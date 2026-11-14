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Penulis: Muhammad Rais Raya
Minggu, 15 November 2026 | 06.03 WIB

3 Zodiak yang Bisa Bangkit Lewat Kerjaan Barunya, Mulai November 2026 Hidup Jadi Lebih Mapan

Zodiak yang diramalkan bisa bangkit lewat kerjaan barunya saat mulai November 2026 hidup jadi lebih mapan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa bangkit lewat kerjaan barunya saat mulai November 2026 hidup jadi lebih mapan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Berada dalam keadaan sulit tentu tidak mengenakkan hingga akhirnya  timbul keinginan untuk menjalani sesuatu yang berbeda.

Keinginan tersebut sangat lumrah dan bisa diwujudkan melalui serangkaian jalan, salah satunya berusaha mendapatkan sumber penghidupan baru.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir pihak yang bisa mengubah nasib melalui pekerjaan barunya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa bangkit lewat kerjaan barunya saat mulai November 2026 hidup jadi lebih mapan.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak aquarius diramalkan bisa mendapatkan banyak rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang sehingga sejak bulan  November ini mereka jadi punya sumber rezeki baru.

Pundi-pundi rupiah kini bisa hadir melalui pekerjaan di tempat lain yang jauh lebih menghargai usaha pekerjanya.

Perlahan-lahan, hidup yang dijalani pun bisa berjalan ke arah yang lebih baik meninggalkan banyak hal buruk di belakangnya.

2. Zodiak Scorpio

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak scorpio diramalkan akan bisa menjalani hidup yang lebih mapan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, akhir tahun 2026 bisa jadi momentum dari bangkitnya mereka dari jurang keterpurukan.

Titik balik yang didapatkan diyakini dimulai dari munculnya tawaran untuk bekerja di tempat yang baru.

Setelahnya jalan rezeki pun terbuka lebar sebab sering kali limpahan pundi-pundi rupiah datang dengan cara yang tidak terduga.

3. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak sagitarius dikatakan punya rezeki yang baik di akhir tahun 2026 ini.

Rezeki diyakini hadir dalam bentuk kenaikan karier yang dipunya, yang mana jabatan tinggi bisa diraih di tempat yang baru.

Melalui jalan baru yang ditempuh ini, mereka bisa jauh lebih mudah mendapatkan serangkaian penghidupan.

Maka tidak heran dengan seiring berjalannya waktu, hidup yang dijalani pun kian jauh meninggalkan segala macam persoalan ekonomi.

Editor: Hanny Suwindari
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