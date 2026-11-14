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Penulis: Muhammad Rais Raya
Sabtu, 14 November 2026 | 15.00 WIB

3 Weton yang Bisa Rasakan Kemakmuran di Akhir Tahun 2026, Roda Kehidupan Ada di Atas

Weton yang diramalkan bisa merasakan kemakmuran di akhir tahun 2026 saat roda kehidupan ada di atas. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bisa merasakan kemakmuran di akhir tahun 2026 saat roda kehidupan ada di atas. (dok: magnific)

JawaPos.com - Siklus kehidupan terus berjalan sehingga kebaikan dan kemalangan bisa datang menghampiri siapa saja.

Di pengujung tahun ini sendiri diprediksi ada segelintir pihak yang bernasib baik tatkala keberuntungan menarik banyak hal baik datang.

Orang yang menerimanya pun jadi bisa menikmati segala macam keberkahan malahan membuat kebaikan sukar pergi dari hidupnya. 

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa merasakan kemakmuran di akhir tahun 2026 saat roda kehidupan ada di atas.

1. Weton Jumat Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon biasanya merupakan orang yang punya tekad kuat.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini mereka berkesempatan merasakan hidup makmur punya kecukupan rezeki.

Keberuntungan hadir membuat mereka memiliki kemudahan dalam mengumpulkan rezeki dari berbagai jalan.

Malahan mereka juga berkesempatan meraih rezeki yang lebih besar selama semangat dan sikap pantang menyerah tidak pernah mereka hilangkan dari dalam diri.

2. Weton Minggu Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage umumnya merupakan orang yang berani menghadapi tantangan.

Menurut perhitungan, di era yang penuh ketidakpastian seperti di akhir tahun 2026 ini, mereka bisa jadi salah satu yang merasakan banyak rezeki.

Sekalipun keadaan penuh tantangan, tetapi mereka memiliki potensi untuk bisa meraih sukses hingga menjadi kaya raya.

Selama kemauan untuk terus maju tidak pernah luntur dari dalam diri, mereka bisa menikmati berbagai keberkahan yang ada.

3. Weton Sabtu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya mempunyai kewibawaan.

Menurut perhitungan, roda kehidupan mereka akan berjalan mengarah ke atas di akhir tahun 2026 ini.

Tentunya keluasan rezeki pun akan segera dirasakan hingga mereka jadi mudah  mendapatkan pundi-pundi rupiah dari berbagai tempat.

Malahan ketekunan yang dipunya juga bisa mengantarkan mereka pada kemakmuran dan hidup sejahtera dalam waktu yang lama.

Editor: Hanny Suwindari
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