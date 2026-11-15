Hidup Berubah Jadi Serba Berkecukupan, 6 Weton Ini Disebut Punya Nasib Baik di Masa Tua

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering kali dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran kelahiran ini telah lama dikenal dalam Primbon Jawa sebagai salah satu pedoman untuk membaca gambaran nasib seseorang.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, setiap weton mempunyai perhitungan neptu dan karakteristik tersendiri. Ada yang diyakini memiliki perjalanan hidup penuh tantangan ketika masih muda, tetapi justru berpeluang menikmati kemakmuran setelah memasuki usia matang hingga masa tua.

Menariknya, beberapa weton dipercaya mempunyai keberuntungan yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Perjuangan panjang, ketekunan, dan kesabaran yang dimiliki konon menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang menurut perhitungan Primbon Jawa diramalkan berpeluang menikmati kehidupan nyaman, penuh kebahagiaan, serta dilimpahi rezeki ketika memasuki masa tua.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki gambaran peruntungan tersebut? Berikut enam weton yang menarik untuk diketahui.

1. Weton Selasa Kliwon: Keteguhan Hati Berbuah Kehidupan Makmur Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dipercaya mempunyai kepribadian tangguh dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung memiliki kemauan kuat untuk memperjuangkan sesuatu meskipun harus melewati proses panjang.

Menurut gambaran Primbon Jawa, keberuntungan pemilik weton ini diperkirakan mulai menunjukkan perubahan setelah melewati usia 35 tahun. Berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi sejak muda diyakini menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sifat sabar, tekun, serta menjunjung tinggi kejujuran menjadi karakter yang melekat pada weton ini. Tidak mengherankan jika masa tua mereka digambarkan lebih tenang, dengan kondisi keuangan yang semakin stabil dan kehidupan yang berkecukupan.

2. Weton Jumat Legi: Kesabaran Mengantarkan pada Kelimpahan Rezeki Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai perpaduan karakter positif dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Berdasarkan perhitungan neptu dalam Primbon Jawa, weton ini memiliki nilai 11 yang sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Pemilik Jumat Legi digambarkan harus melewati berbagai pengalaman yang menguji kesabaran, terutama ketika masih berada dalam usia produktif. Meski demikian, mereka dipercaya mampu menghadapi keadaan tersebut dengan ketulusan dan keteguhan hati.

Seiring berjalannya waktu, usaha yang dilakukan secara konsisten diyakini akan memberikan hasil yang menggembirakan. Masa tua Jumat Legi pun digambarkan sebagai periode penuh ketenteraman, kebahagiaan, dan kecukupan materi.

3. Weton Rabu Pon: Pandai Mengatur Keuangan dan Merancang Masa Depan Pemilik weton Rabu Pon dikenal dalam gambaran Primbon Jawa sebagai sosok yang bijaksana, teliti, dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Mereka digambarkan tidak mudah menghamburkan uang untuk memenuhi keinginan sesaat. Sebaliknya, kebiasaan mengatur pengeluaran, menyisihkan penghasilan, serta memikirkan kebutuhan jangka panjang menjadi keunggulan yang mendukung kestabilan hidup.

Walaupun sebagian perjalanan hidupnya mungkin dimulai dari kondisi sederhana, kemampuan mengelola keuangan dipercaya menjadi modal penting untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Tidak mengherankan jika weton Rabu Pon kerap dikaitkan dengan gambaran masa tua yang nyaman. Hasil kerja keras dan kebiasaan hidup hemat diyakini dapat membawa mereka menikmati kehidupan yang lebih mapan.

4. Weton Sabtu Wage: Perjuangan Panjang Berujung Kemakmuran Sabtu Wage merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai perjalanan hidup penuh tantangan. Pemiliknya digambarkan tidak selalu mendapatkan kemudahan dalam urusan ekonomi, terutama ketika masih berusaha membangun kehidupan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini memiliki jumlah neptu 13. Angka tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan perjalanan hidup yang membutuhkan ketabahan sebelum akhirnya memperoleh keberuntungan.

Meski menghadapi berbagai hambatan, mereka dikenal mempunyai semangat juang tinggi dan kepedulian terhadap orang lain. Sikap gigih tersebut diyakini membantu mereka bangkit ketika berada dalam situasi sulit.

Memasuki usia yang lebih matang, Sabtu Wage diramalkan berpeluang menikmati perubahan kehidupan yang cukup besar. Kondisi yang sebelumnya penuh keterbatasan dipercaya dapat berubah menjadi lebih sejahtera dan berkecukupan.

5. Weton Senin Legi: Hidup Sederhana Membawa Kebahagiaan di Masa Tua Orang yang lahir pada Senin Legi dipercaya mempunyai karakter sederhana, jujur, dan tidak terlalu memaksakan kehendak. Mereka cenderung mampu menerima keadaan dengan lapang dada sambil tetap berusaha memperbaiki kehidupan.

Sikap bersyukur dan ketulusan dalam menjalani kehidupan menjadi gambaran kepribadian yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka tidak selalu mengejar kemewahan, tetapi lebih mengutamakan ketenangan dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat tersebut diyakini menjadi salah satu jalan menuju datangnya keberuntungan. Rezeki bisa hadir melalui berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Ketika memasuki masa tua, Senin Legi diramalkan dapat menikmati kehidupan yang lebih damai dan berkecukupan. Segala perjuangan yang dilakukan sejak muda dipercaya akan memberikan hasil yang membahagiakan.

6. Weton Kamis Pahing: Jiwa Kepemimpinan Membuka Jalan Menuju Kekayaan Kamis Pahing menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai potensi mencapai kemakmuran ketika memasuki usia senja. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, weton ini memiliki jumlah neptu 17 yang dikaitkan dengan karakter kuat dan ambisi besar.

Pemilik Kamis Pahing digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pandangan jauh ke depan serta keberanian dalam menentukan arah kehidupannya. Mereka tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus menghadapi berbagai persoalan.

Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan juga dipercaya menjadi keunggulan yang dapat membuka kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha. Berbagai pengalaman hidup dianggap sebagai bekal untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Kamis Pahing digambarkan berpeluang menikmati puncak keberuntungan ketika memasuki masa tua. Kehidupannya bahkan diibaratkan seperti bangsawan yang memiliki kecukupan materi dan dihormati oleh lingkungan sekitar.