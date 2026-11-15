Ramalan Shio Besok Senin 16 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan Shio besok sebelum memulai pekan baru.

Hari Senin, 16 November 2026, jatuh pada hari Kuda yang membawa suasana berbeda bagi tiap shio.

Ada yang perlu menahan diri soal pekerjaan, ada pula yang harus lebih jujur dalam hubungan. Kondisi tubuh dan keuangan juga ikut disorot dalam ramalan kali ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (14/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Senin 16 November 2026.

1. Tikus

Hari Kuda biasanya membuat urusan bisnis kurang serius, sehingga pemasukan dan kontrak menguntungkan belum layak diharapkan.

Lepaskan saja situasi yang membebani, sebab keberhasilan pasti datang meski sedikit lebih lambat dari perkiraan Anda.

Asmara tidak membaik sendiri, unsur Kayu Yang menambah ambisi, jadi redam harga diri serta pahami pasangan.

Jam Kuda terasa impulsif dan otot melemah, jadi pilih olahraga intensitas sedang agar tubuh tidak kelelahan.

Jangan lupakan minat dan hobi Anda sendiri, sebab emas punya harga namun pengetahuan jauh lebih berharga.

2. Kerbau

Hari Kuda dapat membawa kekecewaan pahit, jadi tunda dulu urusan penting, lupakan masalah, dan beristirahatlah sejenak.

Kumpulkan pengalaman dan tenaga karena keberhasilan tidak akan lama lagi, sementara kehidupan pribadi Anda penuh gairah.

Unsur Kayu Yang mendorong keterbukaan, maka jujurlah kepada pasangan dan jangan simpan rahasia agar terhindar gejolak.

Kesehatan aman dan jam Ayam penuh semangat, serta makanan kaya kalsium dan magnesium memulihkan tenaga cepat.

Akui kesalahan agar maju, sebab orang yang menemukan hal baru dari masa lalu layak menjadi guru.

3. Macan

Bisnis terasa diremehkan pada hari Kuda, pemasukan dan kontrak belum menguntungkan, tetapi sukses datang agak terlambat.

Energi Kayu Yang menguatkan keinginan menunjukkan diri, dan romansa menggebu menuntut Anda mengorbankan sebagian kebebasan pribadi.

Bersikaplah tegas, atur prioritas dengan benar, rawat penampilan, dan ingat bahwa kecantikan adalah kunci kesehatan Anda.

Jam Monyet kacau dan impulsif memicu masalah kosmetik, atasi ruam dengan masker lumpur dan balutan lumpur.

Nilailah kekuatan dengan jernih, tetap di jalur, dan ingat kuda bagus tak bisa memakai dua pelana.

4. Kelinci

Hari Kuda dapat membawa kegagalan dan kekecewaan, jadi tunda urusan penting, lupakan kecemasan, dan beristirahatlah dulu.

Kumpulkan pengalaman dan kekuatan karena sukses tidak akan lama lagi, tetapi kehidupan pribadi butuh perhatian ekstra.

Unsur Kayu Yang membantu Anda menentukan sikap, dan bila perasaan belum yakin, cukup jalin pertemanan biasa.

Habiskan malam dalam suasana santai sebab jam Tikus memacu pikiran namun kelelahan pikiran bisa merusak kesehatan.

Jauhi pekerjaan dokumen sebelum tidur, cari tambahan penghasilan, dan ingat, siapa menabur banyak akan menuai banyak.

5. Naga

Jangan menantang nasib karena hari Kuda memberi harapan semu, redam ambisi dan nikmati hari dengan tenang.

Kehidupan pribadi sedang diwarnai kesulitan, tetapi unsur Kayu Yang menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Anda.

Turuti kemauan pasangan Anda, bersikaplah sedikit lebih lembut, dan jaga hubungan agar tetap terpelihara dengan baik.

Jaga postur dan rutin pemanasan karena jam Kambing penuh energi positif yang membuat ingin tampil menarik.

Jadilah diri sendiri dan analisis keadaan jika cemas, karena kaki telanjang tak punya apa untuk ditakuti.

6. Ular

Saat ini bukan waktu menguji peruntungan sebab harapan hari Kuda terlalu semu, tenangkan ambisi dan bersantailah.

Bersabarlah jika mencari cinta ideal karena unsur Kayu Yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan kemampuan berkembang.

Mungkin Anda sulit menemukan pasangan yang setara, dan hubungan kencan sambil lalu tidak akan berlanjut lagi.

Kelelahan memicu gangguan ringan dan jam Babi bisa memancing agresi, jadi latih pernapasan untuk meredakan gugup.