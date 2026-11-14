15 Tanggal Lahir yang Konon Memiliki Nasib Baik, Karier hingga Rezeki Jadi Sorotan

JawaPos.com – Tanggal lahir sering kali dianggap sebagai sesuatu yang istimewa karena menjadi penanda awal perjalanan kehidupan seseorang. Dalam tradisi masyarakat Jawa, angka kelahiran bahkan kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan nasib, hingga gambaran keberuntungan di masa mendatang.

Melalui kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah tanggal lahir dipercaya mempunyai makna tersendiri. Angka-angka tersebut diyakini menggambarkan potensi seseorang dalam memperoleh rezeki, membangun karier, serta menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Tidak sedikit masyarakat yang tertarik mencari tahu apakah tanggal kelahirannya termasuk dalam kelompok yang dianggap memiliki peruntungan baik.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima kelompok tanggal lahir yang dipercaya membawa energi positif, keberkahan, dan peluang keberhasilan dalam kehidupan.

Berikut penjelasan mengenai tanggal lahir tersebut.

1. Tanggal 1, 3, dan 5 Orang yang terlahir pada tanggal 1, 3, atau 5 dipercaya mempunyai karakter kuat, mandiri, serta keberanian dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Mereka umumnya memiliki kepercayaan diri tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kemampuan melihat peluang dari berbagai sudut pandang juga membuat kelompok ini sering dianggap memiliki jiwa kepemimpinan.

Dalam menghadapi persoalan, mereka cenderung menggunakan pemikiran kreatif untuk menemukan jalan keluar. Meski terkadang terlalu teguh mempertahankan pendapat, mereka sebenarnya memiliki sisi sensitif yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Karakter pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting bagi mereka untuk meraih pencapaian dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

2. Tanggal 2, 4, dan 6 Berbeda dengan kelompok sebelumnya, pemilik tanggal lahir 2, 4, atau 6 dikenal mempunyai pembawaan yang lembut, ramah, dan mudah memahami perasaan orang lain.

Mereka memiliki kepekaan emosional yang cukup tinggi sehingga mampu membaca suasana serta menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya.

Sifat penyayang dan kepedulian terhadap sesama membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut juga dikaitkan dengan kemudahan memperoleh dukungan dan peluang rezeki melalui hubungan sosial yang terjalin dengan baik.

Selain itu, kelompok ini dipercaya mempunyai potensi dalam bidang seni dan kreativitas. Musik, sastra, puisi, hingga berbagai karya artistik menjadi bidang yang dianggap sesuai dengan karakter mereka.

3. Tanggal 7 dan 9 Mereka yang lahir pada tanggal 7 atau 9 dipercaya memiliki semangat tinggi, kecerdasan, serta kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan.

Kepribadiannya yang dinamis membuat mereka tidak mudah terjebak dalam kegagalan. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung mencari cara baru untuk melanjutkan langkah dan mencapai tujuan.

Pemilik tanggal lahir ini juga digambarkan memiliki daya imajinasi yang kuat. Kemampuan tersebut membuat mereka berpotensi berkembang dalam pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, komunikasi, dan keterampilan menyampaikan gagasan.

Dalam urusan hubungan sosial, mereka dikenal cukup mudah menarik perhatian karena mempunyai pesona dan kemampuan berinteraksi yang baik.

Sementara dalam kehidupan asmara, mereka digambarkan sebagai pribadi penyayang yang mampu memberikan perhatian kepada pasangan, meskipun terkadang perasaannya cukup mudah berubah.

4. Tanggal 11, 14, dan 16 Tanggal 11, 14, dan 16 dipercaya menggambarkan sosok yang tekun, bertanggung jawab, serta menyukai kehidupan yang tenang dan teratur.

Mereka umumnya tidak menyukai sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Sebaliknya, setiap pekerjaan cenderung dikerjakan dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka cocok menekuni berbagai bidang, mulai dari konstruksi, seni, hingga usaha kreatif.

Selain memiliki semangat kerja yang baik, kelompok ini juga dikenal mengutamakan keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan mengatur tanggung jawab serta menjaga hubungan dengan orang lain menjadi salah satu kelebihan yang menonjol.

Dalam lingkungan pekerjaan maupun pergaulan, mereka sering dipandang sebagai sosok yang dapat diandalkan. Tidak mengherankan apabila karakter disiplin dan jiwa kepemimpinannya dipercaya mampu mendukung perjalanan menuju keberhasilan.

5. Tanggal 13, 15, dan 17 Pemilik tanggal lahir 13, 15, atau 17 dipercaya memiliki kepribadian yang penuh energi, mudah menyesuaikan diri, dan selalu tertarik mencoba pengalaman baru.

Mereka biasanya tidak takut menghadapi perubahan. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat kelompok ini senang mengeksplorasi berbagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka cenderung mudah membangun pertemanan dan mampu menciptakan suasana menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Dalam bidang pekerjaan, bakat tersebut dipercaya dapat mendukung karier yang berkaitan dengan komunikasi, hiburan, maupun aktivitas yang membutuhkan kreativitas.

Tidak hanya itu, mereka juga digambarkan mempunyai optimisme dan semangat untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi berbagai tantangan.