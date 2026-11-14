Selalu Bikin Nyaman, Ini 5 Shio yang Paling Disayang karena Kepribadiannya

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah diterima dalam lingkungan sosial. Ada pribadi yang dikenal karena keramahannya, ada pula yang selalu berhasil menciptakan suasana menyenangkan sehingga kehadirannya kerap dirindukan.

Orang-orang dengan kepribadian hangat biasanya mampu membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Sikap peduli, ketulusan, serta kemampuan memahami perasaan orang lain menjadi beberapa hal yang membuat mereka mudah menjalin hubungan baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter positif tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa lambang shio. Mereka dipercaya memiliki pembawaan yang menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dikenal memiliki pesona sosial kuat sehingga sering disukai dan disayangi banyak orang. Berikut ulasannya.

1. Shio Babi: Berhati Lembut dan Senang Membantu Shio Babi dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka sering digambarkan berhati tulus, penyayang, dan tidak segan memberikan bantuan ketika ada orang lain yang membutuhkan.

Bagi pemilik shio ini, membantu sesama bukan sekadar cara mendapatkan pengakuan, melainkan bentuk kepedulian yang muncul secara alami. Mereka juga cenderung menghargai hubungan pertemanan dan berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

Sikap jujur serta ketulusannya membuat Shio Babi mudah mendapatkan tempat di hati banyak orang. Tidak mengherankan apabila mereka sering menjadi sosok yang dicari ketika keluarga atau teman membutuhkan dukungan.

Meski terkadang kebaikan mereka berisiko dimanfaatkan orang lain, Shio Babi tetap dikenal memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Sifat penuh kasih tersebut membuat kehadirannya sering memberikan rasa nyaman bagi lingkungan sekitar.

2. Shio Monyet: Humoris dan Pandai Mencairkan Suasana Salah satu daya tarik utama Shio Monyet adalah kemampuannya menciptakan suasana yang menyenangkan. Mereka dikenal cerdas, memiliki selera humor, dan sering menghadirkan ide-ide menarik dalam berbagai kesempatan.

Ketika berada di tengah pertemanan, pemilik shio ini biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun keakraban. Kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri membuat mereka mudah diterima oleh orang-orang dengan karakter berbeda.

Shio Monyet juga sering menjadi sumber hiburan ketika suasana mulai terasa membosankan. Candaan dan sikap spontan mereka mampu membuat orang lain lebih rileks.

Tidak hanya pandai berbicara, mereka juga memiliki rasa ingin tahu tinggi sehingga menyenangkan untuk diajak bertukar pikiran. Kombinasi kecerdasan dan keceriaan inilah yang membuat Shio Monyet kerap memiliki lingkungan pertemanan luas.

3. Shio Kelinci: Ramah, Peka, dan Penuh Perhatian Shio Kelinci identik dengan kepribadian yang lembut dan pembawaan menenangkan. Mereka cenderung memperhatikan perasaan orang lain serta berusaha menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik.

Kemampuan memahami situasi membuat pemilik shio ini mudah membangun hubungan yang harmonis. Mereka juga dikenal cukup fleksibel ketika berada di lingkungan baru sehingga tidak sulit menjalin pertemanan.

Dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan, Shio Kelinci sering digambarkan sebagai sosok yang bisa diandalkan. Mereka bersedia mendengarkan cerita orang lain dan memberikan bantuan ketika diperlukan.

Sifat empati tersebut membuat orang-orang di sekitarnya merasa dihargai. Bahkan, kehadiran mereka sering memberikan suasana hangat yang sulit digantikan.

Tak heran jika Shio Kelinci kerap dirindukan dalam berbagai pertemuan. Bagi banyak orang, berada di dekat sosok yang tenang dan penuh perhatian seperti mereka dapat menghadirkan kenyamanan tersendiri.

4. Shio Kuda: Mandiri, Tangguh, tetapi Tetap Hangat Shio Kuda dikenal memiliki energi besar, semangat tinggi, dan karakter mandiri. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan serta berusaha mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan.

Namun, di balik kepribadiannya yang kuat, pemilik shio ini juga memiliki sisi hangat yang membuatnya menyenangkan sebagai teman maupun sahabat.

Shio Kuda sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu memberikan dukungan tanpa harus selalu menggunakan banyak kata. Mereka memahami bahwa terkadang seseorang hanya membutuhkan teman untuk mendengarkan cerita dan menemani melewati masa sulit.

Sikap tersebut membuat mereka dianggap sebagai sosok yang dapat dipercaya. Mereka tidak hanya hadir ketika suasana sedang menyenangkan, tetapi juga berusaha memberikan dukungan saat orang terdekat menghadapi masalah.

Perpaduan antara kemandirian, ketegasan, dan kepedulian menjadikan Shio Kuda memiliki daya tarik tersendiri dalam hubungan sosial.

5. Shio Naga: Berwibawa dan Memiliki Jiwa Pelindung Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Karena itu, pemilik Shio Naga kerap digambarkan mempunyai karisma kuat serta pembawaan yang membuat orang lain menghormatinya.

Meski terlihat tegas dan percaya diri, mereka dipercaya memiliki sisi emosional yang hangat. Shio Naga tidak selalu menunjukkan perhatian melalui kata-kata manis, tetapi lebih sering memperlihatkannya lewat tindakan nyata.

Ketika orang terdekat mengalami kesulitan, mereka cenderung berusaha memberikan perlindungan dan dukungan. Sikap bertanggung jawab tersebut membuat banyak orang merasa aman ketika berada di dekatnya.

Dalam lingkungan pertemanan maupun komunitas, Shio Naga juga sering dikaitkan dengan kemampuan mengarahkan dan menjaga keharmonisan kelompok.