Rezeki Mulai Terbuka, 6 Weton Ini Disebut Bakal Tinggalkan Masa Sulit Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Ada yang harus berjuang menghadapi persoalan ekonomi, ada pula yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun karier dan mewujudkan impian. Meski demikian, banyak orang percaya bahwa keadaan tidak akan selalu berjalan sama dan kesempatan untuk memperbaiki nasib bisa datang kapan saja. Dalam tradisi masyarakat Jawa, salah satu cara untuk memahami gambaran perjalanan hidup seseorang adalah melalui perhitungan weton. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa ini dipercaya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang. Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang diyakini mempunyai potensi keberuntungan dan kemakmuran. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu melewati berbagai cobaan berkat kesabaran, ketekunan, serta kemauan untuk terus berusaha. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang diramalkan berpeluang meninggalkan masa penuh kesulitan dan memasuki kehidupan yang lebih baik. Berikut daftar weton tersebut beserta gambaran peruntungannya menurut kepercayaan Primbon Jawa. 1. Senin Kliwon Orang yang lahir pada Senin Kliwon dikenal memiliki pembawaan sabar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih menyelesaikan masalah secara perlahan daripada terburu-buru mengambil keputusan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keteguhan hati tersebut dianggap sebagai salah satu bekal untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Berbagai kesulitan yang pernah dialami dipercaya menjadi bagian dari perjalanan sebelum menikmati hasil kerja keras. Senin Kliwon juga digambarkan memiliki peluang untuk mengalami perbaikan kondisi keuangan. Usaha yang selama ini dirintis diyakini berpotensi menunjukkan hasil dan membuka kesempatan baru dalam kehidupan. 2. Selasa Wage Weton Selasa Wage dipercaya mempunyai karakter tangguh dengan semangat juang yang cukup tinggi. Ketika menghadapi kegagalan, pemilik weton ini biasanya tidak mudah kehilangan harapan dan berusaha mencari jalan keluar. Sifat pantang menyerah tersebut menjadi salah satu alasan Selasa Wage sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan usaha. Menurut ramalan Primbon Jawa, peluang untuk meningkatkan taraf hidup dipercaya semakin terbuka bagi pemilik weton ini. Terutama ketika mereka mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik dan konsisten menjalankan pekerjaan yang telah dipilih. 3. Sabtu Pon Sabtu Pon termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi berhati lembut, mudah menjalin hubungan baik, dan memiliki ketekunan dalam bekerja. Karakter tersebut diyakini membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan maupun dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam ramalan Primbon Jawa, rezeki Sabtu Pon juga dipercaya bisa datang melalui berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Hubungan baik dengan banyak orang dianggap menjadi salah satu jalan terbukanya peluang untuk memperbaiki kehidupan. 4. Kamis Legi Pemilik weton Kamis Legi dikenal memiliki sifat tenang dan cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan pilihan. Mereka juga digambarkan sebagai sosok bijaksana yang mampu menjaga kepercayaan orang lain. Karakter tersebut dipercaya membawa pengaruh positif terhadap perjalanan karier maupun usaha yang dijalankan. Tidak sedikit gambaran Primbon Jawa yang menghubungkan Kamis Legi dengan kemampuan memegang tanggung jawab dan mengelola pekerjaan secara baik. Dari sisi keuangan, weton ini diramalkan mempunyai peluang menikmati kondisi ekonomi yang semakin stabil. Kemajuan tersebut dipercaya dapat terbentuk melalui keputusan yang matang dan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. 5. Sabtu Legi Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Sabtu Legi sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Pemilik weton ini digambarkan memiliki semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan melihat peluang dan mengatur keuangan dengan cukup baik. Jika dibarengi ketekunan, kemampuan tersebut dianggap dapat membantu membangun kehidupan yang lebih mapan. Sabtu Legi bahkan diramalkan berpotensi memasuki masa ketika hasil perjuangan sebelumnya mulai terlihat. Berbagai usaha yang telah dirintis dipercaya bisa memberikan keuntungan dan membuka kesempatan menuju kesejahteraan. 6. Minggu Kliwon Minggu Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki gambaran peruntungan cukup baik menurut Primbon Jawa. Pemiliknya sering digambarkan mempunyai daya tarik pribadi, kemampuan bersosialisasi, serta semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang. Keberuntungan Minggu Kliwon tidak hanya dikaitkan dengan persoalan materi. Weton ini juga dipercaya mempunyai potensi membangun hubungan sosial yang baik, menjaga keharmonisan asmara, dan menikmati kehidupan yang lebih tenteram. Dalam sejumlah ramalan, Minggu Kliwon bahkan disebut memiliki karakter yang cocok untuk memegang tanggung jawab besar atau memimpin sebuah usaha. Karena itu, weton ini kerap diasosiasikan dengan peluang mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Pada akhirnya, keenam weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi perhitungan Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Ramalan mengenai rezeki dan perubahan nasib tidak dapat dijadikan kepastian tentang masa depan seseorang. Terlepas dari weton kelahiran, kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, keberanian mengambil peluang, serta ketekunan tetap menjadi hal penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik.