yang memberikan hasil stabil dibandingkan mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dalam membangun kehidupan finansial, sifat hemat dan konsisten dianggap menjadi keunggulan tersendiri. Mereka cenderung memperhatikan pengeluaran serta berusaha mengembangkan penghasilan secara perlahan.

Beberapa sifat yang dikaitkan dengan weton ini meliputi:

Memiliki kebiasaan hidup sederhana.

Tekun menjalankan pekerjaan atau usaha.

Mampu mempertimbangkan penggunaan uang dengan hati-hati. Karena karakter tersebut, Kamis Wage sering diasosiasikan dengan sosok yang mampu membangun kestabilan ekonomi melalui kesabaran dan kedisiplinan.

3. Selasa Pon, Berani Menghadapi Tantangan dan Pantang Menyerah

Selasa Pon dipercaya memiliki karakter kuat, berani, serta tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan.

Orang dengan weton ini digambarkan mempunyai tekad besar untuk mencapai tujuan. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung berusaha mencari jalan lain daripada berhenti mencoba.

Dalam urusan mencari penghasilan, keberanian dan kemampuan bernegosiasi dianggap dapat membantu mereka mengembangkan peluang usaha.

Karakter yang sering dikaitkan dengan Selasa Pon di antaranya:

Tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Memiliki keberanian untuk mencoba peluang baru.

Mampu mempertahankan pendirian saat mengambil keputusan. Dengan kemauan belajar dan kerja keras, weton ini dipercaya memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang perdagangan maupun usaha mandiri.

4. Jumat Legi, Mudah Mendapat Kepercayaan dan Dukungan Orang Lain

Jumat Legi dikenal dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki daya tarik sosial. Pemiliknya dipercaya mudah menjalin hubungan dan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain.

Kemampuan membangun relasi tersebut sering dianggap sebagai salah satu jalan datangnya rezeki.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, hubungan baik dengan banyak orang dapat membuka kesempatan baru. Kepercayaan yang diberikan orang lain juga berpotensi membantu seseorang mengembangkan usaha.

Beberapa karakter yang dikaitkan dengan Jumat Legi meliputi:

Ramah dan mudah menjalin pertemanan.

Pandai menjaga hubungan sosial.

Mampu membangun kepercayaan dalam lingkungan kerja. Tidak mengherankan jika weton ini kerap digambarkan cocok menjadi pengusaha, pemimpin komunitas, maupun seseorang yang bekerja dengan mengandalkan jaringan relasi.

5. Rabu Kliwon, Cermat Mengatur Keuangan dan Memikirkan Masa Depan

Rabu Kliwon dipercaya mempunyai kecenderungan berpikir matang ketika menghadapi berbagai persoalan. Dalam urusan finansial, pemilik weton ini sering digambarkan teliti dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Mereka juga dikaitkan dengan kemampuan mengatur pemasukan serta mempertimbangkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan.

Karakter yang sering dilekatkan pada Rabu Kliwon antara lain:

Teliti dalam mengelola keuangan.

Memiliki perencanaan jangka panjang.

Berhati-hati sebelum mengambil keputusan penting. Kebiasaan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menjaga kestabilan ekonomi. Kekayaan tidak hanya dipandang dari banyaknya penghasilan, tetapi juga kemampuan mempertahankan dan mengembangkan aset yang dimiliki.

6. Sabtu Pon, Pekerja Keras yang Tidak Mudah Goyah

Sabtu Pon sering dikaitkan dengan pribadi yang kuat pendirian dan mempunyai semangat kerja tinggi. Pemilik weton ini dipercaya mampu menghadapi berbagai kesulitan tanpa mudah kehilangan arah.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak takut menjalani proses panjang demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam urusan pekerjaan, ketekunan menjadi salah satu karakter yang paling menonjol. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab meskipun harus menghadapi banyak hambatan.

Keunggulan yang sering dikaitkan dengan Sabtu Pon meliputi:

Memiliki daya juang tinggi.

Tekun dalam membangun usaha.

Berani menghadapi risiko dengan pertimbangan matang. Menurut penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut membuat Sabtu Pon sering diasosiasikan dengan kesuksesan yang diperoleh melalui perjuangan dan kerja keras.

7. Jumat Kliwon, Memiliki Intuisi dan Kepekaan Membaca Peluang

Jumat Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam urusan peruntungan. Weton ini sering dikaitkan dengan intuisi kuat dan kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya.

Pemiliknya digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Mereka juga dipercaya memiliki kreativitas dan pemikiran yang tidak selalu terpaku pada satu cara.

Dalam bidang ekonomi, kemampuan tersebut dianggap dapat membantu seseorang menemukan kesempatan yang belum banyak dimanfaatkan orang lain.

Karakter yang sering dikaitkan dengan Jumat Kliwon antara lain: