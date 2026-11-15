7 Shio yang Diramalkan Paling Beruntung, Peluang Kekayaan Dipercaya Terus Berdatangan

JawaPos.com – Keberuntungan dan kelancaran rezeki menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Ada yang meyakini bahwa kesuksesan datang melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya juga menghubungkannya dengan perhitungan energi kelahiran berdasarkan tradisi kuno.

Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, Fengshui mengenal konsep keseimbangan energi alam yang dipercaya memiliki kaitan dengan kehidupan manusia. Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah hubungan antara karakter shio dan gambaran peruntungan seseorang.

Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter alami yang mendukung datangnya peluang, kemakmuran, dan keberhasilan. Mulai dari kecerdikan dalam mengambil keputusan hingga ketekunan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan kuat sehingga kehidupannya digambarkan tidak jauh dari peluang rezeki dan kemakmuran menurut Fengshui.

1. Shio Tikus

Dalam kepercayaan Tiongkok, Tikus dikenal sebagai simbol kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan ketajaman dalam membaca keadaan.

Orang yang memiliki shio ini dipercaya pandai melihat kesempatan ketika orang lain belum menyadari adanya peluang. Mereka juga cenderung mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kecermatan tersebut dianggap menjadi modal penting untuk menghindari keputusan yang berisiko dan menemukan jalan menuju keuntungan.

Shio Tikus juga dikaitkan dengan elemen air yang melambangkan keluwesan serta kemampuan menghadapi perubahan. Selama mampu mengendalikan ambisi dan tidak bersikap berlebihan dalam mengejar kekayaan, mereka dipercaya memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Shio Naga

Naga menempati posisi istimewa dalam kebudayaan Tiongkok. Hewan mitologis ini kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, kekuasaan, dan kemakmuran.

Pemilik shio Naga dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta daya tarik yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Karakter tersebut dianggap menguntungkan ketika mereka menjalankan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memimpin, membangun relasi, maupun mengambil tanggung jawab besar.

Keberuntungan shio Naga tidak hanya digambarkan melalui kekayaan materi. Kehormatan, kedudukan, dan kesempatan memperoleh pengaruh juga menjadi bagian dari gambaran kemakmuran mereka.

Meski demikian, kerendahan hati dan kemampuan mengendalikan emosi dipercaya menjadi hal penting agar keberuntungan tersebut tetap terjaga.

3. Shio Ular

Shio Ular identik dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kecermatan dalam memahami situasi. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Alih-alih menunjukkan segala pencapaiannya kepada orang lain, pemilik shio ini cenderung lebih nyaman bekerja secara tenang dan terencana.

Kemampuan menganalisis keadaan sebelum bertindak dipercaya menjadi salah satu keunggulan mereka, terutama dalam menghadapi persoalan pekerjaan dan keuangan.

Dalam pandangan Fengshui, Ular juga sering dikaitkan dengan intuisi dan kecerdasan dalam memanfaatkan peluang. Keberuntungan mereka digambarkan bisa muncul melalui kesempatan sederhana yang dikelola secara konsisten.

Kuncinya adalah tetap bersabar, tidak gegabah, serta mampu menghargai setiap hasil yang diperoleh.

4. Shio Babi

Dalam filosofi Tiongkok, Babi sering diasosiasikan dengan kelimpahan, kenyamanan, dan kehidupan yang penuh kesejahteraan.

Pemilik shio Babi biasanya digambarkan sebagai pribadi yang menyukai ketenangan dan mampu menikmati hal-hal sederhana. Mereka juga dipercaya memiliki sifat tulus serta mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Sikap tersebut diyakini membuat mereka sering mendapatkan dukungan ketika menghadapi persoalan. Bantuan bisa datang melalui keluarga, teman, maupun lingkungan pekerjaan.

Dalam urusan rezeki, shio Babi dipercaya memiliki peruntungan yang cukup baik. Kemakmuran mereka tidak selalu digambarkan datang secara mendadak, tetapi dapat berkembang melalui hubungan positif dan kesempatan yang terus terbuka.

Sifat bersyukur dan ketulusan hati juga dianggap sebagai karakter yang perlu dipertahankan agar kehidupan tetap terasa seimbang.

5. Shio Ayam

Ayam dikenal sebagai lambang kedisiplinan, ketelitian, dan ketepatan dalam menjalankan tanggung jawab.

Orang yang lahir di bawah shio ini dipercaya mempunyai kebiasaan bekerja secara teratur serta tidak mudah mengabaikan tugas yang sudah menjadi kewajibannya.

Mereka cenderung menyukai perencanaan dan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Karakter tersebut dianggap mendukung keberhasilan, khususnya dalam bidang yang membutuhkan konsistensi dan perhatian terhadap detail.

Menurut gambaran Fengshui, keberuntungan shio Ayam lebih banyak dikaitkan dengan hasil usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh.

Peluang finansial dipercaya semakin terbuka ketika mereka mampu mempertahankan kedisiplinan dan terus meningkatkan kemampuan diri. Dengan begitu, kemakmuran bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga sesuatu yang diperjuangkan melalui tindakan nyata.

6. Shio Kuda

Kuda merupakan simbol kebebasan, semangat, dan kecepatan dalam bertindak. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai energi besar untuk mengejar tujuan dan mencoba berbagai pengalaman baru.

Mereka biasanya tidak betah terlalu lama berada dalam situasi yang monoton. Keinginan untuk berkembang membuat shio Kuda digambarkan berani mengambil tantangan dan mencari peluang di tempat yang berbeda.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, keberanian tersebut dipercaya bisa membawa mereka bertemu dengan kesempatan yang menguntungkan.

Shio Kuda juga dikaitkan dengan elemen api yang melambangkan antusiasme, keberanian, dan semangat hidup.

Ketika mengalami kegagalan, mereka diyakini mempunyai kemampuan untuk kembali bangkit dan melanjutkan perjuangan. Sikap optimistis serta pantang menyerah inilah yang membuat shio Kuda sering diasosiasikan dengan keberuntungan dan kemakmuran.

7. Shio Anjing

Dalam tradisi Tiongkok, Anjing merupakan lambang kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mudah memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang menghargai hubungan dan tidak mudah mengingkari komitmen. Ketulusan dalam membantu orang lain juga menjadi salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan shio Anjing.

Dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan, kepercayaan merupakan modal penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan baru dipercaya bisa muncul, mulai dari kerja sama bisnis hingga dukungan dalam mencapai tujuan.

Keberuntungan shio Anjing digambarkan tidak selalu hadir dalam bentuk kekayaan besar secara tiba-tiba. Sebaliknya, rezeki dipercaya datang secara bertahap melalui hubungan baik, konsistensi, dan sikap dapat dipercaya.