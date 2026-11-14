3 Weton yang Punya Potensi Jadi Tajir Melintir di Akhir Tahun 2026, Rezeki Selalu Ada Dalam Keadaan

JawaPos.com - Menurut ramalan primbon, akhir tahun 2026 bisa berlangsung menggembirakan bagi sebagian orang yang beruntung.

Segelintir pihak yang hoki ini berpotensi bisa mengubah hidupnya jadi mapan secara finansial.

Keberuntungan sangat mungkin mendekatkan serangkaian hal baik sehingga banyak kemudahan dan keberkahan yang bisa dirasakan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya potensi jadi tajir melintir di akhir tahun 2026 saat rezeki selalu ada dalam keadaan apa pun.

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1. Weton Sabtu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon umumnya orang yang pantang menyerah.

Sering kali ketika dihadapkan dengan berbagai kesulitan, mereka selalu bisa bangkit apa pun yang dihadapi.

Menurut perhitungan, momentum titik balik yang mengubah kehidupan akan diperoleh mereka di akhir tahun 2026 ini.

Dari salah satu jalan, kesuksesan akan datang sampai menghadirkan banyak rezeki dan pundi-pundi rupiah.

2. Weton Minggu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Legi umumnya punya kelapangan hati yang luas.

Meskipun dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, mereka selalu memilih untuk sabar dan menerima keadaan.

Sikap tersebutlah yang diyakini akan menarik banyak rezeki datang ke hidup mereka, seperti di akhir tahun 2026 yang diramalkan.

Masa-masa sulit tersebut akhirnya berganti dengan periode kestabilan karena mereka berhasil mendapatkan uang dari kesuksesan bisnis.

3. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing umumnya orang yang dapat dipercaya.

Tidak hanya itu, baik-buruknya keadaan mereka senantiasa setia dan bisa menunjukkan tanggung jawab.

Watak kebiasaan inilah yang diyakini akan jadi modal terbaik yang bisa mengantarkan mereka pada kesuksesan sebagaimana yang diprediksi.