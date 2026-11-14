3 Shio yang Mimpinya Terkabul di Akhir Tahun 2026, Sejak November Keberuntungan Selalu Hadir

JawaPos.com - Bermimpi akan satu hal tentu pernah dilakukan oleh hampir semua orang yang menjalani.

Meski begitu, tidak banyak yang sampai bisa meraih atau mewujudkannya hingga menjadi kenyataan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang mungkin bisa meraih apa yang didamba berkat adanya hoki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan mimpinya terkabul di akhir tahun 2026 saat sejak November keberuntungan selalu hadir.

1. Shio Kuda

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio kuda diramalkan akan punya keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hoki yang datang memungkinkan mereka untuk meraih apa yang selama ini diimpikan.

Keinginan untung mengubah nasib atau meningkatkan derajat orang bisa didapatkan dalam waktu dekat ini.

Selain karena hoki rezeki yang mereka tersebut tidak terlepas dari kemauan dan usaha keras yang mereka lakukan selama ini.

2. Shio Kelinci

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio kelinci diramalkan akan bisa mewujudkan salah satu mimpinya.

Astrolog meyakini, mulai November 2026 ini keberuntungan akan hadir mengiringi setiap langkah mereka.

Berbagai usaha yang dilakukan pun bisa berjalan lancar tanpa sekalipun melalui kendala yang berarti.

Adapun keberhasilan yang diraih diyakini tidak terlepas dari kemauan mereka untuk bangkit setelah serangkaian kegagalan.

3. Shio Kambing

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio kambing diramalkan akan dekat dengan keberuntungan di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, apa yang selama ini dimau seperti terbuka jalan untuk menggapai atau jalur menuju ke hal yang diinginkan.