Punya Peluang Jadi Orang Sukses! 7 Weton Ini Disebut Memiliki Jalan Rezeki Istimewa

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan, memiliki pekerjaan menjanjikan, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Untuk mencapainya, diperlukan usaha, ketekunan, dan kemampuan membaca berbagai kesempatan.

Dalam kebudayaan Jawa, terdapat kepercayaan bahwa weton kelahiran juga memiliki kaitan dengan gambaran karakter dan perjalanan kehidupan seseorang.

Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa mengenal sejumlah kombinasi weton yang dipercaya mempunyai karakter istimewa, terutama dalam urusan pekerjaan, kepemimpinan, dan pengelolaan rezeki.

Beberapa di antaranya bahkan diyakini memiliki potensi besar untuk mencapai kehidupan mapan apabila mampu memaksimalkan kemampuan dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peluang besar menuju kesuksesan dan kemakmuran di masa depan.

Berikut daftar weton tersebut beserta karakter yang dipercaya melekat pada pemiliknya.

1. Minggu Pahing – Mandiri dan Pandai Menangkap Kesempatan Orang yang lahir pada Minggu Pahing dipercaya mempunyai karakter mandiri serta keberanian tinggi ketika menghadapi keputusan penting.

Mereka cenderung tidak suka bergantung kepada orang lain dan lebih memilih berusaha menemukan jalan keluar melalui kemampuan sendiri.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, pemilik weton ini digambarkan mempunyai pemikiran visioner dan kepekaan dalam melihat kesempatan.

Mereka juga dikenal memiliki semangat juang yang kuat sehingga tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

Jika karakter tersebut diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang baik, Minggu Pahing dipercaya berpeluang membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Jumat Legi – Mudah Membangun Relasi dan Kepercayaan Jumat Legi dipercaya mempunyai keistimewaan dalam menjalin hubungan sosial.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, tenang, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi.

Kemampuan membangun hubungan tersebut menjadi salah satu modal penting dalam membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun dunia usaha.

Selain pandai menjalin komunikasi, mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan mengatur keuangan dan mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan.

Perpaduan antara kecakapan bersosialisasi dan kebijaksanaan dalam mengelola penghasilan membuat Jumat Legi sering dikaitkan dengan peluang mencapai kemapanan finansial.

3. Rabu Kliwon – Intuitif dan Cermat Membaca Situasi Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Rabu Kliwon termasuk weton yang memiliki kepekaan intuisi cukup kuat.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan dan lebih senang mengamati keadaan sebelum menentukan pilihan.

Karakter tersebut dianggap membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya ketika menjalankan pekerjaan atau membangun usaha.

Pemilik weton ini juga dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sehingga tidak mudah terjebak dalam keputusan yang merugikan.

Apabila disertai pengetahuan, pengalaman, serta kerja keras, kemampuan membaca situasi tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

4. Selasa Pon – Pekerja Keras dengan Mental Pantang Menyerah Selasa Pon dikenal dalam gambaran Primbon Jawa sebagai pribadi yang mempunyai semangat kerja tinggi.

Mereka tidak mudah kehilangan motivasi meskipun harus menghadapi kegagalan atau berbagai kesulitan dalam perjalanan hidup.

Bagi pemilik weton ini, hambatan sering kali dianggap sebagai pengalaman untuk memperbaiki diri dan mencoba strategi yang lebih baik.

Dalam bidang usaha, Selasa Pon dipercaya mempunyai keberanian untuk menjajal peluang baru serta menghadapi tantangan yang membutuhkan perhitungan.

Kegigihan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa weton ini sering dikaitkan dengan potensi kesuksesan besar.

Selama mampu mengendalikan risiko dan konsisten mengembangkan kemampuan, mereka berpeluang meningkatkan taraf hidup secara bertahap.

5. Kamis Wage – Pandai Mengatur Keuangan dan Menyusun Strategi Kamis Wage dipercaya mempunyai karakter yang penuh perhitungan dalam menjalani kehidupan.

Mereka cenderung memikirkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Salah satu sifat yang sering dilekatkan pada weton ini adalah kebiasaan hidup hemat serta tidak mudah menghamburkan uang untuk hal yang kurang diperlukan.

Kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan membuat mereka dianggap lebih mudah menjaga kestabilan finansial.

Selain itu, Kamis Wage juga digambarkan mampu menentukan waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan maupun menunda keputusan ketika keadaan belum memungkinkan.

Dengan kebiasaan mengelola penghasilan secara disiplin, pemilik weton ini dipercaya memiliki peluang membangun kekayaan dalam jangka panjang.

6. Sabtu Kliwon – Berkarisma dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Sabtu Kliwon termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik personal serta karakter kepemimpinan yang menonjol.

Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini digambarkan mampu memengaruhi lingkungan sekitarnya melalui sikap dan cara berkomunikasi.

Mereka juga sering dianggap mempunyai keberanian dalam menyampaikan gagasan serta mengembangkan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dalam dunia pekerjaan, karakter kepemimpinan tersebut dapat menjadi modal untuk memperoleh kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar.

Sementara dalam bidang usaha, keberanian mencoba ide baru dipercaya membuka kesempatan untuk mengembangkan bisnis.

Jika mampu menjaga integritas dan menjalin kerja sama yang sehat, Sabtu Kliwon berpotensi mencapai kehidupan yang lebih mapan.

7. Senin Pon – Fleksibel dan Memiliki Kemampuan Bersosialisasi Senin Pon dipercaya sebagai weton yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Pemilik weton ini digambarkan mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan dan tidak kesulitan membangun komunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.

Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai mempunyai peluang lebih luas dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun kegiatan sosial.

Mereka juga dipercaya pandai menjaga hubungan baik sehingga memiliki jaringan pertemanan yang dapat mendukung perjalanan karier.

Dalam kehidupan finansial, hubungan sosial yang positif bisa menjadi salah satu jalan untuk mengenal peluang baru.