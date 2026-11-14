3 Shio yang Cuan Terus Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Masa Sulit Gak Bikin Buntung

JawaPos.com - Menjalani masa sulit tentu jadi beban atau rintangan sendiri sebab hidup yang dijalani pun kian terasa berat.

Meski begitu, keberuntungan bisa jadi penyelamat yang memberikan secercah harapan akan hal-hal indah yang selama ini diharapkan.

Beberapa orang yang hoki sangat mungkin melewati masa sulit ini dengan penuh kegembiraan lantaran banyak rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa cuan terus banyak di akhir tahun 2026 hingga masa sulit tidak membuat mereka buntung.

1. Shio Naga

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio naga umumnya memiliki jiwa yang besar.

Astrolog meramalkan, serangkaian hal sulit yang dirasakan di akhir tahun 2026 tidak akan memberikan dampak terlalu besar.

Karena sikap yang dimiliki, mereka diyakini bisa mengubah keadaan menjadi situasi yang menguntungkan.

Maka tidak heran kalau bisnis yang dipunya tetap bisa berjalan lancar dan terus menorehkan keuntungan.

2. Shio Ayam

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ayam umumnya merupakan orang yang bijaksana.

Sekalipun sepanjang tahun 2026 menjalani banyak keadaan sulit, mereka tetap bisa berjalan ke depan tidak terganggu atau malah sampai terkena penyakit hati.

Pola pikir mereka membuat masa sulit yang sering kali membuat banyak orang buntung malah jadi keadaan yang menguntungkan.

Usaha yang dipunya pun bisa mengalami perkembangan drastis di saat banyak kompetitor yang jauh bertumbangan.

3. Shio Anjing

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio anjing biasanya orang yang penuh perasaan.

Astrolog meyakini, akhir tahun 2026 yang begitu sulit justru malah jadi pelecut yang bisa membuat mereka terus maju.

Keberuntungan diyakini akan mendampingi sehingga rezeki selalu bisa diperoleh tidak peduli keadaan atau situasi yang berlangsung.