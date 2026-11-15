Hidup Penuh Keberuntungan, 7 Weton Ini Dipercaya Selalu Didekati Kekayaan dan Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan perjalanan nasib, karakter, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran dipercaya menyimpan makna tersendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan dan kelancaran rezeki.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, setiap weton diyakini mempunyai karakter serta potensi peruntungan yang berbeda. Ada yang digambarkan memiliki kemampuan melihat kesempatan, mudah menjalin hubungan baik, hingga pandai mengembangkan usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Menariknya, beberapa weton dipercaya mempunyai garis rezeki yang cukup baik. Meski harus melewati berbagai tantangan, pemilik weton tersebut konon selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan menemukan jalan menuju kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa dalam urusan kekayaan menurut perhitungan Primbon Jawa. Mereka digambarkan berpeluang memperoleh kemakmuran melalui usaha, hubungan sosial, jabatan, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki peruntungan finansial menjanjikan? Berikut tujuh weton yang menarik untuk diketahui.

1. Senin Legi – Pandai Mengubah Peluang Kecil Menjadi Keuntungan Besar Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai kecakapan dalam membaca kesempatan yang muncul di sekitarnya. Mereka tidak mudah menyia-nyiakan peluang, bahkan sesuatu yang terlihat sederhana sekalipun dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Dalam gambaran Primbon Jawa, Senin Legi juga dikenal memiliki pembawaan berwibawa sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut menjadi modal penting ketika menjalin kerja sama maupun membangun sebuah usaha.

Tidak sedikit peluang kesuksesan yang dikaitkan dengan bidang perdagangan, kepemimpinan, dan pengembangan bisnis. Ketika menghadapi kegagalan, mereka juga digambarkan mempunyai semangat untuk kembali bangkit.

Meski demikian, keberhasilan sebaiknya tetap diimbangi dengan sikap rendah hati. Mengelola kekayaan secara bijaksana dan tidak berlebihan menjadi hal penting agar kehidupan tetap seimbang.

2. Rabu Kliwon – Memiliki Intuisi Tajam dalam Melihat Peluang Rezeki Rabu Kliwon dipercaya mempunyai kepekaan yang baik dalam membaca keadaan. Kemampuan memahami situasi dan melihat kesempatan dari berbagai sudut pandang menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Dalam urusan keuangan, mereka digambarkan mampu menemukan peluang usaha melalui berbagai hubungan sosial. Pertemanan, lingkungan pekerjaan, hingga perkenalan baru bisa membuka jalan menuju kesempatan yang menguntungkan.

Menariknya, keberuntungan Rabu Kliwon dipercaya tidak selalu datang melalui rencana besar. Terkadang, peluang justru muncul dari keadaan sederhana yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Salah satu hal yang perlu dijaga adalah rasa syukur. Dengan tetap menghargai setiap pencapaian dan tidak mudah terlena oleh keberhasilan, mereka diharapkan mampu mempertahankan kestabilan hidup.

3. Jumat Pon – Keramahan Membuka Banyak Pintu Keberuntungan Orang yang lahir pada Jumat Pon dikenal dalam gambaran Primbon Jawa sebagai pribadi yang ramah, sederhana, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Sikap menyenangkan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Hubungan baik yang terbangun dapat menghadirkan berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial.

Ketika menjalankan suatu usaha, pemilik weton ini digambarkan tidak selalu berjalan sendirian. Dukungan dari rekan dan orang-orang terdekat bisa membantu mereka menghadapi tantangan serta mengembangkan peluang yang tersedia.

Bahkan ketika mengalami kegagalan, mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk menemukan jalan baru yang lebih menjanjikan.

Karena itu, menjaga kepedulian dan kebiasaan membantu sesama menjadi pesan penting bagi Jumat Pon. Hubungan baik yang dipelihara dengan tulus dapat menjadi salah satu modal berharga dalam kehidupan.

4. Selasa Wage – Kerja Keras yang Selalu Berusaha Menjemput Kesempatan Selasa Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai semangat kerja tinggi. Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan bersedia berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan.

Keistimewaannya dalam ramalan Primbon Jawa terletak pada kemampuan menemukan tempat dan kesempatan yang tepat untuk mengembangkan potensi. Mereka dipercaya mempunyai peluang baik ketika memulai usaha atau mencoba bidang pekerjaan baru.

Kombinasi antara ketekunan dan keberanian mengambil langkah membuat Selasa Wage digambarkan berpotensi mencapai keberhasilan secara bertahap.

Namun, keberuntungan tetap perlu diiringi konsistensi. Jangan mudah berhenti ketika hasil belum terlihat karena proses panjang sering kali membutuhkan kesabaran dan perencanaan yang matang.

5. Kamis Kliwon – Kecerdasan dan Ide Kreatif Menjadi Sumber Kemakmuran Pemilik weton Kamis Kliwon dipercaya mempunyai kecerdasan serta kemampuan menganalisis keadaan dengan baik. Mereka cenderung mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah yang akan diambil.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, karakter tersebut diyakini memberikan keuntungan tersendiri. Kamis Kliwon digambarkan cocok mengembangkan potensi di bidang bisnis kreatif, manajemen, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menyusun strategi.

Ide-ide yang muncul dari pemikiran mereka berpotensi menjadi sesuatu yang bernilai apabila dikelola dengan serius. Kemampuan membaca waktu dan situasi juga dipercaya membantu mereka menemukan kesempatan yang tepat.

Pesan bagi pemilik weton ini adalah jangan hanya berhenti pada tahap merencanakan. Gagasan yang baik perlu diwujudkan melalui tindakan nyata agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

6. Sabtu Legi – Perjalanan Hidup Berliku, tetapi Peluang Kemakmuran Tetap Terbuka Sabtu Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki. Sejak usia muda, mereka digambarkan memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih mapan melalui berbagai pengalaman.

Walaupun perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus, pemilik weton ini dipercaya mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Ada saja kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Menariknya, Sabtu Legi juga digambarkan tetap memiliki kehidupan yang berkecukupan meskipun tidak selalu mengejar kemewahan. Sikap sederhana menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton tersebut.

Agar kondisi finansial tetap terjaga, kemampuan mengatur pendapatan dan mempersiapkan kebutuhan masa depan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

7. Minggu Pon – Cerdas Mengatur Keuangan dan Berani Mengambil Langkah Minggu Pon dipercaya menjadi salah satu weton dengan gambaran keberuntungan yang menonjol dalam urusan kekayaan. Pemiliknya digambarkan mempunyai kecerdasan dalam memahami peluang serta kemampuan menentukan langkah ketika menghadapi berbagai pilihan.

Dalam dunia usaha maupun pekerjaan, mereka disebut tidak mudah tertinggal ketika melihat kesempatan baru. Saat orang lain masih mempertimbangkan banyak hal, Minggu Pon dipercaya mampu bergerak lebih cepat dengan perhitungan yang matang.

Kemampuan mengelola keuangan juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton ini. Usaha yang dikembangkan dengan strategi tepat berpotensi memberikan hasil lebih besar dibandingkan perkiraan awal.

Meski demikian, keberhasilan perlu disertai kedisiplinan. Mengatur pengeluaran, mempertimbangkan risiko, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan menjadi langkah penting untuk menjaga kemapanan finansial.