Tak Hanya Pekerja Keras, 6 Shio Ini Dipercaya Selalu Didekati Keberuntungan dan Rezeki

JawaPos.com – Keberuntungan sering kali menjadi sesuatu yang sulit diprediksi. Ada orang yang mendapatkan kesempatan besar ketika tidak mengharapkannya, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai perjuangan sebelum mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam tradisi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan keseimbangan energi dalam kehidupan. Melalui konsep Feng Shui dan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta simbol keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan karier, keuangan, dan kemakmuran.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan energi positif, peluang rezeki, dan keberuntungan. Masing-masing mempunyai karakter khas yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus: Pintar Membaca Situasi dan Memanfaatkan Kesempatan Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, Tikus dikenal sebagai lambang kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan menyusun strategi. Orang yang lahir pada tahun shio ini sering digambarkan memiliki pemikiran praktis serta cepat memahami perubahan keadaan.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap pandai melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung mencari alternatif dan menyusun langkah baru daripada hanya berdiam diri.

Shio Tikus juga dikaitkan dengan kemampuan bernegosiasi dan mengelola peluang bisnis. Dalam kepercayaan Feng Shui, sifat fleksibel dan kecerdikannya dianggap menjadi salah satu simbol pendukung datangnya kemakmuran.

2. Shio Naga: Penuh Karisma dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Naga merupakan salah satu simbol yang sangat dihormati dalam kebudayaan Tiongkok. Hewan mitologis ini sering diasosiasikan dengan kekuatan, kewibawaan, keberanian, dan kemakmuran.

Orang bershio Naga dipercaya memiliki kepercayaan diri tinggi serta daya tarik yang membuat mereka mudah mendapatkan perhatian. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil keputusan dan memiliki ambisi besar.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter kepemimpinan tersebut dianggap dapat membantu mereka membuka berbagai kesempatan. Tidak mengherankan jika shio Naga kerap dikaitkan dengan keberhasilan dan peruntungan yang baik.

3. Shio Kerbau: Tekun Bekerja dan Mengutamakan Kestabilan Berbeda dengan shio yang identik dengan keberanian mengambil risiko, Kerbau lebih dikenal sebagai simbol kesabaran, ketekunan, dan konsistensi.

Mereka yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan tidak mudah tergoda oleh hasil instan. Sebaliknya, mereka lebih memilih menjalani proses secara bertahap demi mendapatkan hasil yang bertahan lama.

Dalam pekerjaan, tanggung jawab dan kedisiplinan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio Kerbau. Mereka juga dianggap mampu menjaga komitmen ketika menghadapi tantangan.

Menurut kepercayaan Feng Shui, sifat pekerja keras tersebut melambangkan energi kemakmuran yang tumbuh secara perlahan. Rezeki diibaratkan datang melalui usaha yang terus dipelihara dengan kesabaran dan ketekunan.

4. Shio Ular: Cermat Mengambil Keputusan dan Memiliki Intuisi Kuat Ular dalam astrologi Tiongkok sering dihubungkan dengan kebijaksanaan, kecerdikan, serta kemampuan membaca keadaan. Orang bershio Ular biasanya digambarkan sebagai sosok yang tenang dan tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Sebelum menentukan pilihan, mereka cenderung mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Sikap penuh perhitungan tersebut dianggap membantu mereka menghindari keputusan yang kurang tepat.

Dalam hal keuangan, shio Ular juga kerap diasosiasikan dengan kemampuan mengatur pengeluaran dan memikirkan masa depan. Ketelitian serta pengendalian diri menjadi karakter yang dipercaya mendukung kestabilan hidup mereka.

5. Shio Kuda: Berani Mengambil Tantangan dan Pantang Menyerah Kuda merupakan simbol kebebasan, semangat, dan pergerakan dalam kebudayaan Tionghoa. Karakter tersebut membuat orang bershio Kuda sering digambarkan sebagai pribadi yang aktif, optimistis, dan menyukai tantangan.

Mereka biasanya memiliki keinginan kuat untuk berkembang serta tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kegagalan. Bagi mereka, hambatan bukan akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk mencoba pendekatan yang berbeda.

Selain itu, shio Kuda dikenal memiliki kemampuan bersosialisasi dan membangun hubungan dengan banyak orang. Jaringan pertemanan yang luas tersebut dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam kepercayaan Feng Shui, semangat dan keberanian shio Kuda kerap dikaitkan dengan datangnya peluang serta kemakmuran.

6. Shio Babi: Berhati Tulus dan Identik dengan Kemakmuran Babi menjadi salah satu simbol yang sering dikaitkan dengan kekayaan, kelimpahan, dan kehidupan yang berkecukupan dalam tradisi Tionghoa.

Orang bershio Babi biasanya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, jujur, serta mudah menghargai kebaikan orang lain. Mereka juga dikenal menyukai keharmonisan dan berusaha menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Sikap tulus dan kemampuan menikmati kehidupan membuat shio ini sering diasosiasikan dengan energi positif. Dalam kepercayaan Feng Shui, karakter tersebut dipercaya selaras dengan simbol kemakmuran dan keberuntungan.