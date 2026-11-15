Jarang Terlihat Menua, 6 Weton Ini Konon Memancarkan Aura Positif dan Awet Muda

JawaPos.com – Setiap orang memiliki daya tarik tersendiri yang membuat penampilannya mudah dikenali oleh orang lain. Ada yang memikat melalui tutur kata, ada pula yang memiliki pembawaan tenang sehingga selalu terlihat menyenangkan ketika berada di lingkungan sosial.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, daya tarik tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, pembawaan, serta perjalanan kehidupan seseorang.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya mempunyai pancaran aura positif yang membuat pemiliknya terlihat lebih segar, bersemangat, dan berkarisma meskipun usianya terus bertambah.

Penampilan yang terlihat awet muda dalam kepercayaan tersebut juga kerap dihubungkan dengan ketenangan pikiran, kebiasaan bersyukur, serta kemampuan menjaga keseimbangan hidup.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pesona alami, aura positif, dan karisma yang tidak mudah memudar. Berikut ulasannya.

1. Jumat Kliwon – Memiliki Aura Teduh dan Memikat Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya mempunyai pancaran energi spiritual cukup kuat. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki pembawaan tenang, lembut, tetapi tetap mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Jawa, mereka dianggap mempunyai daya tarik yang tidak selalu ditunjukkan melalui penampilan mencolok. Justru sikap sederhana dan ketenangan ketika menghadapi berbagai persoalan menjadi bagian dari pesonanya.

Jumat Kliwon juga dikaitkan dengan pribadi yang pandai menikmati kehidupan. Mereka cenderung menghargai hal-hal kecil dan tidak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu secara instan.

Sikap tersebut dipercaya membantu menjaga suasana hati agar tetap positif. Tidak mengherankan jika weton ini sering digambarkan memiliki wajah yang teduh dan pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman.

2. Selasa Wage – Energik dan Memiliki Semangat Tinggi Selasa Wage dipercaya mempunyai karakter yang penuh energi serta tidak mudah kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang senang bergerak, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan tidak betah terlalu lama berada dalam keadaan pasif.

Kebiasaan aktif tersebut membuat mereka dikenal memiliki pembawaan yang ceria dan penuh vitalitas. Bahkan ketika usia semakin bertambah, semangat untuk mencoba berbagai hal baru dipercaya tetap terjaga.

Selain itu, Selasa Wage juga dikaitkan dengan kecintaan terhadap lingkungan dan aktivitas di alam terbuka.

Mereka cenderung menikmati kegiatan sederhana yang membuat pikiran lebih rileks. Ditambah kebiasaan tertawa dan berinteraksi dengan orang lain, pemilik weton ini dipercaya memiliki pesona yang selalu terlihat segar.

3. Kamis Pon – Berhati Tenang dan Memancarkan Kelembutan Kamis Pon dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan karakter penyabar, penyayang, dan memiliki ketenangan batin.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.

Mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin daripada memperpanjang konflik. Sifat tersebut membuat kehadirannya sering memberikan rasa nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Salah satu hal yang dipercaya menjadi daya tarik Kamis Pon adalah kemampuannya menjaga perasaan dan tidak menyimpan kebencian terlalu lama.

Mereka juga cenderung menikmati aktivitas yang menenangkan, seperti berkebun, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menikmati suasana alam.

Ketenangan dan sikap penuh kasih sayang inilah yang membuat Kamis Pon sering digambarkan memiliki wajah teduh serta pesona yang tetap menarik seiring bertambahnya usia.

4. Minggu Kliwon – Berkarisma dan Memiliki Daya Tarik Alami Minggu Kliwon dipercaya mempunyai perpaduan karakter yang menarik antara semangat tinggi dan ketenangan dalam bersikap.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, mudah bergaul, dan memiliki kemampuan menarik perhatian tanpa harus berusaha terlalu keras.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dikenal mempunyai ekspresi wajah yang ceria serta senyum yang membuat orang lain merasa nyaman.

Kepribadian yang terbuka juga membuat Minggu Kliwon relatif mudah membangun hubungan dengan lingkungan sosialnya.

Selain itu, mereka dipercaya memiliki kecenderungan untuk melihat kehidupan dari sisi positif. Rasa syukur dan kemampuan menikmati berbagai keadaan menjadi bagian dari karakter yang melekat pada weton ini.

Tidak heran jika Minggu Kliwon kerap dikaitkan dengan aura yang memesona, pembawaan anggun, dan semangat hidup yang tetap menyala.

5. Sabtu Pahing – Memiliki Mental Kuat dan Pembawaan Berwibawa Sabtu Pahing merupakan weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dihubungkan dengan keteguhan hati dan kekuatan karakter.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mampu mengendalikan diri dan berusaha mencari jalan keluar tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Kekuatan mental tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka terlihat tenang dalam berbagai situasi.

Selain memiliki pembawaan berwibawa, Sabtu Pahing juga dikaitkan dengan kebiasaan menjaga keseimbangan kehidupan.

Mereka dianggap lebih menyukai pola hidup teratur, bangun pagi, dan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.

Kombinasi antara keteguhan hati, sikap ramah, dan semangat menjaga diri membuat Sabtu Pahing dipercaya memiliki pesona yang tidak mudah memudar meskipun usia terus berjalan.

6. Rabu Legi – Ceria, Fleksibel, dan Selalu Memancarkan Energi Positif Rabu Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki aura segar dan daya tarik alami.

Dalam tradisi Primbon Jawa, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang ramah, ringan hati, dan mudah menemukan kebahagiaan dari berbagai hal sederhana.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sikap terbuka membuat Rabu Legi tidak mudah merasa tertinggal ketika menghadapi perubahan dalam kehidupan.

Kebiasaan untuk terus belajar dan mencoba pengalaman baru dipercaya membuat pikiran mereka tetap aktif dan bersemangat.

Selain itu, Rabu Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang senang berinteraksi, mudah tersenyum, serta mampu membawa suasana menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya.