Rezeki Mengalir dan Banyak Keberuntungan, Ini 5 Weton yang Disebut Istimewa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki kedudukan tersendiri karena dipercaya menyimpan gambaran mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan weton yang berasal dari kombinasi hari lahir dan pasaran Jawa kerap digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepribadian hingga urusan rezeki.

Setiap weton memiliki nilai neptu dan penafsiran yang berbeda. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kombinasi tersebut dapat menggambarkan kekuatan batin, keberuntungan, serta peluang seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dianggap memiliki energi positif, karakter kuat, dan peruntungan yang baik. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan serta memiliki peluang mendapatkan kelancaran rezeki.

Berikut lima weton yang dikenal istimewa menurut penafsiran tradisi Jawa.

1. Senin Pahing – Berjiwa Kuat dan Dipercaya Memiliki Perlindungan Leluhur Senin Pahing merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat. Berdasarkan perhitungan neptu, weton ini memiliki jumlah nilai 13, yang dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan kekuatan dan keteguhan batin.

Orang yang lahir pada Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi pemberani, memiliki pendirian kokoh, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Mereka juga diyakini mempunyai kemampuan untuk bangkit meskipun pernah mengalami kegagalan. Ketika keadaan terasa sulit, selalu ada peluang atau bantuan yang datang dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, pemilik weton ini dipercaya memiliki peluang keberhasilan melalui kedisiplinan, kerja keras, serta kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain.

2. Rabu Pon – Bijaksana dan Memiliki Intuisi yang Tajam Weton Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14. Dalam penafsiran tradisi Jawa, angka tersebut sering dikaitkan dengan keseimbangan karakter dan kemampuan mengendalikan diri.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang tenang ketika menghadapi persoalan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Sifat bijaksana tersebut membuat Rabu Pon dipercaya mampu menghadapi situasi rumit dengan pemikiran yang jernih.

Dalam hal pekerjaan maupun usaha, mereka dianggap mempunyai insting yang cukup baik untuk membaca peluang. Kemampuan menganalisis keadaan juga dipercaya membantu mereka menemukan solusi ketika menghadapi hambatan.

3. Jumat Legi – Berhati Tulus dan Dipercaya Memiliki Rezeki yang Baik Jumat Legi termasuk weton dengan jumlah neptu 11. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter lembut, ketulusan hati, serta kecenderungan untuk membantu orang lain.

Mereka yang lahir pada Jumat Legi biasanya digambarkan sebagai pribadi ramah, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Sikap dermawan dan tidak segan memberikan bantuan membuat mereka dipercaya mudah mendapatkan simpati dari orang lain.

Dalam urusan rezeki, Jumat Legi dipercaya mempunyai kehidupan yang relatif berkecukupan. Kemudahan yang diperoleh sering dikaitkan dengan hubungan sosial yang baik, ketulusan dalam bekerja, serta kebiasaan menghargai orang lain.

4. Selasa Kliwon – Berwibawa dan Memiliki Mental Tangguh Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki jumlah neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan karakter tegas, keberanian, dan jiwa kepemimpinan.

Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dipercaya memiliki mental kuat ketika menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus melewati berbagai kesulitan dalam kehidupan.

Keberuntungan weton ini sering digambarkan datang setelah melalui proses panjang dan penuh perjuangan.

Dalam bidang karier maupun usaha, keteguhan hati dan keberanian mengambil keputusan dianggap menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan. Mereka juga dipercaya mampu menjadikan kegagalan sebagai pengalaman untuk berkembang.

5. Kamis Wage – Membawa Ketenangan dan Dipercaya Berlimpah Keberuntungan Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Wage sebesar 4.

Weton ini dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter bersahaja, kemampuan bergaul, serta pembawaan yang menyenangkan.

Pemilik Kamis Wage dipercaya mampu menciptakan suasana nyaman ketika berada di tengah masyarakat. Mereka juga dikenal memiliki sikap yang cukup tenang dalam menghadapi berbagai persoalan.

Dalam urusan rezeki, weton ini sering dihubungkan dengan peluang yang datang melalui berbagai jalan. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran kehidupan mereka.

Sementara dalam hubungan asmara dan keluarga, Kamis Wage digambarkan sebagai pribadi yang mengutamakan keharmonisan, kesetiaan, dan ketenteraman.