Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Rais Raya
Minggu, 15 November 2026 | 06.08 WIB

3 Weton yang Rezekinya Menggunung di Pengujung 2026, Awal Tahun Bakal Jadi Orang Kaya Baru

Weton yang diramalkan rezekinya menggunung di pengujung 2026 saat awal tahun bisa menjadi orang kaya baru. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan rezekinya menggunung di pengujung 2026 saat awal tahun bisa menjadi orang kaya baru. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, rezeki dadakan akan datang jelang momen pergantian tahun.

Segelintir orang yang hidupnya tengah dinaungi keberuntungan berkesempatan menikmati berkah yang datang dari semesta ini.

Hal-hal indah dalam hidup bisa diperoleh malahan jadi bagian dari perjalanan yang akan ditempuh ke depannya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya menggunung di pengujung 2026 saat awal tahun bisa menjadi orang kaya baru.

1. Weton Sabtu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon umumnya merupakan pribadi yang berpendirian kuat.

Menurut perhitungan, rezeki mereka di akhir tahun 2026 akan terbuka lebar hingga semua jalan mengalirkan pundi-pundi rupiah.

Limpahan rezeki yang diterima ini pun bisa membuat hidup yang dijalani mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Adapun rezeki yang datang dikatakan tidak terlepas dari segala urusan yang selalu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

2. Weton Minggu Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage biasanya merupakan orang yang berhati-hati.

Menurut perhitungan, awal tahun 2026 nanti mereka sangat mungkin menjalani hidup baru seolah membuka lembaran yang berbeda.

Sejak bulan November 2026 ini rezeki mereka dimungkinkan mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu.

Maka tidak heran kalau hidup yang dijalani pun bisa kian mapan berkat kebutuhan yang bisa terpenuhi berkat kecukupan finansial.

3. Weton Kamis Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon umumnya merupakan orang yang penuh dengan pertimbangan. 

Menurut perhitungan, di pengujung tahun 2026 ini mereka dimungkinkan mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah.

Rezeki materi diprediksi datang paling banyak melalui keuntungan bisnis dan jalan baru yang bisa dimaksimalkan.

Selain karena hoki, kepandaian dalam melihat berbagai keadaan juga jadi alasan mengapa keberhasilan itu bisa didapatkan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google

Tags

kaya rayawetonrezeki

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Disebut Punya Hoki Besar, 8 Weton Ini Konon Berpotensi Hidup Kaya Raya - Image
Zodiak

Disebut Punya Hoki Besar, 8 Weton Ini Konon Berpotensi Hidup Kaya Raya

Rabu, 11 November 2026 | 20.33 WIB

Dari Hidup Susah Menuju Kaya Raya, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Garis Rezeki Istimewa - Image
Zodiak

Dari Hidup Susah Menuju Kaya Raya, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Garis Rezeki Istimewa

Rabu, 11 November 2026 | 05.21 WIB

Bakal Kaya Raya! 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan dan Rezeki Melimpah - Image
Zodiak

Bakal Kaya Raya! 5 Shio Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberuntungan dan Rezeki Melimpah

Selasa, 10 November 2026 | 22.51 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore