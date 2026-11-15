Ramalan Zodiak Libra 15 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra menjadi marah dan cenderung menunjukkan kekuatan. Kendalikan kecenderunganmu untuk berdebat. Libra mungkin dihadapkan pada skenario yang tidak menguntungkan, sehingga merasa tidak bahagia dan melankolis.

Tarik napas dalam-dalam dan rilekslah. Libra akan merasa lebih baik dan lebih nyaman dengan diri sendiri saat bersama orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 15 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu mewaspadai seseorang yang sering menggoda dan mungkin mengajakmu berkencan. Terkait karir, Libra harus melakukan semuanya sendiri jika ingin pekerjaan selesai dengan tepat dan sesuai standar.

Sementara itu, istirahatkan mata setelah menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer atau televisi. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.



Cinta Libra

Jika masih lajang, waspadai seseorang yang akhir-akhir ini sering menggoda dan mungkin mengajakmu berkencan. Hal ini bisa berkembang menjadi situasi yang menjengkelkan dan Libra harus berhati-hati terhadap orang tersebut. Tetaplah tenang dan buatlah keputusan dengan bijak.



Karir Libra

Jika ingin pekerjaan selesai dengan tepat, maka Libra harus melakukannya sendiri. Cobalah untuk tidak memikirkannya dengan cara yang sulit dan pastikan hal-hal yang sangat penting berada dalam kendalimu. Jangan berasumsi bahwa orang lain menyelesaikan pekerjaanmu sesuai spesifikasi tanpa memeriksanya sendiri.

Kesehatan Libra

Hari ini, Libra perlu mengistirahatkan mata karena mungkin telah menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer atau televisi akhir-akhir ini. Kelelahan mata diindikasikan, jadi lakukan yang terbaik untuk mengurangi stres pada mata.



Cobalah mengalihkan pandangan dari layar atau mengubah apa yang sedang dikerjakan. Jika mengalami masalah atau infeksi mata, periksakan ke dokter spesialis.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

