Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 15 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra menjadi marah dan cenderung menunjukkan kekuatan. Kendalikan kecenderunganmu untuk berdebat. Libra mungkin dihadapkan pada skenario yang tidak menguntungkan, sehingga merasa tidak bahagia dan melankolis.

Tarik napas dalam-dalam dan rilekslah. Libra akan merasa lebih baik dan lebih nyaman dengan diri sendiri saat bersama orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman.



Zodiak Scorpio harus fokus untuk menjauhi hal-hal negatif dan perilaku tidak tertib yang mungkin ditunjukkan oleh lingkaran sosial. Jangan biarkan hal itu meredam semangatmu.

Periksalah keadaan keluarga dan teman-teman, dan luangkan waktu berkualitas bersama mereka untuk mengganti hari-hari yang tidak dapat Scorpio habiskan bersama mereka. Transit ini akan membawa keseimbangan dan harmoni ke dalam hidup Scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Minggu, 15 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu mewaspadai seseorang yang sering menggoda dan mungkin mengajakmu berkencan. Terkait karir, Libra harus melakukan semuanya sendiri jika ingin pekerjaan selesai dengan tepat dan sesuai standar.

Sementara itu, istirahatkan mata setelah menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer atau televisi. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.



Cinta Libra

Jika masih lajang, waspadai seseorang yang akhir-akhir ini sering menggoda dan mungkin mengajakmu berkencan. Hal ini bisa berkembang menjadi situasi yang menjengkelkan dan Libra harus berhati-hati terhadap orang tersebut. Tetaplah tenang dan buatlah keputusan dengan bijak.



Karir Libra

Jika ingin pekerjaan selesai dengan tepat, maka Libra harus melakukannya sendiri. Cobalah untuk tidak memikirkannya dengan cara yang sulit dan pastikan hal-hal yang sangat penting berada dalam kendalimu. Jangan berasumsi bahwa orang lain menyelesaikan pekerjaanmu sesuai spesifikasi tanpa memeriksanya sendiri.

Kesehatan Libra

Hari ini, Libra perlu mengistirahatkan mata karena mungkin telah menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer atau televisi akhir-akhir ini. Kelelahan mata diindikasikan, jadi lakukan yang terbaik untuk mengurangi stres pada mata.



Cobalah mengalihkan pandangan dari layar atau mengubah apa yang sedang dikerjakan. Jika mengalami masalah atau infeksi mata, periksakan ke dokter spesialis.



Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.



Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.



Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio harus berhati-hati saat mengungkapkan perasaan dan tidak berekspektasi tinggi. Terkait karir, Scorpio harus mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk meraih tujuan.



Sementara itu, waspadai konsekuensi buruk dari menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Scorpio akan bertemu dengan seseorang yang cukup menarik di tempat kerja. Namun, perasaan Scorpio mungkin tidak akan dibalas dengan cara apa pun. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaan dan cobalah untuk tidak berekspektasi tinggi.

Karir Scorpio

Hari ini adalah hari untuk mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Sadarilah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan.



Tetapi jika memanfaatkan kemauan untuk bekerja keras dan menyelesaikan tugas yang ada, maka Scorpio pasti akan melangkah jauh. Jujurlah tentang kemampuanmu dan putuskan untuk memperluas minat ke bidang-bidang baru.



Kesehatan Scorpio

Waspadai konsekuensi negatif dari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer. Beristirahatlah secara teratur, karena kelelahan mata dan ketidaknyamanan pada leher merupakan indikasinya.



Beristirahatlah secara berkala dan gerakkan pergelangan tangan dan jari, karena masalah gerakan berulang ringan merupakan indikasinya. Pastikan juga untuk tidak terlalu membebani mata.



Keuangan Scorpio