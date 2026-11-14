Siap-Siap Ketiban Hoki! 10 Weton Ini Diramalkan Menikmati Lonjakan Rezeki pada November

JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian menarik dari tradisi masyarakat Jawa. Hari dan pasaran kelahiran seseorang diyakini memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran keberuntungan yang mungkin menyertainya. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu pedoman untuk membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, jodoh, dan kondisi finansial. Ada keyakinan bahwa setiap orang memiliki masa keberuntungan tersendiri. Ketika kesempatan datang beriringan dengan usaha yang dilakukan, kehidupan seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. November 2026 pun disebut-sebut sebagai periode yang membawa peluang positif bagi sejumlah pemilik weton. Beberapa di antaranya diramalkan berkesempatan menikmati peningkatan rezeki, perkembangan karier, hingga hasil usaha yang selama ini diperjuangkan. Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat sepuluh weton yang dipercaya berpeluang memasuki masa keberuntungan dan panen rezeki besar pada November 2026. Berikut daftar lengkapnya. 1. Senin Pahing Pemilik weton Senin Pahing dikenal mempunyai semangat juang tinggi dan kemampuan berpikir kreatif. Mereka juga cenderung memiliki tekad kuat ketika mengejar sesuatu yang sudah menjadi tujuan. Karakter tersebut membuat mereka cukup pandai membaca kesempatan, terutama dalam urusan pekerjaan dan usaha. Menurut ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi Senin Pahing. Berbagai upaya yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang diperkirakan mulai memperlihatkan hasil. Peluang peningkatan penghasilan hingga perkembangan usaha menjadi gambaran keberuntungan yang menyertai weton ini. 2. Selasa Legi Selasa Legi dipercaya memiliki daya tarik tersendiri dalam kehidupan sosial. Mereka dikenal mudah menjalin hubungan dengan orang lain serta mempunyai semangat untuk terus memperbaiki kehidupannya. Perpaduan antara ketekunan, kemampuan beradaptasi, dan kedekatan spiritual diyakini menjadi kekuatan utama pemilik weton ini. Pada November 2026, Selasa Legi diramalkan mendapatkan kesempatan yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan finansial maupun karier. Kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan dan peningkatan kedudukan menjadi salah satu hal yang dipercaya bisa menghampiri mereka. 3. Selasa Pon Orang yang lahir pada Selasa Pon dikenal memiliki karakter percaya diri, gigih, dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan dalam melihat peluang, terutama ketika menjalankan kegiatan bisnis atau pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Memasuki November 2026, weton Selasa Pon diprediksi memperoleh momentum yang menguntungkan. Peluang usaha baru, kerja sama, maupun perkembangan pekerjaan berpotensi menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan perhitungan matang, mereka diyakini dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. 4. Rabu Pon Rabu Pon merupakan weton yang sering dikaitkan dengan karakter disiplin, penuh tanggung jawab, dan mempunyai pertimbangan matang sebelum bertindak. Pemilik weton ini biasanya tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru. Mereka lebih memilih menjalani proses secara bertahap demi mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi waktu yang baik bagi Rabu Pon untuk menikmati hasil dari perjuangan sebelumnya. Keberuntungan tersebut digambarkan melalui peluang mendapatkan kepercayaan lebih besar, perkembangan karier, maupun hasil usaha yang semakin menjanjikan. 5. Rabu Legi Pemilik weton Rabu Legi dikenal memiliki kepribadian ramah, suka membantu, dan mudah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Sikap dermawan serta kepedulian terhadap orang lain membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak. Dalam urusan pekerjaan, mereka juga dipercaya mempunyai ketekunan yang cukup kuat sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Pada November 2026, Rabu Legi diramalkan memperoleh keberuntungan yang berkaitan dengan rezeki dan hubungan sosial. Bantuan, kesempatan kerja sama, hingga peluang baru dipercaya dapat hadir melalui hubungan baik yang selama ini mereka bangun. 6. Kamis Pahing Kamis Pahing dikenal sebagai weton yang melambangkan kegigihan dan kemauan kuat dalam memperjuangkan tujuan hidup. Mereka dipercaya memiliki prinsip yang kokoh serta tidak gampang menyerah meskipun perjalanan menuju kesuksesan membutuhkan waktu panjang. Sifat pantang mundur tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Berdasarkan ramalan yang berkembang dalam Primbon Jawa, November 2026 berpotensi menjadi periode penuh berkah bagi Kamis Pahing. Usaha yang selama ini dirintis diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan, bahkan membuka kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 7. Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage dikenal mempunyai pembawaan tenang, bijaksana, dan cenderung berhati-hati dalam menentukan langkah. Mereka tidak mudah tergoda mengambil keputusan hanya karena melihat keuntungan sesaat. Sebaliknya, segala sesuatu biasanya dipertimbangkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan Kamis Wage mampu menjaga kestabilan kehidupannya. Pada November 2026, weton ini diramalkan memperoleh keberuntungan melalui kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Rezeki tambahan, peluang pekerjaan, atau perkembangan usaha menjadi beberapa gambaran positif yang dikaitkan dengan perjalanan mereka. 8. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon dipercaya memiliki kreativitas tinggi, optimisme, dan semangat besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka termasuk pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, pengalaman tersebut sering dijadikan bahan pembelajaran untuk mencoba kembali dengan cara berbeda. Dalam kehidupan profesional, kemampuan melihat peluang dan kemauan untuk terus berkembang menjadi keunggulan tersendiri. November 2026 disebut sebagai salah satu periode yang membawa harapan baik bagi Sabtu Kliwon. Pemilik weton ini diramalkan berpeluang mendapatkan hasil menggembirakan dari pekerjaan maupun usaha yang dijalankan secara konsisten. 9. Sabtu Pahing Sabtu Pahing dikenal mempunyai karakter rajin, cerdas, dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Selain memiliki semangat bekerja, mereka juga dipercaya mempunyai kepedulian sosial serta senang berbagi kepada orang lain. Kombinasi ketekunan dan kemurahan hati tersebut membuat weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam kehidupan. Menurut ramalan Primbon Jawa, November 2026 membawa peluang positif bagi Sabtu Pahing, terutama dalam urusan keuangan dan perkembangan pekerjaan. Hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan diperkirakan mulai terlihat, sehingga kehidupan mereka berpotensi menjadi lebih mapan. 10. Minggu Kliwon Minggu Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peluang menikmati keberuntungan finansial pada November 2026. Orang yang lahir pada weton ini dikenal memiliki kesabaran, ketekunan, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung memahami bahwa keberhasilan tidak selalu datang secara cepat sehingga lebih memilih menjalani proses dengan penuh perhitungan. Dalam ramalan Primbon Jawa, November 2026 digambarkan sebagai periode yang membawa kesempatan baik bagi Minggu Kliwon. Peluang memperoleh penghasilan lebih besar, perkembangan pekerjaan, hingga hasil dari usaha yang telah lama dijalankan dipercaya dapat membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Pada akhirnya, keberuntungan yang dikaitkan dengan weton hanyalah bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya Jawa. Rezeki serta kesuksesan dalam kehidupan tetap membutuhkan usaha, perencanaan, doa, dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia.