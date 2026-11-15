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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 15 November 2026 | 14.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 15 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio harus fokus untuk menjauhi hal-hal negatif dan perilaku tidak tertib yang mungkin ditunjukkan oleh lingkaran sosial. Jangan biarkan hal itu meredam semangatmu. 

Periksalah keadaan keluarga dan teman-teman, dan luangkan waktu berkualitas bersama mereka untuk mengganti hari-hari yang tidak dapat Scorpio habiskan bersama mereka. Transit ini akan membawa keseimbangan dan harmoni ke dalam hidup Scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 15 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio harus berhati-hati saat mengungkapkan perasaan dan tidak berekspektasi tinggi. Terkait karir, Scorpio harus mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk meraih tujuan.

Sementara itu, waspadai konsekuensi buruk dari menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Scorpio akan bertemu dengan seseorang yang cukup menarik di tempat kerja. Namun, perasaan Scorpio mungkin tidak akan dibalas dengan cara apa pun. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaan dan cobalah untuk tidak berekspektasi tinggi.

Karir Scorpio

Hari ini adalah hari untuk mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Sadarilah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. 

Tetapi jika memanfaatkan kemauan untuk bekerja keras dan menyelesaikan tugas yang ada, maka Scorpio pasti akan melangkah jauh. Jujurlah tentang kemampuanmu dan putuskan untuk memperluas minat ke bidang-bidang baru.

Kesehatan Scorpio

Waspadai konsekuensi negatif dari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer. Beristirahatlah secara teratur, karena kelelahan mata dan ketidaknyamanan pada leher merupakan indikasinya. 

Beristirahatlah secara berkala dan gerakkan pergelangan tangan dan jari, karena masalah gerakan berulang ringan merupakan indikasinya. Pastikan juga untuk tidak terlalu membebani mata.

Keuangan Scorpio

Scorpio akan menghadapi pengeluaran besar dan melebihi anggaran untuk pemeliharaan properti, seperti rumah atau tanah. Namun, jangan ragu untuk membelanjakannya, karena uang yang Scorpio keluarkan sekarang akan kembali dengan cepat.

Editor: Candra Mega Sari
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15 November 2026scorpioramalan zodiakzodiak

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