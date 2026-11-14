Ramalan Shio Besok Minggu 15 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Banyak orang penasaran bagaimana peruntungan mereka menjelang akhir pekan, termasuk soal cinta, uang, kesehatan, dan karier.

Ramalan Shio untuk Minggu, 15 November 2026 bisa menjadi panduan ringan sebelum kamu memulai aktivitas harian.

Hari besok dipandang sebagai waktu yang tertib dan membawa kebaikan bagi banyak bidang kehidupan kita semua.

Enam shio berikut punya pesan khusus tentang hubungan, kesehatan, keuangan, dan pekerjaan yang perlu kamu perhatikan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (14/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Minggu 15 November 2026.

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1. Kuda

Hari itu dipercaya membawa ketertiban dan kesejahteraan, jadi nikmati ketenangan tanpa melupakan urusan harian yang menunggu.

Carilah keseimbangan antara istirahat dan kerja fisik, lalu perbanyak komunikasi dengan orang demi memperbaiki kehidupan pribadimu.

Perhatian lawan jenis meningkat berkat unsur air yin, jadi bersikaplah natural dan tulus agar saling membalas.

Jam ayam memicu hasrat tampil indah, jadi rawat rambut rapuh dan kering dengan masker minyak alami.

Waspadai kecurangan dan serangan pesaing karena ucapan sembarangan bisa merugikan, sebab air yang tumpah sulit dikumpulkan.

2. Kambing

Jangan mudah tergoda dan hindari tindakan spontan, serta waspadai pengeluaran sembrono karena ini hari untuk berhemat.

Saat bingung, mintalah saran orang tua, sebab hubungan keluarga akan menjadi semakin kuat dan penuh kehangatan.

Pengaruh unsur air yin bisa membuatmu terjebak khayalan, jangan keras kepala dan dengarkan pengalaman generasi tua.

Jangan abaikan pencegahan saat kesehatan menurun, dan lakukan pose singa untuk menguatkan tenggorokan serta saluran napas.

Jam kuda mendukung perubahan besar, jadi minta dukungan teman dan kerabat karena pandangan orang luar berguna.

3. Monyet

Jangan terbawa godaan dan hindari langkah spontan, lalu bersikaplah hemat karena pengeluaran sembrono kurang tepat dilakukan.

Tetaplah percaya pada kekuatanmu, sebab energi lembut unsur air yin akan membuatmu tampak misterius dan menarik.

Perhatikan penampilan dengan gaya rambut baru dan pakaian memukau, agar kamu terlihat lebih baik dari kenyataan.

Hindari lelah dan emosi naik turun, minum teh penenang sebelum tidur agar jam babi tak mengganggu.

Belajarlah bekerja dalam tim dan jaga etika, jangan menilai rekan kerja dengan keras demi kesuksesan kariermu.

4. Ayam

Jangan terpancing godaan dan hindari tindakan spontan, tahan diri dari pengeluaran boros karena ini hari menabung.

Dalam kondisi apa pun, jangan kehilangan harapan menemukan cinta sejati karena pertemuan romantis mungkin saja terjadi.

Unsur air yin memberimu kelembutan dan kehati-hatian, tetapi gerak-gerikmu bisa dianggap teman baru sebagai ajakan bertindak.

Hari lunar keenam cocok merawat kulit, sebab unsur air yang tidak seimbang memicu gatal dan ruam.

Pakai masker lumpur, dan bila kecewa dengan pekerjaan, tingkatkan keahlian karena belajar tak mengenal batas usia.

5. Anjing

Fokuslah pada hal yang benar-benar penting, dan padukan pekerjaan dengan kesenangan agar hari libur tetap menyenangkan.

Waktu ini baik untuk mengambil keputusan matang, jadi susunlah daftar urusan mendesak demi masa depanmu kelak.

Unsur air yin membantumu menerima kekurangan pasangan, jadi jangan terburu-buru berpisah dan tunjukkan kepekaan serta perhatian.

Hubungan diperkirakan naik level, dan perbanyak berjalan kaki di udara segar sambil berlatih qigong untuk imunitas.

Jam babi cocok untuk kerja santai, dan pengembangan diri membawamu menjadi profesional berkat pengalaman serta ilmu.

6. Babi

Fokuslah pada hal yang benar-benar penting, dan padukan pekerjaan dengan kesenangan agar waktu istirahat tetap bermakna.

Waktu itu baik untuk mengambil keputusan matang, jadi tulislah daftar urusan mendesak demi masa depanmu kelak.

Hubungan keluarga akan naik level baru, dan unsur air yin begitu lembut hingga perasaan sulit dilawan.

Jangan batasi gejolak batinmu, ambil langkah pertama, dan beri semangat baru bagi hubungan dengan orang tersayang.