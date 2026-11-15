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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 15 November 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 15 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi ramalan zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Jika seseorang terlalu lama melakukan sesuatu hari ini, emosi zodiak Taurus mungkin akan meledak. Kesabaran bukanlah kelebihan Taurus. 

Orang lain perlu melakukan sesuatu dengan kecepatan mereka sendiri. Pada beberapa kasus, penting bagi Taurus untuk memberi mereka ruang untuk melakukannya. Tarik napas dalam-dalam jika perlu dan bersabarlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 15 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus sebaiknya tidak ragu-ragu jika tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu pasangan ideal. Terkait karir, jangan takut tentang performa di tempat kerja karena semuanya akan baik-baik saja.

Sementara itu, saatnya bangun dan berolahraga agar Taurus merasa lebih baik. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus 

Keraguan dalam urusan percintaan, bisa membuat Taurus kehilangan kesempatan untuk bertemu pasangan ideal. Akan lebih baik jika Taurus mengesampingkan rasa malu dan berani mengungkapkan isi hati. Manfaatkan kesempatan ini untuk berbahagia.

Karir Taurus

Jika khawatir tentang performa di tempat kerja, Taurus tidak perlu takut. Semuanya akan baik-baik saja dan Taurus akan menyadari bahwa semua stres yang dirasakan ternyata sia-sia.

Kesehatan Taurus

Akhir-akhir ini, Taurus merasa kurang aktif dan tubuh menanggung akibatnya. Sehingga, muncul rasa nyeri dan sakit yang belum diketahui. Kini saatnya Taurus bangun dan berolahraga agar merasa lebih baik.

Keuangan Taurus

Beramal dan mendonasikan sebagian penghasilan, akan memberi banyak berkah. Sebagaimana hal-hal baik datang kepada Taurus dari suatu tempat, Taurus juga harus meneruskannya. Lagipula, apa yang Taurus berikan adalah apa yang akan diterima pada akhirnya.

Editor: Candra Mega Sari
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15 November 2026taurusramalan zodiakzodiak

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