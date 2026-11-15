Tak Disangka-sangka! 4 Weton Ini Konon Bakal Dihampiri Uang Kaget dan Keberuntungan

JawaPos.com – Mendapatkan rezeki dalam jumlah besar secara tiba-tiba tentu menjadi harapan banyak orang. Apalagi jika keberuntungan tersebut datang setelah melewati berbagai perjuangan dan masa-masa penuh kesulitan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perhitungan weton sering digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa ini dipercaya mempunyai kaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sifat pribadi hingga gambaran peruntungan rezeki. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki perhitungan khusus yang berkaitan dengan kemakmuran dan kelancaran keuangan. Bahkan, ada yang dipercaya berpeluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dalam urusan finansial dan diramalkan berpeluang mendapatkan uang kaget. Berikut daftar lengkapnya. Baca Juga:Rezeki Mulai Terbuka, 6 Weton Ini Disebut Bakal Tinggalkan Masa Sulit Menurut Primbon Jawa 1. Weton Minggu Wage: Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki dari Berbagai Arah Minggu Wage menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai gambaran peruntungan cukup baik dalam Primbon Jawa. Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi dengan semangat tinggi dan kemauan kuat untuk mencapai tujuan. Berdasarkan perhitungan neptu, Minggu memiliki nilai lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika dijumlahkan, keduanya menghasilkan neptu sembilan. Dalam sejumlah perhitungan Primbon Jawa, Minggu Wage dikaitkan dengan naungan Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Kedua istilah tersebut dipercaya memiliki makna positif yang berhubungan dengan keluasan rezeki, keberuntungan, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Pemilik weton ini juga diyakini mempunyai kesempatan memperoleh hasil dari usaha yang selama ini dijalankan. Bahkan, rezeki digambarkan dapat hadir melalui berbagai jalan yang tidak selalu berasal dari sumber penghasilan utama. Karena itulah, Minggu Wage sering dikaitkan dengan ramalan datangnya keberuntungan finansial secara tidak terduga. 2. Weton Selasa Pon: Pekerja Keras yang Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Selasa Pon dikenal sebagai weton yang memiliki karakter cekatan, berani, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini biasanya digambarkan mempunyai dorongan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan. Meski terkadang terlalu cepat mengambil keputusan, semangat mereka dalam mengejar tujuan menjadi salah satu kelebihan yang menonjol. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Selasa Pon memiliki jumlah neptu sepuluh. Weton ini juga dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi, yang melambangkan pertumbuhan, keberlanjutan, dan harapan akan datangnya kemakmuran. Berdasarkan kepercayaan tersebut, pemilik Selasa Pon diramalkan mempunyai peluang memperoleh tambahan rezeki dari berbagai kesempatan. Uang yang datang secara tiba-tiba dipercaya bisa menjadi bagian dari perjalanan keberuntungan mereka, terutama ketika mampu memanfaatkan peluang dan tetap konsisten dalam bekerja. 3. Weton Rabu Pahing: Punya Semangat Juang dan Peruntungan yang Kuat Rabu Pahing termasuk weton dengan jumlah neptu yang cukup besar, yakni 16. Dalam tradisi perhitungan Jawa, angka tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Pemilik weton Rabu Pahing biasanya digambarkan sebagai pribadi yang teguh pendirian, memiliki tekad kuat, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai, meskipun membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. Dalam ramalan Primbon Jawa, Rabu Pahing dikaitkan dengan naungan Gulus Banyu dan Tunggak Semi. Kedua istilah tersebut dipercaya membawa gambaran tentang kelancaran rezeki dan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tidak mengherankan jika weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Rezeki dipercaya bisa datang melalui pekerjaan, usaha yang berkembang, maupun kesempatan lain yang sebelumnya tidak terpikirkan. 4. Weton Kamis Kliwon: Dipercaya Mendapat Rezeki Berkat Ketekunan Kamis Kliwon menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar ini. Pemiliknya mempunyai jumlah neptu 16 dan dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan karakter bijaksana, tekun, serta memiliki pendirian kuat. Selain dikenal tidak mudah menyerah, mereka juga digambarkan sebagai sosok yang mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan langkah. Kombinasi hari dan pasaran tersebut dikaitkan dengan beberapa naungan, yaitu Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi. Istilah-istilah ini dipercaya melambangkan kebijaksanaan, ketulusan, serta pertumbuhan rezeki. Berdasarkan ramalan tersebut, Kamis Kliwon diyakini mempunyai peluang menikmati kemajuan dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Rezeki yang diperoleh tidak selalu harus datang melalui cara yang sudah direncanakan. Ada kalanya kesempatan baru atau bantuan dari orang lain dipercaya menjadi jalan datangnya keberuntungan. Dengan ketekunan dan sikap tulus dalam menjalani kehidupan, weton Kamis Kliwon digambarkan berpeluang membangun kondisi ekonomi yang semakin baik. Pada akhirnya, keempat weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi perhitungan Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Ramalan mengenai uang kaget maupun rezeki besar tidak dapat dipastikan akan terjadi pada setiap orang yang memiliki weton tersebut. Terlepas dari perhitungan hari kelahiran, usaha yang konsisten, kemampuan mengelola keuangan, serta kecermatan dalam memanfaatkan kesempatan tetap menjadi bagian penting untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera.