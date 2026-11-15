Menurut Feng Shui, 5 Shio Anak Ini Dipercaya Membawa Kemakmuran bagi Keluarga

JawaPos.com - Kehadiran seorang anak sering kali menjadi sumber kebahagiaan sekaligus harapan besar bagi setiap keluarga. Setiap anak mempunyai karakter, potensi, dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Ada yang tumbuh dengan kemampuan luar biasa, sementara sebagian lainnya dikenal karena ketulusan dan kepeduliannya terhadap keluarga.

Dalam kepercayaan Feng Shui Tiongkok kuno, tahun kelahiran seseorang yang dilambangkan melalui shio dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan peruntungan hidup. Beberapa shio bahkan diyakini membawa energi positif yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan keluarga, termasuk dalam hal rezeki dan kemakmuran.

Anak-anak dengan shio tertentu kerap digambarkan memiliki semangat juang tinggi, kecerdasan, serta rasa tanggung jawab terhadap orang tua. Ketika berhasil meraih kesuksesan, mereka tidak hanya menikmati hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan dan karakter istimewa sehingga berpotensi menjadi kebanggaan sekaligus membawa kesejahteraan bagi orang tuanya.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud? Berikut lima shio anak yang menurut kepercayaan tersebut mempunyai karakter penuh berkah dan dikenal dekat dengan keluarga.

1. Shio Naga – Punya Jiwa Pemimpin dan Ambisi Membanggakan Keluarga Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kejayaan. Anak yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri serta kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Mereka digambarkan memiliki cita-cita besar dan semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Keinginan untuk membuktikan kemampuan diri sering kali menjadi dorongan kuat dalam mengejar kesuksesan.

Tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi, pemilik Shio Naga juga dipercaya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Mereka ingin melihat orang tua hidup bahagia dan merasakan hasil dari perjuangan yang telah dilakukan.

Ketika berhasil mencapai posisi yang baik dalam pekerjaan maupun bisnis, mereka digambarkan turut membawa kebanggaan bagi keluarga. Kesuksesan tersebut seolah menjadi cara untuk membalas pengorbanan orang tua selama membesarkan mereka.

2. Shio Kerbau – Pekerja Keras dan Tidak Melupakan Jasa Orang Tua Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Anak yang memiliki shio ini dipercaya lebih mengutamakan tindakan nyata dibandingkan sekadar mengucapkan janji.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang sanggup bekerja keras demi mencapai tujuan. Meski proses yang harus dilalui tidak selalu mudah, semangat untuk memperbaiki kehidupan membuat mereka terus berusaha tanpa gampang menyerah.

Salah satu karakter yang paling menonjol adalah kesetiaan terhadap keluarga. Ketika sudah berhasil secara finansial, mereka tidak mudah melupakan tempat asal dan perjuangan orang tua yang telah membesarkannya.

Bahkan, dalam gambaran kepercayaan tersebut, anak bershio Kerbau cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih nyaman bagi ayah dan ibu. Mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu kondisi ekonomi, hingga menjaga kehormatan keluarga.

3. Shio Monyet – Cerdas Menemukan Peluang dan Pandai Mencari Rezeki Anak bershio Monyet dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdas, kreatif, dan memiliki banyak ide. Kemampuan berpikir cepat membuat mereka dipercaya mampu menemukan solusi ketika menghadapi berbagai persoalan.

Dalam pandangan Feng Shui, Monyet juga dikaitkan dengan keberuntungan yang dinamis. Artinya, peluang untuk memperoleh penghasilan bisa datang melalui berbagai jalan, termasuk kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Mereka digambarkan mudah beradaptasi dengan perubahan dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan karier maupun merintis usaha.

Ketika berhasil meraih kehidupan yang mapan, anak bershio Monyet dipercaya tidak melupakan orang tua. Mereka memiliki keinginan untuk membalas kasih sayang dan perhatian yang diterima sejak kecil dengan memberikan kebahagiaan serta kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Shio Kuda – Semangat Tinggi untuk Mengubah Nasib Keluarga Kuda merupakan lambang kebebasan, keberanian, dan semangat yang tidak mudah padam. Anak dengan shio ini dipercaya mempunyai kepribadian aktif serta dorongan kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan.

Mereka tidak suka berdiam diri ketika melihat kesempatan untuk berkembang. Sifat pantang menyerah dan keberanian menghadapi tantangan membuat Shio Kuda sering digambarkan sebagai pribadi yang berorientasi pada kesuksesan.

Dalam urusan keluarga, mereka memiliki keinginan untuk membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Karena itu, mereka cenderung berusaha keras membangun masa depan yang lebih baik.

Saat mencapai keberhasilan, kebahagiaan orang tua menjadi salah satu hal yang ingin mereka utamakan. Mereka dipercaya senang memberikan perhatian, dukungan finansial, dan kehidupan yang lebih nyaman bagi keluarga.

5. Shio Babi – Berhati Lembut dan Dipercaya Memiliki Keberuntungan Besar Shio Babi dikenal sebagai simbol ketulusan, kemurahan hati, dan kehidupan yang berkecukupan dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Anak yang lahir dengan shio ini digambarkan memiliki pembawaan lembut serta kepedulian tinggi terhadap orang-orang terdekat.

Mereka dipercaya mempunyai keberuntungan yang cukup baik dalam perjalanan hidup. Ketika menghadapi situasi sulit, selalu ada kesempatan atau bantuan yang dapat membuka jalan untuk keluar dari masalah.

Selain keberuntungan materi, karakter penyayang juga menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan Shio Babi. Mereka senang berbagi dan tidak keberatan membantu orang yang membutuhkan pertolongan.

Terhadap keluarga, pemilik shio ini digambarkan memiliki rasa kasih sayang yang besar. Ketika memperoleh rezeki lebih, mereka cenderung ingin menikmatinya bersama orang tua dan orang-orang yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan hidupnya.