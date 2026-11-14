3 Weton yang Rezekinya Menggunung di Pengujung 2026, Awal Tahun Bakal Jadi Orang Kaya Baru

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, rezeki dadakan akan datang jelang momen pergantian tahun.

Segelintir orang yang hidupnya tengah dinaungi keberuntungan berkesempatan menikmati berkah yang datang dari semesta ini.

Hal-hal indah dalam hidup bisa diperoleh malahan jadi bagian dari perjalanan yang akan ditempuh ke depannya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya menggunung di pengujung 2026 saat awal tahun bisa menjadi orang kaya baru.

1. Weton Sabtu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon umumnya merupakan pribadi yang berpendirian kuat.

Menurut perhitungan, rezeki mereka di akhir tahun 2026 akan terbuka lebar hingga semua jalan mengalirkan pundi-pundi rupiah.

Limpahan rezeki yang diterima ini pun bisa membuat hidup yang dijalani mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Adapun rezeki yang datang dikatakan tidak terlepas dari segala urusan yang selalu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

2. Weton Minggu Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage biasanya merupakan orang yang berhati-hati.

Menurut perhitungan, awal tahun 2026 nanti mereka sangat mungkin menjalani hidup baru seolah membuka lembaran yang berbeda.

Sejak bulan November 2026 ini rezeki mereka dimungkinkan mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu.

Maka tidak heran kalau hidup yang dijalani pun bisa kian mapan berkat kebutuhan yang bisa terpenuhi berkat kecukupan finansial.

3. Weton Kamis Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon umumnya merupakan orang yang penuh dengan pertimbangan.

Menurut perhitungan, di pengujung tahun 2026 ini mereka dimungkinkan mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah.

Rezeki materi diprediksi datang paling banyak melalui keuntungan bisnis dan jalan baru yang bisa dimaksimalkan.