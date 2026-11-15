Bikin Orang Nyaman Berada di Dekatnya, 5 Weton Ini Disebut Punya Karakter Istimewa

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara tersendiri dalam memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Ada pribadi yang dikenal tegas, ada pula yang lebih menonjol karena sikapnya yang ramah, lembut, serta mudah menunjukkan perhatian kepada orang lain.

Dalam kebudayaan Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran ini dipercaya memiliki gambaran tersendiri mengenai sifat, pembawaan, hingga kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, sejumlah weton diyakini mempunyai karakter yang membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Mereka digambarkan memiliki hati yang tulus, senang membantu, mudah memaafkan, dan mampu menciptakan suasana menyenangkan dalam hubungan sosial.

Dikutip dari akun YouTube SASMI KARTA, terdapat lima weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa dikenal mempunyai kepribadian istimewa, terutama dalam hal kelembutan hati, kehangatan, dan kasih sayang terhadap sesama.

Lantas, weton apa saja yang memiliki gambaran karakter tersebut? Berikut lima weton yang dipercaya mempunyai sifat penyayang dan mudah meninggalkan kesan baik bagi orang lain.

1. Rabu Legi – Pembawa Suasana Ceria dan Menenangkan Menurut gambaran Primbon Jawa, orang yang lahir pada Rabu Legi memiliki pembawaan menyenangkan sehingga mudah menciptakan suasana akrab ketika berinteraksi dengan orang lain.

Mereka dikenal mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa dihargai dan diterima. Sikap ramah serta perhatian yang diberikan sering kali membuat kehadirannya membawa kenyamanan tersendiri dalam sebuah hubungan.

Tidak mengherankan jika orang yang pernah dekat dengan pemilik weton ini kerap mengingat berbagai perlakuan baik yang pernah diterima. Bahkan, kenangan tersebut dipercaya dapat bertahan lama meskipun hubungan sudah tidak lagi berjalan seperti dahulu.

Namun, ketika menghadapi kekecewaan atau perasaan terluka, Rabu Legi cenderung memilih menjauh dan mengurangi interaksi sosial. Mereka lebih nyaman menenangkan diri daripada mengungkapkan seluruh isi hati kepada orang lain.

Sikap tersebut menjadi salah satu karakter yang membuat mereka terlihat tenang, meskipun sebenarnya memiliki perasaan yang cukup mendalam.

2. Senin Kliwon – Sigap Menolong dan Pandai Menjaga Rahasia Pemilik weton Senin Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang cekatan dan memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan, mereka tidak segan untuk segera memberikan pertolongan.

Meski senang membantu, mereka juga mempunyai batasan yang jelas dalam kehidupan sosial. Senin Kliwon cenderung tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain selama tidak diminta untuk terlibat.

Keistimewaan lainnya terletak pada kemampuan berkomunikasi. Mereka dipercaya mempunyai cara berbicara yang menarik sehingga mudah membangun percakapan dan membuat lawan bicara merasa nyaman.

Selain itu, mereka dikenal mampu menjaga kepercayaan dengan baik. Rahasia yang disampaikan orang lain tidak mudah disebarkan sehingga Senin Kliwon kerap dianggap sebagai sosok yang tepat untuk dijadikan tempat bercerita.

Perpaduan antara kepedulian, kemampuan berkomunikasi, dan sikap menjaga privasi membuat mereka memiliki hubungan sosial yang cukup erat dengan orang-orang di sekitarnya.

3. Selasa Pon – Pendiam, Misterius, tetapi Punya Daya Tarik Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Selasa Pon digambarkan mempunyai karakter yang cukup tertutup dan tidak mudah memperlihatkan seluruh isi pikirannya kepada orang lain.

Sikap yang cenderung misterius tersebut membuat banyak orang penasaran untuk mengenal mereka lebih jauh. Mereka bukan tipe pribadi yang selalu menceritakan kehidupan pribadi secara terbuka, bahkan kepada orang yang sudah dekat sekalipun.

Di sisi lain, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kecenderungan mudah merasa cemburu, terutama ketika menjalin hubungan asmara. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dapat memiliki perasaan yang cukup kuat terhadap orang yang disayangi.

Cara berkomunikasi yang tenang dan kebiasaan menjaga privasi membuat Selasa Pon sering meninggalkan kesan tersendiri. Orang yang pernah menjalin kedekatan dengannya mungkin membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami karakter mereka.

Tidak heran jika dalam gambaran ramalan tersebut, Selasa Pon disebut sebagai pribadi yang kehadirannya dapat meninggalkan kenangan mendalam bagi orang-orang yang pernah dekat dengannya.

4. Sabtu Pahing – Berhati Lapang dan Mudah Memberikan Maaf Sabtu Pahing dikenal dalam gambaran Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki kemampuan menyembunyikan persoalan pribadi. Mereka cenderung tetap berusaha terlihat kuat dan tenang meskipun sedang menghadapi berbagai tekanan kehidupan.

Walaupun terkadang memiliki emosi yang cukup kuat, pemilik weton ini dipercaya tidak suka menyimpan kebencian terlalu lama. Mereka mempunyai kecenderungan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan tidak ingin terus terjebak dalam persoalan masa lalu.

Sifat pemaaf tersebut membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih nyaman ketika menjalin hubungan dengan mereka. Sabtu Pahing juga digambarkan mempunyai hati yang lapang sehingga mampu menerima kekurangan orang lain.

Ketika menghadapi konflik, mereka dipercaya dapat menunjukkan kedewasaan dengan berusaha mengendalikan keadaan. Sikap tersebut membuat hubungan yang pernah terjalin meninggalkan kesan positif.

Bahkan, kebaikan dan ketulusan yang diberikan selama menjalin kedekatan sering kali menjadi hal yang dirindukan setelah hubungan berakhir.

5. Minggu Kliwon – Dermawan dan Senang Membahagiakan Orang Lain Orang yang lahir pada Minggu Kliwon dipercaya mempunyai kepribadian terbuka dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan. Mereka tidak terbiasa membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang sehingga mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Salah satu karakter yang paling menonjol adalah kepedulian terhadap sesama. Mereka digambarkan tidak keberatan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, termasuk seseorang yang belum terlalu dikenal.

Selain memiliki jiwa sosial tinggi, Minggu Kliwon juga sering dikaitkan dengan sifat dermawan. Mereka senang berbagi dan berusaha membuat orang-orang terdekat merasa diperhatikan.

Ketulusan dalam memperlakukan orang lain menjadi salah satu hal yang membuat kehadiran mereka mudah dikenang. Mereka juga berusaha menjaga hubungan baik dan tidak ingin membuat orang lain merasa diabaikan.

Bahkan ketika sebuah hubungan sudah berakhir, kenangan mengenai perhatian dan kebaikan yang pernah diberikan dipercaya masih membekas. Inilah yang membuat Minggu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang sulit dilupakan oleh orang-orang yang pernah dekat dengannya.