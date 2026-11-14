Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Sagitarius dan Capricorn Sabtu, 14 November 2026

JawaPos.com - Inilah saatnya bagi zodiak sagitarius untuk menghargai manfaat dari kerja keras. Hari ini, sagitarius akan menerima rasa hormat, pengakuan, uang, dan peluang untuk maju.

Sagitarius berada di tempat yang tepat untuk mewujudkan ide-ide yang ada. Sagitarius harus bahagia dengan bagaimana kehidupan berjalan saat ini, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk diri sendiri dan aspek lain dalam hidup.

Transit hari ini membawa lonjakan energi yang akan membuat zodiak capricorn tetap bersemangat sepanjang hari. Oleh karena itu, capricorn harus siap menghadapi tantangan apa pun yang muncul hari ini.

Jangan ragu untuk bekerja keras dan terjun langsung. Hari ini, akan ada banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga, dan capricorn akan mampu menyelesaikannya dengan gemilang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 14 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan mengalami awal dari perjalanan romantis yang hebat pada hari ini. Terkait karir, sagitarius perlu mencoba menemukan solusi atas masalah yang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, berolahragalah agar sirkulasi darahmu membaik, serta kesehatan dan kekebalan tubuh meningkat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini akan membawa perkembangan baik dalam hal kesehatan, karena penerapan program olahraga teratur mulai memberikan hasil positif. Sagitarius akan merasa berbeda dan segar secara mental dan fisik.

Teruslah melakukan aktivitas fisik secara teratur, karena olahraga akan memastikan sirkulasi darah yang baik, sehingga meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh.

Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin akan memulai hubungan asmara dengan seseorang yang menarik perhatian. Terkait karir, selesaikan semua tugas penting dan pekerjaan yang sempat tertunda.

Sementara itu, capricorn harus melawan rasa malas dan mulai berolahraga. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Kesehatan Capricorn

Capricorn harus melawan kecenderungan malas dan berolahraga. Rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini capricorn alami, disebabkan oleh kurangnya olahraga.

Jadi, capricorn perlu mengatasi situasi ini secepatnya. Berolahragalah di pusat kebugaran untuk berlatih dengan pola olahraga terbaik.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.