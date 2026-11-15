Ramalan Shio Besok Senin 16 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Senin, 16 November 2026, sudah tersedia bagi enam shio terpilih berikut ini.

Hari itu dipengaruhi unsur Kayu Yang dan suasana hari Kuda yang kurang bersahabat bagi sebagian orang.

Karena itu, sebagian shio dianjurkan menahan ambisi dan memilih suasana tenang saat memulai pekan yang baru.

Ada pula shio yang perlu menjaga kesehatan, relasi dengan pasangan, serta kehati-hatian soal uang dan tawaran.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (15/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Senin 16 November 2026.

1. Kuda

Jangan memancing nasib karena harapan masa depan hari itu terlalu semu untuk benar-benar dijadikan pegangan sukses.

Redam ambisi, jalani awal pekan dengan tenang, sebab urusan penting masih bisa menunggu sampai waktunya tiba.

Energi Kayu Yang membawa kebaikan dan welas asih, jadi pusatkan tenaga untuk mempererat hubungan keluarga Anda.

Hari lunar ketujuh rawan sakit kepala dan mata bermasalah akibat kekurangan Kayu, kurangi komputer, senam mata.

Jangan putus asa bila impian gagal, pahami diri dulu, karena lampu yang tinggi menyinari tempat jauh.

2. Kambing

Redam ambisi dan jalani awal pekan dengan tenang karena harapan hari itu terlalu semu untuk diandalkan.

Asmara menjanjikan suasana romantis, dan Kayu Yang membantu Anda menegaskan bahwa pilihan hati sudah benar adanya.

Ungkapkan simpati secara terbuka tanpa ragu dan ciptakan suasana penuh cinta serta kedekatan bersama pasangan Anda.

Bila rentan alergi kulit, gunakan masker minyak esensial karena di jam Kelinci langkah sederhana pun ampuh.

Waspadai informasi yang masuk, jangan bingung dan jangan buru-buru percaya, sebab fakta lebih meyakinkan daripada ucapan.

3. Monyet

Hari Kuda identik dengan sikap sembrono dalam bisnis, jadi pemasukan dan kontrak untung belum bisa diharapkan.

Lepaskan saja situasinya karena sukses pasti diraih, hanya saja datangnya agak terlambat dari perkiraan Anda sendiri.

Kedamaian keluarga sulit dicapai karena Kayu Yang kurang luwes, jadi bersiaplah berkompromi agar tak bertengkar besar.

Hari lunar ketujuh rawan sakit kepala dan mata bermasalah akibat kekurangan Kayu, kurangi komputer, senam mata.

Jangan percaya tawaran menggiurkan berlaba besar karena impian cepat kaya bisa merugikan, jadi jangan kejar laba.

4. Ayam

Redam ambisi dan nikmati ketenangan karena harapan hari Kuda terlalu semu dan urusan penting bisa menunggu.

Kehidupan pribadi akan kaya, dan Kayu Yang memberi kesempatan untuk menjelaskan perasaan Anda kepada orang tersayang.

Bertindaklah percaya diri, lupakan rasa malu, dan jangan beri pasangan kesempatan untuk menjauh dari hidup Anda.

Bila gejala mengkhawatirkan muncul, tinjau pola makan dan fokus pada sayuran hijau serta makanan yang berserat.

Hindari situasi ambigu dan periksa rayuan manis, sebab di bibir ada madu sementara hati berisi es.

5. Anjing

Jangan memancing nasib karena harapan terlalu semu, jadi redam ambisi dan biarkan urusan penting menunggu dulu.

Hubungan asmara mungkin kurang tegang, dan Kayu Yang membantu Anda tetap tenang serta menghindari salah paham.

Tinggalkan sikap agresif dan hinaan kepada pasangan, maka Anda akan melihat kemajuan dalam hubungan cinta itu.

Jangan putus asa soal kulit karena jam Kuda memberi tekad, rutinlah memakai masker dan kompres alami.

Dengarkan diri sendiri, mungkin target Anda sepele dan menguras tenaga, jadi jangan terjun ke urusan sia-sia.

6. Babi

Hari Kuda bisa membawa kemunduran dan kekecewaan pahit, jadi tunda semua urusan penting pada awal pekan.

Lupakan masalah, beristirahatlah sejenak, kumpulkan pengalaman dan tenaga, karena kesuksesan Anda tidak akan lama lagi datang.

Dalam urusan pribadi, harapan berlebihan muncul, jadi andalkan sikap praktis dan jangan paksakan versi bahagia Anda.

Hari lunar ketujuh baik untuk membersihkan tubuh dengan sayur dan herba karena Kayu terkait dengan hati.