Rezeki Mulai Terbuka, 7 Weton Ini Dipercaya Bakal Menuai Kesuksesan Setelah Masa Sulit

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya berbagai persoalan datang silih berganti, mulai dari kesulitan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, hingga pengalaman pahit yang menguji kesabaran dan keteguhan hati.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, berbagai ujian tersebut sering dimaknai sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Primbon Jawa bahkan mengenal perhitungan weton yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Menariknya, sejumlah weton diyakini mempunyai karakter kuat, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Setelah melewati masa-masa sulit, mereka dipercaya berpeluang memperoleh kehidupan yang lebih mapan, dihormati, dan memiliki hubungan dengan orang-orang berpengaruh.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa dipercaya akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian kehidupan. Mereka digambarkan berpotensi mendapatkan kemudahan rezeki, pengakuan, hingga dukungan dari kalangan berada.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Jumat Legi – Kesabaran yang Mengantarkan pada Kemakmuran Orang yang lahir pada Jumat Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang, hati lapang, serta prinsip hidup yang cukup kuat. Mereka dikenal mampu menghadapi berbagai persoalan tanpa mudah kehilangan arah.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, perjalanan hidup Jumat Legi terkadang dipenuhi tantangan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kemapanan.

Setelah berhasil melewati masa sulit, pemilik weton ini dipercaya akan memperoleh kesempatan baru yang membawa perubahan positif. Hubungan pertemanan dan profesional semakin luas, bahkan berpotensi mempertemukan mereka dengan orang-orang sukses.

Kemampuan menjaga kepercayaan dan menjalin hubungan baik menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

2. Rabu Kliwon – Karisma Kuat yang Mengundang Banyak Dukungan Rabu Kliwon dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai weton yang memiliki daya tarik dan wibawa tersendiri. Pemiliknya sering digambarkan mempunyai karakter kuat serta kemampuan memengaruhi lingkungan sekitarnya.

Berbagai pengalaman kurang menyenangkan yang dialami pada masa sebelumnya dipercaya dapat menjadi pelajaran berharga untuk membentuk kedewasaan mereka.

Ketika memasuki fase kehidupan yang lebih baik, Rabu Kliwon diyakini berpeluang mendapatkan pengakuan atas kemampuan dan kerja kerasnya.

Tidak hanya itu, hubungan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi juga dipercaya semakin terbuka. Mereka berpotensi dipercaya menjadi rekan kerja, mitra usaha, maupun orang kepercayaan dalam suatu lingkungan profesional.

3. Senin Pahing – Punya Naluri Usaha dan Pandai Melihat Kesempatan Senin Pahing dipercaya mempunyai kemampuan berpikir strategis dan kecenderungan untuk melihat peluang di tengah situasi yang sulit.

Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton ini konon tidak selalu langsung menikmati hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Persoalan keuangan dan ketidakpastian terkadang menjadi bagian dari pengalaman yang harus dilewati.

Namun, pengalaman tersebut dipercaya mampu membentuk mental yang lebih tangguh sekaligus meningkatkan kecermatan dalam mengambil keputusan.

Ketika kesempatan mulai terbuka, Senin Pahing diyakini dapat mengembangkan potensi melalui dunia bisnis, investasi, maupun pekerjaan yang memiliki prospek menjanjikan.

Keuletan dan keberanian mengembangkan gagasan menjadi modal penting untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

4. Sabtu Wage – Pribadi Tangguh yang Berpotensi Mendapat Kehormatan Pemilik weton Sabtu Wage sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan.

Mereka dipercaya mempunyai ketahanan mental yang baik dan mampu menjalankan tanggung jawab meskipun keadaan sedang tidak mendukung.

Dalam tafsir Primbon Jawa, perjalanan hidup Sabtu Wage sering dikaitkan dengan berbagai ujian yang membentuk karakter dan kedewasaannya.

Setelah melewati masa tersebut, mereka diyakini berpeluang mendapatkan penghargaan atas kemampuan yang dimiliki.

Orang-orang di sekitarnya mulai memberikan kepercayaan lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka dipertemukan dengan tokoh berpengaruh yang dapat membantu perkembangan karier maupun usaha.

5. Minggu Pon – Wibawa Alami yang Membuka Jalan Kesuksesan Minggu Pon dipercaya memiliki karakter disiplin, tegas, dan tidak terlalu banyak mengumbar perkataan.

Meski cenderung sederhana dalam menunjukkan kemampuan, mereka dianggap mempunyai wibawa yang membuat orang lain menghormatinya.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini berpotensi mengalami peningkatan kedudukan setelah berhasil melewati berbagai tantangan kehidupan.

Salah satu hal yang dipercaya membawa perubahan positif adalah hadirnya orang-orang yang memberikan dukungan dan kesempatan baru.

Mereka juga digambarkan berpeluang mendapatkan sosok pembimbing atau mentor yang membantu mengembangkan kemampuan serta membuka jalan menuju kesuksesan.

6. Kamis Wage – Keberuntungan Datang Setelah Melewati Perubahan Besar Kamis Wage disebut sebagai weton yang perjalanan hidupnya terkadang diwarnai perubahan cukup besar.

Pergantian pekerjaan, perubahan lingkungan, hingga ketidakpastian dalam menentukan arah masa depan menjadi beberapa gambaran tantangan yang mungkin mereka hadapi.

Namun, dalam penafsiran Primbon Jawa, perubahan tersebut dipercaya dapat menjadi awal dari terbukanya kesempatan yang lebih menjanjikan.

Pemilik weton Kamis Wage digambarkan memiliki kecerdasan praktis dan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Ketika menemukan peluang yang tepat, mereka berpotensi mengalami perkembangan dalam karier maupun kondisi ekonomi. Sikap rendah hati juga dipercaya membuat mereka mudah diterima oleh lingkungan baru, termasuk kalangan yang lebih berpengalaman dan berkecukupan.

7. Selasa Kliwon – Keteguhan Batin yang Membawa Kehormatan Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, sensitif, dan mempunyai keteguhan batin dalam menghadapi berbagai persoalan.

Pemilik weton ini dipercaya pernah mengalami ujian yang berkaitan dengan perasaan, seperti kekecewaan, pengkhianatan, maupun pengalaman diremehkan oleh orang lain.

Meski demikian, pengalaman tersebut diyakini dapat membentuk pribadi yang lebih matang dan berhati-hati dalam menentukan langkah.

Setelah berhasil melewati masa sulit, Selasa Kliwon dipercaya berpeluang memperoleh perubahan positif dalam kehidupan.

Rezeki bisa datang melalui kesempatan pekerjaan, hubungan sosial yang semakin luas, maupun bantuan dari orang-orang yang menghargai kemampuan mereka.