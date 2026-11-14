Ramalan Shio Besok Minggu 15 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Minggu, 15 November 2026, hadir sebagai panduan singkat menjalani hari dengan tenang.

Akhir pekan memang waktunya santai, tetapi beberapa urusan penting tetap perlu mendapat perhatian khusus dari kita.

Horoskop Tionghoa membaca energi hari itu lewat unsur air yin yang cenderung berubah-ubah dan sulit ditebak.

Dari urusan cinta, keluarga, kesehatan, hingga karier, setiap shio mendapat pesan yang berbeda dan cukup menarik.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (14/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Minggu 15 November 2026.

1. Tikus

Fokus pada hal penting dan susun daftar urusan mendesak, sebab hari itu cocok untuk mengambil keputusan.

Energi yang berubah-ubah dapat memperkuat rasa cemas dan takut, bahkan memicu krisis dalam hubungan pribadi Anda.

Jangan menutupi masalah, dan jika kehidupan keluarga belum ideal, mulailah mengubahnya serta jagalah emosi agar stabil.

Segelas teh hangat sebelum tidur membantu menenangkan saraf, dan perhatikan juga perkembangan kepribadian anak sejak dini.

Mulailah dari langkah kecil karena perjalanan seribu langkah selalu diawali oleh satu langkah pertama yang mantap.

2. Kerbau

Hari itu menjanjikan keteraturan dan kesejahteraan, jadi nikmati ketenangan sambil tetap menyelesaikan urusan sehari-hari dengan seimbang.

Jangan terlalu memikirkan kegagalan orang lain karena rasa iba yang berlebihan bisa membuat Anda bertindak gegabah.

Pengaruh energi membuat Anda rela berkorban demi kebahagiaan orang lain, padahal kehidupan pribadi perlu perhatian lebih.

Kurangi intensitas olahraga, sebab tubuh tidak cocok dipaksa bekerja keras, dan yoga yin sangat hemat tenaga.

Ingin tampil menarik, cobalah mengubah citra diri dan abaikan kritik karena Anda berhak tampil lebih cerah.

3. Macan

Utamakan hal yang paling penting dan catat urusan mendesak karena hari itu baik untuk berpikir matang.

Kehidupan asmara berpeluang membaik dan perkembangan peristiwa tampak menguntungkan, bahkan Anda bisa mendapat penggemar yang setia.

Cinta Anda pun mungkin berbalas, jadi manfaatkan waktu itu untuk merawat dan memulihkan rambut yang rusak.

Masker berbahan minyak alami efektif mengatasi rambut rapuh dan kering, sekaligus meningkatkan rasa cinta pada keindahan.

Dalam pekerjaan, rendah hatilah karena merasa ahli bisa memicu kesalahan, ibarat penjual kipas yang mengipasi diri.

4. Kelinci

Hari itu membawa keteraturan, jadi nikmati waktu santai tetapi tetap selesaikan persoalan sehari-hari dengan porsi seimbang.

Jika Anda meragukan pasangan, sembunyikan dulu keraguan itu, sebab energi hari itu membantu Anda menghadapi guncangan.

Arahkan seluruh upaya untuk menjaga pernikahan dan bersiaplah berkorban demi cinta yang selama ini Anda jaga.

Hindari kelelahan dan perubahan suasana hati, lalu minum teh hangat sebelum tidur agar saraf lebih tenang.

Kembangkan bakat tanpa memandang usia, karena yang patut ditakuti bukan jauhnya perjalanan, melainkan hati yang menua.

5. Naga

Jangan mudah tergoda dan hindari tindakan spontan, karena hari itu lebih cocok untuk berhemat daripada boros.

Anda boleh membeli hal kecil yang menyenangkan, tetapi waspadai pengeluaran sembrono yang bisa menguras isi dompet.

Kehidupan pribadi berpotensi menghadapi kesulitan karena energinya impulsif, sehingga redakan emosi dan jangan menuruti hawa nafsu.

Pakai masker lumpur untuk merawat kulit, sebab gangguan unsur air sering muncul berupa gatal dan ruam.

Bila hasilnya mengecewakan, jangan menyalahkan orang lain, sebab pemimpin kuat tak punya prajurit lemah, perbaiki diri.

6. Ular

Pusatkan perhatian pada urusan terpenting, lalu susun daftar prioritas sebab hari itu mendukung keputusan yang matang.

Saatnya merombak citra diri, dan Anda dapat mencoba gaya rambut baru atau memperbarui isi lemari pakaian.

Eksperimen penampilan membantu Anda mengenali selera, jadi tidak perlu takut untuk tampil berbeda dari yang biasa.

Tubuh yang prima memungkinkan Anda berlatih bebas, dan peregangan otot punggung baik untuk menambah daya tahan.