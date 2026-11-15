Dipercaya Punya Hoki Besar, 7 Weton Ini Konon Mudah Mendapatkan Keuntungan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta penafsiran tersendiri. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang berkaitan dengan kelancaran rezeki dan kemudahan memperoleh kesuksesan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan dalam bentuk materi. Kesempatan baik, dukungan orang sekitar, kemampuan menghadapi kesulitan, hingga keberhasilan dalam pekerjaan juga kerap dianggap sebagai bagian dari rezeki.

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan berpotensi memperoleh keuntungan berkali-kali lipat menurut Primbon Jawa.

Berikut daftar weton beserta karakteristik yang dipercaya melekat pada masing-masing pemiliknya.

1. Rabu Pon Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, hasil penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai karakter pekerja keras, tekun, serta tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang dengan baik. Meskipun tidak selalu suka menjadi pusat perhatian, mereka mampu menjalankan pekerjaan secara konsisten dan penuh perhitungan.

Rezeki Rabu Pon sering dikaitkan dengan usaha yang dilakukan secara bertahap. Ketekunan dan kemauan untuk terus berkembang dipercaya menjadi jalan terbukanya berbagai kesempatan, termasuk dalam bidang bisnis maupun pekerjaan.

2. Kamis Kliwon Kombinasi Kamis dengan nilai neptu 8 dan Kliwon dengan nilai 8 membuat weton ini memiliki jumlah neptu 16.

Orang yang lahir pada Kamis Kliwon sering digambarkan mempunyai intuisi kuat, pemikiran mendalam, serta ketertarikan terhadap kehidupan spiritual.

Keberuntungan mereka dipercaya tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kekayaan. Terkadang, kemudahan justru hadir melalui pertemuan dengan orang-orang berpengaruh, kesempatan baru, maupun perlindungan ketika menghadapi situasi sulit.

Kebijaksanaan dalam menentukan langkah menjadi salah satu karakter yang dianggap mampu membantu pemilik weton ini meraih kehidupan lebih baik.

3. Selasa Pahing Weton Selasa Pahing memiliki neptu 12, yang diperoleh dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pendirian kuat, kesabaran, serta keteguhan dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting.

Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah hanya karena hasil yang diharapkan belum terlihat. Sebaliknya, berbagai tantangan dianggap sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Selasa Pahing sering dihubungkan dengan keberuntungan yang diperoleh setelah melewati perjuangan panjang.

Sifat pantang menyerah tersebut juga dipercaya menjadi modal untuk mengembangkan usaha maupun menduduki posisi kepemimpinan.

4. Jumat Legi Jumat Legi mempunyai total neptu 11, berasal dari hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Legi bernilai 5.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal memiliki hati yang lembut, suka membantu, dan senang berbagi dengan orang lain.

Mereka dipercaya mempunyai hubungan sosial yang baik karena mudah menunjukkan kepedulian kepada lingkungan sekitarnya.

Keberuntungan Jumat Legi sering dikaitkan dengan ketulusan dan kebiasaan berbuat baik. Sikap ringan tangan dipercaya membuka banyak kesempatan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Bidang pelayanan, pendidikan, dan kegiatan sosial juga dianggap sesuai dengan karakter yang melekat pada weton ini.

5. Senin Kliwon Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Weton ini dipercaya mempunyai karakter tenang, tidak banyak mencari perhatian, serta memiliki kekuatan batin dalam menghadapi berbagai keadaan.

Meskipun cenderung sederhana, pemilik Senin Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang kehadirannya membawa pengaruh positif bagi orang lain.

Dalam urusan rezeki, mereka dipercaya mempunyai kemampuan menemukan kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Ketajaman intuisi dan kebiasaan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan dianggap menjadi kelebihan yang dapat membantu perjalanan hidupnya.

6. Sabtu Wage Sabtu Wage mempunyai neptu 13, hasil penjumlahan hari Sabtu dengan nilai 9 dan pasaran Wage dengan nilai 4.

Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai daya juang tinggi dan ketahanan mental yang kuat.

Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah pada keadaan.

Keberuntungan Sabtu Wage sering dikaitkan dengan hasil jangka panjang. Usaha yang dirintis secara konsisten dipercaya dapat memberikan manfaat besar di kemudian hari.

Selain itu, kemampuan mengelola risiko dan mempertimbangkan keputusan finansial menjadi karakter yang dianggap mendukung kemapanan hidup mereka.

7. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14, berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan berkarisma, percaya diri, dan memiliki potensi kepemimpinan alami.

Mereka juga sering digambarkan mudah membangun hubungan dengan orang lain sehingga mempunyai lingkungan pergaulan yang cukup luas.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, jaringan sosial tersebut dipercaya dapat membuka berbagai peluang baru yang menguntungkan.

Minggu Pahing juga dikaitkan dengan semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, menjaga kerendahan hati dan tidak mudah terlena dengan keberhasilan tetap dianggap penting.