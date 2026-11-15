Rezeki Datang Bertubi-tubi! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Finansial Cerah

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan terbebas dari kesulitan finansial. Untuk mewujudkannya, berbagai usaha dilakukan, mulai dari bekerja lebih giat hingga mencari kesempatan baru yang berpotensi mendatangkan penghasilan. Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran sering kali dikaitkan dengan gambaran kepribadian dan perjalanan hidup seseorang. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk dalam urusan keberuntungan, jodoh, serta kelancaran rezeki. Bahkan, terdapat beberapa weton yang diyakini mempunyai peruntungan finansial cukup istimewa. Pemilik weton tersebut digambarkan memiliki karakter positif, seperti ketekunan, kebijaksanaan, keberanian, dan kemurahan hati yang menjadi modal dalam meraih keberhasilan. Istilah dilabrak rezeki dalam ramalan Jawa menggambarkan datangnya berbagai kesempatan baik yang berpotensi membawa kehidupan menuju kemakmuran. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya akan mendapatkan limpahan rezeki dan berpeluang mencapai kehidupan lebih sejahtera menurut Primbon Jawa. Berikut daftar lima weton tersebut. 1. Kamis Pahing: Bijaksana dalam Bertindak dan Pandai Membuka Peluang Orang yang lahir pada Kamis Pahing dipercaya mempunyai pola pikir dewasa dan kemampuan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan penting. Setiap langkah biasanya dipikirkan secara matang agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kuat. Mereka tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan dan selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Primbon Jawa mengaitkan Kamis Pahing dengan energi positif yang dipercaya mendukung kelancaran perjalanan hidup dan urusan rezeki. Ketekunan serta kemampuan mengambil keputusan menjadi gambaran kelebihan yang membuat weton ini dipercaya berpeluang mencapai kehidupan mapan, terutama ketika memasuki usia dewasa. 2. Rabu Pahing: Punya Jiwa Kepemimpinan dan Membawa Pengaruh Positif Rabu Pahing dipercaya mempunyai karakter yang tenang, bertanggung jawab, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai keadaan. Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang bisa diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemampuan mengendalikan diri dan mempertimbangkan kepentingan bersama menjadi salah satu keunggulan yang menonjol. Dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaan, pemilik weton ini dipercaya mempunyai potensi menjadi pemimpin yang disegani. Menariknya, terdapat pula kepercayaan bahwa kelahiran Rabu Pahing dapat membawa pengaruh baik terhadap kehidupan keluarga. Kehadirannya diyakini menjadi salah satu simbol terbukanya peluang rezeki dan terciptanya suasana rumah tangga yang lebih harmonis. Selama menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan semangat bekerja, weton ini digambarkan memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang semakin baik. 3. Jumat Legi: Berhati Dermawan dan Dipercaya Dikelilingi Keberuntungan Jumat Legi menjadi salah satu weton yang memiliki gambaran karakter menarik dalam tradisi Primbon Jawa. Kombinasi hari Jumat dan pasaran Legi kerap dikaitkan dengan sifat baik hati, kemurahan hati, serta kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Pemilik weton ini dipercaya senang membantu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka juga cenderung tidak perhitungan dalam berbagi selama memiliki kemampuan. Meski perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mudah, Jumat Legi digambarkan mempunyai ketekunan untuk memperbaiki keadaan. Sikap positif dan kebiasaan membantu sesama dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya berbagai kesempatan baik. Bantuan yang diberikan kepada orang lain juga diyakini dapat kembali dalam bentuk peluang maupun hubungan yang bermanfaat. Tidak mengherankan jika Jumat Legi sering dikaitkan dengan gambaran sosok yang berhasil mencapai kemapanan tanpa melupakan kepedulian terhadap sesama. 4. Senin Pon: Bermental Kuat dan Memiliki Bakat Memimpin Senin Pon dipercaya mempunyai kepribadian tegas, berpendirian kuat, serta tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan. Mereka dikenal mempunyai tujuan hidup yang jelas dan berusaha mempertahankan prinsip ketika mengambil keputusan. Dalam gambaran Primbon Jawa, karakter Senin Pon diibaratkan seperti gunung yang kokoh. Perumpamaan tersebut menggambarkan keteguhan hati sekaligus kemampuannya menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terdekat. Sifat kepemimpinan yang dimiliki membuat weton ini dipercaya cocok mengembangkan usaha maupun menduduki posisi penting dalam pekerjaan. Mereka juga digambarkan mampu memberikan perlindungan dan arahan kepada keluarga melalui sikap bertanggung jawab. Dengan ketekunan dan kemauan untuk terus berkembang, Senin Pon dipercaya mempunyai peluang membangun kehidupan yang lebih mapan serta meningkatkan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. 5. Selasa Wage: Sabar Menghadapi Ujian dan Gigih Mengejar Kesuksesan Selasa Wage dipercaya memiliki karakter pemberani, pekerja keras, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang bersedia memulai segala sesuatu dari bawah demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam filosofi Primbon Jawa, hari Selasa kerap dikaitkan dengan unsur api yang melambangkan semangat, keberanian, dan dorongan kuat untuk mencapai cita-cita. Selain memiliki tekad yang besar, pemilik weton Selasa Wage juga dikenal sabar dan dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka tidak selalu mengharapkan hasil secara instan. Sebaliknya, proses panjang dan berbagai pengalaman dianggap sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Karena karakter tersebut, Selasa Wage dipercaya menjadi salah satu weton yang berpeluang memperoleh kemakmuran melalui usaha dan kegigihan. Dalam ramalan Jawa, rezeki besar digambarkan datang sebagai hasil dari ketabahan menghadapi berbagai kesulitan kehidupan. Kelima weton tersebut memiliki gambaran keistimewaan masing-masing dalam tradisi Primbon Jawa. Ada yang dikaitkan dengan kebijaksanaan, kepemimpinan, kemurahan hati, hingga ketangguhan dalam memperjuangkan kehidupan. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai nasib maupun kekayaan seseorang. Pada kenyataannya, keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, kesempatan, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengelola keuangan dengan bijak.